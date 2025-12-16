urgente24
DINERO BCRA > periodista > Investigación

FRANCISCO OLIVERA EN LN+

"En 2023, en pleno cepo, el Banco Central habría vendido US$ 1.400 millones con brecha del 100%"

"El que lograba comprarle al BCRA vendía la moneda a más del doble. No eran operaciones simuladas sino de venta directa entre particulares” dijo el periodista.

16 de diciembre de 2025 - 00:29
El BCRA y Francisco Olivera

El BCRA y Francisco Olivera

“Están iniciando dentro del Banco Central una investigación muy importante sobre los dólares oficiales que se vendieron en pleno control cambiario, entre enero y agosto de 2023” expresó Francisco Olivera en la señal de noticias LN+.

El período que se analiza abarca 8 meses del mandato de Alberto Fernández durante los primeros 8 meses de su ultimo año de gestión ya que tras las PASO todo se habría parado.

“En ese tipo de negocios estaba el Rey del Blue, Elías Piccirillo, ex pareja de Jesica Cirio quien ni siquiera debía inventar una operación falsa para hacerse de los verdes” explicó el periodista.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1990818507471073624&partner=&hide_thread=false

Habría al menos 9 bancos y 18 casas de cambio involucrados porque algunas entidades crediticias tenían acceso a las divisas pero la mayoría no. Todo se decidía en una mesa del BCRA pero ahora nadie acepta haber integrado ese grupo. Pero, dicen que no se movía una mosca sin la aprobación del ex titular Miguel Ángel Pesce. Habría al menos 9 bancos y 18 casas de cambio involucrados porque algunas entidades crediticias tenían acceso a las divisas pero la mayoría no. Todo se decidía en una mesa del BCRA pero ahora nadie acepta haber integrado ese grupo. Pero, dicen que no se movía una mosca sin la aprobación del ex titular Miguel Ángel Pesce.

“Todo se hacía en efectivo, gracias a camiones de caudales que entraban y salían de las entidades crediticias. Unas 10 grandes unidades móviles por día eran utilizadas para mover tanto dinero”.

“En el Central se preguntan si hacen una causa grande y nueva por lavado o amplían una demanda que ya existe en el juzgado de María Servini”.

image
Bancos, financieras y el BCRA involucrados en una investigaci&oacute;n, seg&uacute;n el periodista Francisco Olivera

Bancos, financieras y el BCRA involucrados en una investigación, según el periodista Francisco Olivera

El gobierno de Milei decidió que UIF no investigue

“¿Por qué no avanza esta causa? Por una cuestión estructural. La Unidad de Investigaciones Financieras, clave para los casos de lavado de dinero, por decisión del actual ministro Mariano Cúneo Libarona, ya no tiene la capacidad de presentarse como querellante. Al no poder hacerlo, no puede aportar nuevas pruebas”.

“Como se recordará, por esta decisión de la Casa Rosada renunció en su momento el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci. Entonces, debe ser el BCRA quien lleve adelante la querella”.

Las empresas involucradas son Megalatina, de Juan Ignacio Agra, cercano al Frente Renovador”.

Aparece también en los listados Ariel Vallejos, titular de Sur Finanzas. Además, Exchange SA, del citado Piccirillo y Martin Miguelez (pareja de Wanda Nara). Todos pasaban debajo del radar o el mismo estaba desenchufado. Todo esto se relaciona con la AFA. Aparece también en los listados Ariel Vallejos, titular de Sur Finanzas. Además, Exchange SA, del citado Piccirillo y Martin Miguelez (pareja de Wanda Nara). Todos pasaban debajo del radar o el mismo estaba desenchufado. Todo esto se relaciona con la AFA.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES