Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

Javier Milei suspendió audiencias y ya está volviendo de Noruega.

Javier Milei suspendió audiencias y ya está volviendo de Noruega.

Imagen creada con IA / GROK.
Javier Milei suspendió audiencias y ya está volviendo de Noruega.

Javier Milei suspendió audiencias y ya está volviendo de Noruega.

Imagen creada con IA / GROK.

Todo mal en Noruega. Javier Milei suspendió agenda y está volviendo a la Argentina, sin foto con Machado ni audiencia con el Rey. Debate por mameluco de YPF.

10 de diciembre de 2025 - 18:00

EN VIVO

Milei ni siquiera esperó a María Corina Machado, que -dicen- está llegando a Oslo tras faltar a la entrega del Nobel de la Paz. Aunque sea, hubiera vuelto con una foto. Se calcula que el viaje presidencial costó más de US$400.000.

También es curioso que Milei pasó viajando entre Oslo y Buenos Aires el aniversario de sus 2 años en el Ejecutivo Nacional, aunque se encargó de compartir mensajes a mansalva en sus redes sociales.

Otro bochorno vinculado al viaje a Noruega fue el mameluco de YPF que el mandatario lució en su arribo a Oslo: tal como explicó Urgente24, hay debate acerca de si ese gesto de Milei puede ser usado en contra de la Argentina en el juicio por la expropiación que se sigue en Estados Unidos, donde los fondos litigantes quieren probar que la compañía petrolera estatal es 'alter ego' del Estado Argentino. Sin dudas, la foto -aunque por sí mismo no es evidencia judicial- podría reforzar el argumento de los demandantes. Ni una pegó Milei en este viaje...

Mientras tanto, hay gran expectativa en el ministerio de Economía por la licitación de este miércoles (10/12). El BCRA, en un manotazo de ahogado, decidió retocar las reglas del mercado cambiario para favorecer la colocación del Bonar 2029, el título que apunta a conseguir US$1.000 MM.

Todo lo que ocurra por estas horas, te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

Baños, afuera: Hay nuevo subsecretario de Derechos Humanos

Tras la salida de Alberto Baños, el Gobierno designó al nuevo subsecretario de Derechos Humanos. Se trata de Joaquín Ignacio Mogaburu. El anuncio se realizó justamente este miércoles (10/12), Día Internacional de los Derechos Humanos.

joaquin Mogaburu

Mogaburu es un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Según el comunicado oficial, el flamante secretario cuenta con "amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales y hasta la fecha ocupaba el cargo de director de Derechos Humanos en el ministerio de Defensa".

image

Ya empezó el carpeteo a Mogaburu: era secretario del TOF7, que lleva adelante el juicio por la causa Cuadernos, y aboga por la "memoria completa", en sintonía ideológica con el gobierno nacional.

image
Tras abrazo Massa/Romo, beso de Leila Gianni (que se fue del bloque LLA) a Fernando Espinoza

Luego del abrazo de Agustín Romo con Sergio Massa, que desató la furia de un sector libertario, ahora es Leila Gianni la destinataria de críticas por saludar con un beso y una palmadita en la espalda al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza (a quien, durante la campaña electoral legislativa, se encargó de 'masacrar' en cada ocasión que pudo...).

Pero, además, el enojo de ciertos sectores libertarios con Gianni tiene que ver que apenas juró como concejal de La Matanza, se fue del bloque de La Libertad Avanza para construir un nuevo espacio parlamentario junto a dirigentes del PRO denominado “Alianza Libertad Republicana”.

Cabe recordar que hasta fines de 2023, Leila Gianni militaba activamente por Sergio Massa en plena campaña presidencial. Luego, dio el salto a LLA.

image

VER ACÁ EL VIDEO DEL SALUDO DE GIANNI A ESPINOZA

Lo cierto es que ante las críticas, la concejal matancera tuvo que salir a dar explicaciones en X (pero no convenció a todos los trolls libertarios...):

image
image
Trump contra Maduro: USA incautó barco petrolero frente a costas de Venezuela

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado", dijo Donald Trump.

"Están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante", advirtió el presidente de USA, que lleva adelante una embestida feroz contra Maduro, incluso amenazando con atacar militarmente Venezuela.

VER NOTA

AFA: Sturzenegger salió a cuestionar a jueces

La pelea entre el Gobierno nacional y Chiqui Tapia -que a Milei le es funcional para que no se hable de otros temas- no cesa, y ahora el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió con los tapones de punta contra 2 jueces.

Su mensaje en X (@fedesturze):

"En todo el debate sobre los manejos financieros de la AFA, recordemos que el gobierno sostiene un litigio con esa institución ya que ésta se niega a hacer los aportes jubilatorios que corresponden a la actividad. Al tiempo que vemos autos de lujos, mansiones y jets, buscan que la justicia los exima de aportar al sistema previsional.

Y eso fue exactamente lo que hicieron hace unas semanas los jueces Guillermo Treacy y Jorge Morán de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo cuando resolvieron aplicar selectivamente las normas legales para beneficio fiscal de la AFA y sus representados.

¿Qué hicieron? Esa misma Sala ya había confirmado una cautelar para impedir la derogación del Decreto 510/23—aquel regalo de despedida de la gestión Massa-Fernández—, manteniendo vivo un régimen especial que le permite al futbol pagar menos de lo establecido al régimen jubilatorio.

Pero ahora fueron un paso más allá: decidieron que, si bien el Decreto sigue vigente por su propia orden, el Estado no puede aplicar el artículo 8° de esa misma norma, que es justamente la cláusula que obliga a ajustar la alícuota para cubrir el déficit del sistema.

Es decir, logran un imposibilidad lógica y jurídica: sostienen un régimen especial, pero bloquean la cláusula de ese régimen que obliga a ajustar la alícuota cuando hay déficit. En otras palabras defienden una aplicación selectiva de la norma.

Los números son impresionantes. Para el ciclo actual (noviembre 2024 - abril 2025), la alícuota que pagan @afa y sus representados solo cubrió el 36% de las obligaciones de la Seguridad Social. Lo que ha pagado de menos en los últimos dos años supera holgadamente los 60.000 millones de pesos. Así es fácil tener mansiones, autos de lujos y jets privados.

Aunque en algunos temas la justicia parece haberse despertado con el tema @afa, este caso prueba que la respuesta es dispar. Hemos recurrido a la Corte. Veremos".

Licitación BONAR 2029N: Toto no logró lo de Pullaro y Jorge Macri

El ministerio de Economía informó que la Secretaría de Finanzas colocó US$1.000 millones del nuevo Bonar 2029 con tasa anual de 9,26%. Algunos economistas remarcan que la colocación no fue tan buena como la esperada...

VER NOTA

Por ejemplo, Christian Buteler comparó con Santa Fe, que recientemente colocó US$ 800 millones a 9 años con tasa de 8.375%, y la Ciudad de Buenos Aires, que había colocadoUS$600 millones al 7.8% a 7 años de plazo.

Captura de pantalla 2025-12-10 181452
Captura de pantalla 2025-12-10 181810
image
image
image
image
Juicio por YPF: Fondos insisten en USA para que funcionarios argentinos entreguen celulares

Y justo cuando en Urgente24 planteamos el debate en torno al mameluco de YPF que vistió Javier Milei en su arribo a Oslo, se conoce que los fondos Burford y Eton Park insistieron en la Justicia de Nueva York para que importantes funcionarios del Gobierno, entre ellos Luis Caputo y Pablo Quirno, entreguen sus teléfonos para investigar si hay pruebas relevantes sobre un presunto “alter ego” entre el Estado y las empresas estatales.

Según publica Ámbito.com, los fondos sostienen que funcionarios argentinos utilizan chats paralelos para tratar asuntos oficiales con directivos de YPF y ENARSA, empresa estatal encargada de la compra de gas natural licuado (GNL). Por eso solicitaron los celulares para acceder a esas conversaciones por chats y por mails. Hasta ahora, según los fondos, los funcionarios entregaron " sólo 200 páginas".

milei noruega mameluco
Javier Milei arribó a Oslo, Noruega, vistiendo el mameluco de YPF.

Javier Milei arribó a Oslo, Noruega, vistiendo el mameluco de YPF.

Urgente24 explicó más temprano que Milei usando el mameluco de YPF en un viaje internacional podía ser usado como argumento de los fondos para reforzar la teoría del alter ego entre el Estado argentino y la compañía petrolera (lo que permitiría embargar activos de la empresa).

Si bien la foto del Presidente con el overol no es una evidencia en sí misma, podría ser empleada por los demandantes para argumentar este relato.

A pedido de los fondos, la jueza Loretta Preska ya emplazó al Gobierno nacional a presentar los mails y chat de funcionarios y ex funcionarios (Sergio Massa, Luis Caputo y más).

En la Rosada dicen que "no saben" por qué Milei adelantó el regreso

Muy raro todo lo que ocurrió con el viaje de Javier Milei a Oslo. Sorpresivamente, el Presidente canceló las audiencias previstas y emprendió el retorno a la Argentina.

Según la periodista Liliana Franco, en Casa Rosada dicen "no saber porqué adelantó el regreso".

image

