En medio del debate por algunos puntos controversiales de la reforma laboral que promueve Javier Milei, se suma por estas horas otro debate vinculado al ingreso de la iniciativa oficial al Senado, lo que -advierten- "viola la Constitución Nacional".
OTRA POLÉMICA
Advierten que la reforma laboral ingresó mal al Congreso: "Ley muerta"
Al debate por los puntos controversiales de la reforma laboral de Javier Milei, ahora se suma otra polémica vinculada al ingreso de la iniciativa al Senado.
La senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) salió rápidamente a advertir al Gobierno que el proyecto "incluye un capítulo impositivo y al final deroga una decena de leyes tributarias", por eso "el Senado no puede aceptar el ingreso de una iniciativa que, por mandato constitucional expreso, debe comenzar su tratamiento en la Cámara de Diputados".
"La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados", explicó la legisladora peronista.
En esa línea, sostuvo que "cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento".
Moisés explicó que "el título XXIV (del texto) es impositivo, modifica IVA y Ganancias expresamente". "Antes de debatir el contenido, tenemos la obligación institucional de garantizar que el proceso sea constitucional. Si el Ejecutivo incluyó materia impositiva, el Senado no puede abrir el tratamiento", insistió.
La senadora agregó que "el Congreso es el único órgano facultado para legislar en derecho laboral (artículo 75 inciso 12), que rige el principio de progresividad y que las modificaciones deben ser razonables, proporcionales y orientadas a proteger al trabajador y al sistema de seguridad social".
“Defender la institucionalidad no es un capricho. Si cedemos en el procedimiento, cedemos en la Constitución. Y sin Constitución no hay derechos laborales, no hay justicia social y no hay República”, completó.
-------------
Otras noticias en Urgente24:
Venta de armas: El gobierno británico desmiente a Javier Milei
Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026
Los F-16 de Argentina y el fantasma de 1978: Denuncian presencia secreta de Chile en el programa
Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta
Diego Monroig soltó una bomba sobre Dybala que lo cambia todo para Boca