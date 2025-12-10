El gobierno nacional realizo la licitación del Bonar 2029 que había anunciado el ministro de economía, Luis Caputo, la semana pasada. Lo que iba a ser una fiesta para el gobierno terminó dejando un sabor agridulce. La colocación fue de US$ 1.000 millones a una tasa nominal anual de 9,26%. Habían recibido ofertas por US$1.420 millones.
MÁS DEUDA
Licitación: Nación consiguió deuda más cara que Santa Fe y CABA
El gobierno nacional consiguió US$ 1.000 millones en deuda para pagar deuda. La licitación cerró con una tasa arriba del 9%, a diferencia de lo que se esperaba.
De esta manera, Nación colocó deuda mucho más cara de lo que hicieron Santa Fe, que la semana pasada colocó US$ 800 millones a 8,38% TNA, y Ciudad de Buenos Aires, que obtuvo US$ 600 millones a 7,8% TNA en noviembre, aunque el plazo fue mucho menor. Los Bonar2029 son a cuatro años, mientras que la deuda de Santa Fe fue a nueve años y la de CABA, a siete.
La opinión de Redrado sobre la licitación y los dólares
El economista y expresidente del Banco Central, Martín Redrado, advirtió que la dependencia de los dólares financieros no es buena.
En este sentido señaló que el Ejecutivo sigue "de puente en puente", es decir, buscando salidas de corto plazo para financiar la economía.
Redrado indicó como ejemplo la licitación de bonos en dólares en la plaza local realizada hoy, la que interpreta como una antesala del regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.
En diálogo con María Laura Santillán, indicó que el gobierno buscaría un monto bajo, de US$1.000 millones, porque era muy probable que recibiera ofertas mayores, entonces podría crear la narrativa de que genera confianza.
Sostuvo que "la Argentina está dependiendo mucho de dólares financieros, que entran y salen" y advirtió que "la clave" es que ingresen divisas por el sector productivo. “ Porque los dólares financieros entran y salen, y generan más incertidumbre hacia adelante".
Este esquema que vamos a ver hoy (por la licitación) es básicamente que entran dólares financieros. Seguimos de puente en puente en materia cambiaria y financiera. Lo importante es que sea de la producción, de las exportaciones... las inversiones reales. Una cosa es comprar bonos y otra es venir, levantar un fábrica, tomar empleados, es decir, enterrar dólares en la Argentina. Eso es lo que necesitamos", dijo.
La acumulación de reservas
En esa línea, Redrado también se manifestó a favor de que el BCRA acumule reservas, pero insistió en que no se consigan sólo dólares financieros, sino que se incorporen divisas "contantes y sonantes" provenientes de inversiones.
En cuanto a la reforma laboral, el economista ponderó que se bajen impuestos a los sectores productivos y que se luche contra la informalidad, pero al mismo tiempo sostuvo que "podemos tener la mejor modernización laboral, pero si no hay consumo, no se va a convocar a más trabajadores".
Finalmente, consideró que "el gran desafío" de la política económica de cara al año que viene es "generar empleo". "La base de toda economía no es las finanzas, la colocación de bonos, sino que la política económica genere más empleo", concluyó.
