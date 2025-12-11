Estados Unidos inventó los modelos de inteligencia artificial más poderosos y controla el acceso a los chips de Nvidia, pero China encontró una ventaja competitiva que nadie vio venir: la energía eléctrica más barata del planeta.
TENSIÓN CON USA
El arma de China que destroza a Silicon Valley: Así arrasa en la guerra de la inteligencia artificial
Mientras Washington controla los chips más avanzados, China juega una carta inesperada que pone nerviosos a los gigantes tecnológicos norteamericanos.
El plan secreto de China que aterroriza a OpenAI
El gigante asiático generó el año pasado más del doble de electricidad que Estados Unidos. Algunos centros de datos chinos pagan ahora menos de la mitad por kilovatio-hora comparado con sus competidores norteamericanos. "En China, la electricidad es nuestra ventaja competitiva", reconoció Liu Liehong, jefe de la Administración Nacional de Datos.
Esta diferencia brutal en costos energéticos permitió a empresas como DeepSeek desarrollar modelos de IA de alta calidad gastando mucho menos que sus rivales de Silicon Valley. La estrategia china también compensó la inferioridad de sus chips nacionales: al agrupar miles de procesadores menos potentes, lograron acercarse al rendimiento de los chips avanzados de Nvidia, aunque el proceso consume cuatro veces más electricidad.
China invertirá unos 560.000 millones de dólares en proyectos de redes eléctricas hasta 2030, un 45% más que en los cinco años anteriores. Para ese año, el país contará con 400 gigavatios de capacidad disponible, el triple de la demanda energética mundial prevista para centros de datos.
La "brecha electrónica" entre ambas potencias preocupa seriamente a los líderes tecnológicos estadounidenses. Satya Nadella, CEO de Microsoft, declaró que su empresa teme no tener suficiente energía para operar la cantidad masiva de chips que está comprando. Morgan Stanley pronostica que los centros de datos norteamericanos enfrentarán un déficit de 44 gigavatios en tres años.
Mongolia Interior: el valle tecnológico que nadie esperaba
China transformó las remotas extensiones de Mongolia Interior en un "valle nuboso de las praderas", con más de 100 centros de datos operando o en construcción. Apple, Alibaba, Huawei y el fabricante de autos eléctricos XPeng ya instalaron infraestructura en la región.
El producto regional bruto de Ulanqab aumentó 50% en cinco años. El consumo eléctrico en centros de datos creció más del 700% desde 2019. Las bajas temperaturas reducen la necesidad de refrigeración artificial, y los amplios espacios permiten instalar parques solares y eólicos masivos.
Mientras Donald Trump anunció que aliviará restricciones para permitir la exportación de chips H200 de Nvidia a China, analistas advierten que la escasez de semiconductores avanzados persistirá años.
Pero la capacidad energética china mantiene al país en carrera: cuanto más se extienda la competencia por la IA, más chances tiene Pekín de cerrar la brecha tecnológica.
