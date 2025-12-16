“Están iniciando dentro del Banco Central una investigación muy importante sobre los dólares oficiales que se vendieron en pleno control cambiario, entre enero y agosto de 2023” expresó Francisco Olivera en la señal de noticias LN+.
FRANCISCO OLIVERA EN LN+
"En 2023, en pleno cepo, el Banco Central habría vendido US$ 1.400 millones con brecha del 100%"
"El que lograba comprarle al BCRA vendía la moneda a más del doble. No eran operaciones simuladas sino de venta directa entre particulares” dijo el periodista.
El período que se analiza abarca 8 meses del mandato de Alberto Fernández durante los primeros 8 meses de su ultimo año de gestión ya que tras las PASO todo se habría parado.
“En ese tipo de negocios estaba el Rey del Blue, Elías Piccirillo, ex pareja de Jesica Cirio quien ni siquiera debía inventar una operación falsa para hacerse de los verdes” explicó el periodista.
“Todo se hacía en efectivo, gracias a camiones de caudales que entraban y salían de las entidades crediticias. Unas 10 grandes unidades móviles por día eran utilizadas para mover tanto dinero”.
“En el Central se preguntan si hacen una causa grande y nueva por lavado o amplían una demanda que ya existe en el juzgado de María Servini”.
El gobierno de Milei decidió que UIF no investigue
“¿Por qué no avanza esta causa? Por una cuestión estructural. La Unidad de Investigaciones Financieras, clave para los casos de lavado de dinero, por decisión del actual ministro Mariano Cúneo Libarona, ya no tiene la capacidad de presentarse como querellante. Al no poder hacerlo, no puede aportar nuevas pruebas”.
“Como se recordará, por esta decisión de la Casa Rosada renunció en su momento el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci. Entonces, debe ser el BCRA quien lleve adelante la querella”.
“Las empresas involucradas son Megalatina, de Juan Ignacio Agra, cercano al Frente Renovador”.