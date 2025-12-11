El arma de China que destroza a Silicon Valley: Así arrasa en la guerra de la inteligencia artificial

La "brecha electrónica" entre ambas potencias preocupa seriamente a los líderes tecnológicos estadounidenses. Satya Nadella, CEO de Microsoft, declaró que su empresa teme no tener suficiente energía para operar la cantidad masiva de chips que está comprando. Morgan Stanley pronostica que los centros de datos norteamericanos enfrentarán un déficit de 44 gigavatios en tres años.

Mongolia Interior: el valle tecnológico que nadie esperaba

China transformó las remotas extensiones de Mongolia Interior en un "valle nuboso de las praderas", con más de 100 centros de datos operando o en construcción. Apple, Alibaba, Huawei y el fabricante de autos eléctricos XPeng ya instalaron infraestructura en la región.

El producto regional bruto de Ulanqab aumentó 50% en cinco años. El consumo eléctrico en centros de datos creció más del 700% desde 2019. Las bajas temperaturas reducen la necesidad de refrigeración artificial, y los amplios espacios permiten instalar parques solares y eólicos masivos.

image

Mientras Donald Trump anunció que aliviará restricciones para permitir la exportación de chips H200 de Nvidia a China, analistas advierten que la escasez de semiconductores avanzados persistirá años.

Pero la capacidad energética china mantiene al país en carrera: cuanto más se extienda la competencia por la IA, más chances tiene Pekín de cerrar la brecha tecnológica.

