Fernando Cerimedo, el hombre del trumpismo en Latinoamérica, según The Economist

Según la publicación, Cerimedo "se está haciendo prominente en la red de estrategas y mediadores que rodea al Sr. Trump".

Recuerda que su "primer roce con la fama" fue durante la elección presidencial de Brasil de 2022 cuando montó una transmisión en vivo para sostener las acusaciones de fraude de Jair Bolsonaro.

"Las afirmaciones de Bolsonaro sobre las máquinas de votación finalmente le llevaron a la prohibición de postularse a un cargo público. Cerimedo fue investigado por la policía brasileña, pero nunca fue acusado", agrega.

fernando-cerimedo Fernando Cerimedo.

Luego consigna su paso como asesor de Javier Milei en la campaña presidencial, hasta donde llegó por "impulso" de su esposa, quien luego iba a ocupar un cargo en la ANDIS.

"Cerimedo afirma que fue él quien animó a Milei a subir una motosierra al escenario en los mítines como símbolo de sus planes de recortar el gasto", dice The Economist.

También lo ubica como quien logró la entrevista que el influencer conservador Tucker Carlson le hizo a Milei como candidato presidencial, lo que " lo convirtió en una sensación internacional y captó la atención de Trump".

"Cerimedo se separó de Milei tras una disputa con su círculo íntimo, pero el presidente argentino ha forjado una sólida relación con Trump", consigna no sin mencionar el rescate financiero del Tesoro estadounidense al gobierno argentino en la víspera de las elecciones.

The Economist habla de la expansión de Cerimedo en la región y que la "lista de lugares de Latinoamérica que no han sido tocados se reduce". Menciona su colaboración en la campaña "para derrotar el intento de instaurar una controvertida constitución de izquierda en Chile" en 2022.

También su participación en el proselitismo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien sigue trabajando. Además, menciona a la hija de Paz, Catalina, como una de "los graduados" de Numen, de la academia de marketing político de Cerimedo en Buenos Aires.

Cerimedo desmiente que tenga "granjas de trolls", una acusación recurrente, pero admite que "monitorea las conversaciones en línea y luego utiliza esa información para influir en la opinión pública con mensajes personalizados".

"Atribuye su éxito en parte a su socio, Brad Parscale, exjefe de campaña de Trump, quien gestiona el aspecto técnico de Numen. Cerimedo rechaza las acusaciones de operaciones turbias e invita a los periodistas a su moderna oficina de Buenos Aires, en el barrio de Puerto Madero", agrega The Economist.

Más contenido de Urgente24

Advierten que la reforma laboral ingresó mal al Congreso: "Ley muerta"

Venta de armas: El gobierno británico desmiente a Javier Milei

La CGT marcha a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral el 18/12

Gusto a poco en el mercado tras colocación de deuda de Caputo