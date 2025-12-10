Licitación: Nación consiguió deuda más cara que Santa Fe y CABA

En diálogo con María Laura Santillán, indicó que el gobierno buscaría un monto bajo, de US$1.000 millones, porque era muy probable que recibiera ofertas mayores, entonces podría crear la narrativa de que genera confianza.

Sostuvo que "la Argentina está dependiendo mucho de dólares financieros, que entran y salen" y advirtió que "la clave" es que ingresen divisas por el sector productivo. “ Porque los dólares financieros entran y salen, y generan más incertidumbre hacia adelante".

Este esquema que vamos a ver hoy (por la licitación) es básicamente que entran dólares financieros. Seguimos de puente en puente en materia cambiaria y financiera. Lo importante es que sea de la producción, de las exportaciones... las inversiones reales. Una cosa es comprar bonos y otra es venir, levantar un fábrica, tomar empleados, es decir, enterrar dólares en la Argentina. Eso es lo que necesitamos", dijo.

La acumulación de reservas

En esa línea, Redrado también se manifestó a favor de que el BCRA acumule reservas, pero insistió en que no se consigan sólo dólares financieros, sino que se incorporen divisas "contantes y sonantes" provenientes de inversiones.

En cuanto a la reforma laboral, el economista ponderó que se bajen impuestos a los sectores productivos y que se luche contra la informalidad, pero al mismo tiempo sostuvo que "podemos tener la mejor modernización laboral, pero si no hay consumo, no se va a convocar a más trabajadores".

Finalmente, consideró que "el gran desafío" de la política económica de cara al año que viene es "generar empleo". "La base de toda economía no es las finanzas, la colocación de bonos, sino que la política económica genere más empleo", concluyó.

