Compras sin humanos: La guerra tech que trae bots y reemplaza a los humanos

ChatGPT, Gemini de Google y Copilot de Microsoft lideran este desarrollo. Y detrás de ellos, las grandes emisoras de tarjetas se lanzaron a una carrera silenciosa pero feroz para quedarse con el negocio de las compras automatizadas.

Compras con IA: Por qué las tarjetas entraron en la pelea

Durante la cumbre de Mastercard, los ejecutivos mencionaron que “la tecnología ya está en manos del consumidor, la usamos todos los días y ya impacta en el comercio”, explicó Pablo Fourez, responsable digital de la compañía. Según datos internos, ChatGPT procesa alrededor de 2,5 billones de consultas vinculadas a búsqueda y descubrimiento de productos. El paso siguiente es obvio: que la IA no solo sugiera, sino que compre.

Mastercard apuesta a Agent Pay, un sistema que permite que un agente inteligente opere en nombre del titular de la tarjeta, pero bajo límites definidos por el usuario. El bot puede gastar hasta cierto monto, comprar solo en comercios habilitados y usar credenciales digitales que reemplazan el número real de la tarjeta.

Visa no se quedó atrás y también invirtió fuerte en agentes de IA con el mismo objetivo, que las compras del futuro sigan pasando por sus redes, aunque ya no las haga una persona.

Compras automáticas en Argentina: Cuándo llegan estos bots al país

Aunque suene lejano, el desembarco está más cerca de lo que parece. Mastercard anunció que desde febrero de 2026 su infraestructura permitirá pagos seguros con agentes virtuales en América Latina y el Caribe. Entre los socios figuran Bemobi, Checkout.com, Davivienda, Evertec, Getnet, MagaluPay y Yuno.

En Argentina, donde la compañía tiene una alianza estratégica con Mercado Pago, el ecosistema ya se está preparando. Grandes jugadores como Mercado Libre, Cencosud y Frávega empezaron a explorar el uso de agentes inteligentes para compras online.

“Hoy se están probando en Estados Unidos, pero se van a expandir. En Argentina hay retailers y plataformas que claramente van a querer desarrollarlo”, anticipó Guida Sousa, vicepresidenta de Productos e Innovación de Mastercard para la región.

Para la industria de pagos, la clave está en las pymes. Muchas todavía operan con efectivo o transferencias y tienen baja digitalización. Por eso, Mastercard rediseñó su tarjeta para pequeñas y medianas empresas, sumando herramientas para mejorar su presencia online.

La plataforma permite sincronizar información comercial en hasta 50 canales digitales, como Google, Facebook o LinkedIn, facilitando que los negocios aparezcan en búsquedas y reseñas. El lanzamiento en Argentina, Colombia, México y Brasil está previsto para marzo.

Compras con inteligencia artificial: La guerra entre los gigantes tecnológicos

Detrás de esta transformación hay una disputa global. Nina Schick, especialista en IA y geopolítica, planteó en el foro que la inteligencia no biológica ya escala como una “utilidad industrial”. El salto tecnológico es brutal, de chips con 64 transistores en los años 60 a procesadores actuales con más de 200 mil millones.

Esa carrera tiene nombres propios. Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció inversiones millonarias en centros de datos, incluso con proyectos que miran a la Patagonia. Elon Musk respondió con el lanzamiento del clúster de entrenamiento de IA más poderoso del mundo en Memphis, con una inversión superior a los 11.000 millones de dólares.

La pelea no es solo tecnológica, también es energética, ambiental y política. Y en el medio están las compras del futuro, movidas por algoritmos.

Compras seguras: los riesgos de delegar todo a la IA

No todo es entusiasmo. En el encuentro también aparecieron las alertas. La IA puede equivocarse, “alucinar” información o ser engañada por datos maliciosos. Además, el crecimiento del cibercrimen es explosivo.

Según estimaciones corporativas, las pérdidas por ciberataques alcanzaron los 9,5 billones de dólares en 2024, convirtiendo al delito digital en la tercera economía del mundo. Ocho de cada diez pymes admiten no estar preparadas para un ataque.

Frente a ese escenario, Mastercard integrará herramientas de ciberseguridad en su tarjeta pyme, capaces de detectar robo de contraseñas, venta de datos en la dark web y falsificación de identidades. El servicio estará disponible desde enero en América Latina.

