"En 2023, en pleno cepo, el Banco Central habría vendido US$ 1.400 millones con brecha del 100%"

“En el Central se preguntan si hacen una causa grande y nueva por lavado o amplían una demanda que ya existe en el juzgado de María Servini”.

image Bancos, financieras y el BCRA involucrados en una investigación, según el periodista Francisco Olivera

El gobierno de Milei decidió que UIF no investigue

“¿Por qué no avanza esta causa? Por una cuestión estructural. La Unidad de Investigaciones Financieras, clave para los casos de lavado de dinero, por decisión del actual ministro Mariano Cúneo Libarona, ya no tiene la capacidad de presentarse como querellante. Al no poder hacerlo, no puede aportar nuevas pruebas”.

“Como se recordará, por esta decisión de la Casa Rosada renunció en su momento el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci. Entonces, debe ser el BCRA quien lleve adelante la querella”.

“Las empresas involucradas son Megalatina, de Juan Ignacio Agra, cercano al Frente Renovador”.

Aparece también en los listados Ariel Vallejos, titular de Sur Finanzas. Además, Exchange SA, del citado Piccirillo y Martin Miguelez (pareja de Wanda Nara). Todos pasaban debajo del radar o el mismo estaba desenchufado. Todo esto se relaciona con la AFA. Aparece también en los listados Ariel Vallejos, titular de Sur Finanzas. Además, Exchange SA, del citado Piccirillo y Martin Miguelez (pareja de Wanda Nara). Todos pasaban debajo del radar o el mismo estaba desenchufado. Todo esto se relaciona con la AFA.