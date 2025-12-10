Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

Lo que pasó en Noruega (posiblemente) quedará en Noruega. Pero es evidente que el viaje de Javier Milei fue un fracaso por donde se lo mire, al punto de que decidió 'plantar' al rey Harald V y al primer ministro Jonas Gahr Store, y aceleró el retorno a la Argentina, suspendiendo su agenda.
Baños, afuera: Hay nuevo subsecretario de Derechos Humanos
Tras la salida de Alberto Baños, el Gobierno designó al nuevo subsecretario de Derechos Humanos. Se trata de Joaquín Ignacio Mogaburu. El anuncio se realizó justamente este miércoles (10/12), Día Internacional de los Derechos Humanos.
Mogaburu es un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Según el comunicado oficial, el flamante secretario cuenta con "amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales y hasta la fecha ocupaba el cargo de director de Derechos Humanos en el ministerio de Defensa".
Ya empezó el carpeteo a Mogaburu: era secretario del TOF7, que lleva adelante el juicio por la causa Cuadernos, y aboga por la "memoria completa", en sintonía ideológica con el gobierno nacional.
