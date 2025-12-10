A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje

El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió como presidente de la Argentina luego de haber derrotado al peronista, Sergio Massa, en segunda vuelta. Desde el primer día, el líder de La Libertad Avanza (LLA) se centró en un programa económico con dos caballitos de batalla: por un lado la inflación, y por otro, el déficit cero.
Redes de U24: Lo que nadie quiere admitir
La inteligencia artificial ya cambió la forma en que buscamos información… y los medios argentinos lo están empezando a sentir.
Los nuevos buscadores (ChatGPT, Gemini, Perplexity) responden sin clics, y algunas consultas ya generan caídas del 80% en tráfico.
Mientras tanto, solo un puñado de medios aparece citado en las respuestas de IA. El resto… directamente no existe para los modelos. Y en redes, la concentración es brutal: un medio se lleva casi la mitad de todas las menciones.
La pelea por la atención es cada vez más salvaje.
Deja tu comentario