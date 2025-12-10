Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

Live Blog Post

AFA: Sturzenegger salió a cuestionar a jueces

La pelea entre el Gobierno nacional y Chiqui Tapia -que a Milei le es funcional para que no se hable de otros temas- no cesa, y ahora el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió con los tapones de punta contra 2 jueces.

Su mensaje en X (@fedesturze):

"En todo el debate sobre los manejos financieros de la AFA, recordemos que el gobierno sostiene un litigio con esa institución ya que ésta se niega a hacer los aportes jubilatorios que corresponden a la actividad. Al tiempo que vemos autos de lujos, mansiones y jets, buscan que la justicia los exima de aportar al sistema previsional.

Y eso fue exactamente lo que hicieron hace unas semanas los jueces Guillermo Treacy y Jorge Morán de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo cuando resolvieron aplicar selectivamente las normas legales para beneficio fiscal de la AFA y sus representados.

¿Qué hicieron? Esa misma Sala ya había confirmado una cautelar para impedir la derogación del Decreto 510/23—aquel regalo de despedida de la gestión Massa-Fernández—, manteniendo vivo un régimen especial que le permite al futbol pagar menos de lo establecido al régimen jubilatorio.

Pero ahora fueron un paso más allá: decidieron que, si bien el Decreto sigue vigente por su propia orden, el Estado no puede aplicar el artículo 8° de esa misma norma, que es justamente la cláusula que obliga a ajustar la alícuota para cubrir el déficit del sistema.

Es decir, logran un imposibilidad lógica y jurídica: sostienen un régimen especial, pero bloquean la cláusula de ese régimen que obliga a ajustar la alícuota cuando hay déficit. En otras palabras defienden una aplicación selectiva de la norma.

Los números son impresionantes. Para el ciclo actual (noviembre 2024 - abril 2025), la alícuota que pagan @afa y sus representados solo cubrió el 36% de las obligaciones de la Seguridad Social. Lo que ha pagado de menos en los últimos dos años supera holgadamente los 60.000 millones de pesos. Así es fácil tener mansiones, autos de lujos y jets privados.

Aunque en algunos temas la justicia parece haberse despertado con el tema @afa, este caso prueba que la respuesta es dispar. Hemos recurrido a la Corte. Veremos".