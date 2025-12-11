Advierten que la reforma laboral ingresó mal al Congreso: "Ley muerta"

La senadora agregó que "el Congreso es el único órgano facultado para legislar en derecho laboral (artículo 75 inciso 12), que rige el principio de progresividad y que las modificaciones deben ser razonables, proporcionales y orientadas a proteger al trabajador y al sistema de seguridad social".

“Defender la institucionalidad no es un capricho. Si cedemos en el procedimiento, cedemos en la Constitución. Y sin Constitución no hay derechos laborales, no hay justicia social y no hay República”, completó.

Captura de pantalla 2025-12-11 151920

