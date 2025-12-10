urgente24
A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje

El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió como presidente con la inflación en la mira, pero la economía sigue siendo uno de los mayores problemas.

10 de diciembre de 2025 - 09:17

El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió como presidente de la Argentina luego de haber derrotado al peronista, Sergio Massa, en segunda vuelta. Desde el primer día, el líder de La Libertad Avanza (LLA) se centró en un programa económico con dos caballitos de batalla: por un lado la inflación, y por otro, el déficit cero.

Si bien su gobierno llegó con la baja de la inflación como prioridad, con el salto inicial del dólar, el índice de precios al consumidor (IPC) se disparó a 25,5% en el mes de su asunción. Pero luego comenzó a descender.

La semana es corta, pero clave para la administración nacional. El INDEC publicará este jueves (11/12) el dato inflacionario de noviembre que, según las estimaciones privadas, habría vuelto a ubicarse por encima del 2% por tercer mes consecutivo.

Lo cierto es que la economía actual sigue siendo uno de los mayores problemas de los argentinos: el consumo continúa en caída libre, las ventas no repuntan, los salarios están congelados y se observa el cierre diario de industrias.

El deterioro empresarial fue profundo: desde la llegada de Milei, cerraron 19.164 firmas y se perdieron 276.624 empleos, según el Centro de Economía Política Argentina.

Pese a ello, en octubre la población optó por darle otro voto de 'confianza' a Milei en las elecciones legislativas, por lo que el libertario ya encamina la segunda mitad de su mandato con un respaldo necesario en medio de el malestar social. No obstante, después de dos años de gestión, el Presidente cierra 2025 con una imagen del 49%, un nivel más alto del que registraron, en la misma instancia de gobierno, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

De cara al 2026, el oficialismo espera otro escenario ya que, luego de los comicios de medio término, LLA mejoró de manera sustancial su representación parlamentaria. El rumbo de Milei, ahora fortalecido, apunta a trabajar en una posible reelección, la cual incluso ha sido apoyada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y Victoria Villarruel?

Redes de U24: Lo que nadie quiere admitir

La inteligencia artificial ya cambió la forma en que buscamos información… y los medios argentinos lo están empezando a sentir.

Los nuevos buscadores (ChatGPT, Gemini, Perplexity) responden sin clics, y algunas consultas ya generan caídas del 80% en tráfico.

Mientras tanto, solo un puñado de medios aparece citado en las respuestas de IA. El resto… directamente no existe para los modelos. Y en redes, la concentración es brutal: un medio se lleva casi la mitad de todas las menciones.

La pelea por la atención es cada vez más salvaje.

La pobreza en Argentina es más que un número

Con el regreso de estadísticas, el gobierno de Alberto Fernández asumió en 2019 con una pobreza del 35,5%. La pandemia, la recesión y la inflación dispararon los indicadores: para el segundo semestre de 2023, la pobreza alcanzaba el 41,7% y la indigencia el 11,9%. En números concretos: 19,5 millones de argentinos pobres, incluidos 6,5 millones de niños. El deterioro social fue uno de los legados más críticos de su gestión.

UNICEF informó en febrero de 2023, durante el gobierno kirchnerista, que dos de cada tres niños en Argentina (aproximadamente 8.8 millones) son pobres, considerando tanto la pobreza monetaria (ingresos) como la privación de derechos básicos como educación, salud, vivienda o acceso a agua segura.

La transición hacia Javier Milei comenzó con un shock: en el primer semestre de 2024, la pobreza trepó al 52,9%, el nivel más alto en décadas. La indigencia llegó al 20%. Sin embargo, las políticas de ajuste fiscal, control de inflación y recorte de subsidios generaron un cambio abrupto. Para el segundo semestre de 2024, la pobreza bajó al 38,1%, y en el primer semestre de 2025 se ubicó en 31,6%, según el INDEC. La UCA, más cauta, estima 36,3% para el tercer trimestre de 2025, advirtiendo que parte de la mejora podría ser estadística más que real.

Vale remarcar que la caída de la inflación ha sido clave para que la pobreza se reduzca a su cifra más baja desde 2018.

La pobreza en Argentina es más que un número: es el reflejo de décadas de políticas inconsistentes, crisis recurrentes y falta de consensos. Del ocultamiento estadístico al ajuste extremo, el país oscila entre modelos opuestos sin resolver su problema de fondo: cómo garantizar oportunidades reales para millones de ciudadanos.

Sin Victoria Villarruel, pero con Karina Milei

Javier Milei cumple dos años en la presidencia argentina y lo recordó en sus redes sociales con una imagen junto a su hermana, Karina, y un conciso agradecimiento.

"Muchas gracias por estos dos años !!! LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO", expresó.

Más exportaciones, pero los dólares no alcanzan

Las exportaciones del campo cerrarán el 2025 con un gran desempeño en términos de volúmenes. Con una buena performance técnica gracias al acompañamiento climático y varios incentivos provisorios a la liquidación de divisas, el complejo agroexportador completará un año destacable desde lo numérico.

El contraste de esa situación fue la escasez de reservas con la que tuvo que lidiar el Gobierno nacional. Precisamente, el impulso de las exportaciones declaradas en noviembre tuvo que ver, en parte, con el programa de retenciones cero que el Gobierno nacional lanzó durante octubre para un cupo de 7.000 millones de dólares, lo que programó ventas inusuales hacia el cierre del año.

Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después

A dos años del triunfo de Javier Milei y Victoria Villarruel frente al peronismo de Sergio Massa, la fórmula presidencial dista de ser aquella que le dio acceso a un espacio ignoto a la Casa Rosada. Con serias diferencias cultivadas en ese tiempo, y una fuerte erosión ocasionada por las tensiones internas entre distintos actores gravitantes en el Gobierno, el presidente y la vice se encuentran en las antípodas.

El punto principal de tensión fue, casi siempre, la secretaria de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei. Con fuertes diferencias respecto a la vicepresidente, el "Jefe" no estuvo a gusto con los primeros pasos de Villarruel en el poder y, a partir de los aumentos salariales en el Senado, todo quedó cocinado.

Desde entonces, las polémicas se acumularon. Tanto en el proyecto político propio de Villarruel mostrando una agenda separada, como así también en las sesiones que se anotaron como derrotas para el oficialismo, donde la presidenta del Senado no frenó las avanzadas opositoras siguiendo los protocolos institucionales.

Si bien el éxito electoral de medio término abrió un nuevo panorama parlamentario para el Gobierno, las diferencias con Villarruel siguen siendo un escollo mayúsculo a la hora de pensar en la prosperidad de las reformas que el oficialismo planea empujar a partir de hoy. Esa nueva configuración posiciona a la vicepresidente como alguien crucial, al nivel de los líderes provinciales, para que se puedan concretar el grueso de los proyectos oficialistas de cara al 2026.

Era libertaria: La economía cruje y los trabajadores son cada vez más pobres

La economía de la era Javier Milei atraviesa un complejo panorama. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en los microdatos del segundo trimestre de este año de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), las viviendas de ingresos medios son el sector más golpeado.

A partir de lo detallado por el escrito, el 48% de los hogares debió acudir a, por lo menos, una estrategia para lograr llegar a fin de mes. Esa proporción se eleva al 53% entre los hogares de ingresos medios, que superan incluso a los deciles menores en el uso de mecanismos extraordinarios para sostener su economía diaria.

Tal lo señaló Urgente24, el fenómeno del "trabajador pobre" se ha consolidado como un drama social sin precedentes.

Un reporte del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 72% del conjunto de los trabajadores (incluyendo formales e informales) percibe un ingreso mensual inferior a $1 millón de pesos, un monto que no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo, que en octubre de 2025 ascendía a $1.213.799.

Números en rojo

La actividad industrial sufrió otro fuerte golpe en octubre según lo confirmado por el INDEC. En términos interanuales, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) profundizó su caída y registró una merma del 2,9%, acumulando el 4to retroceso consecutivo.

El dato es alarmante porque la comparación es contra octubre de 2024, cuando ya se había registrado una caída del 2%.

En la comparación intermensual, la baja fue del 0,8%, cuando en septiembre ya hubo un retroceso del 0,2%. En esa medición, se acumulan 2 meses consecutivos de saldo negativo.

La AFA le regala al Gobierno un tapón para el ANDISgate

Sigue el ruido entre el Gobierno nacional contra la AFA de Chiqui Tapia, mientras la oposición busca reflotar el escándalo ANDISgate, donde poco surge a nivel judicial. De los 15 citados a indagatoria no declararon 13 y Diego Spagnuolo intentó voltear la causa al afirmar que los audios fueron adulterados con inteligencia artificial. Ahora liberaron al único detenido.

Este martes (09/12), la Cámara Federal porteña ordenó liberar al médico Pablo Atchabahian, el único preso por la causa ANDISgate, que cumplía arresto domiciliario en la provincia de Mendoza.

Por su parte, que Sur Finanzas sea un tema de Claudio Tapia y AFA (Asociación del Fútbol Argentino), no de la ANDIS (Administración Nacional de Discapacidad) de Javier Milei y Karina Milei: la División Antimafia de la Policía Federal Argentina fue enviada a múltiples allanamientos buscando lavado de dinero.

Ayer se realizaron más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Dos años de Javier Milei: El impacto (negativo) en la industria

El PIB cayó 1,3% en 2024 y, pese a un rebote del 5,2% en los primeros nueve meses de 2025, la actividad se debilitó desde mayo.

La industria sufrió de manera particular: se desplomó 9,5% en 2024 y solo creció 3,8% hasta septiembre, con una utilización de capacidad instalada del 61,1%. El deterioro empresarial fue profundo: desde la llegada de Milei, cerraron 19.164 firmas y se perdieron 276.624 empleos, según el Centro de Economía Política Argentina.

Sin embargo, los argentinos ven con buenos ojos a la figura del mandatario. A partir de la última medición de Opina Argentina, realizada entre el 1 y el 3 de diciembre, Milei cierra 2025 con una imagen positiva del 49%, un desempeño superior al que registraban, a la misma altura de sus mandatos, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Luis Caputo busca dólares a pesar de una posible suba de precios

Como el Ave Fénix, el ministro de economía, Luis Caputo, resurgió de un largo silencio cuando comenzó el mes. Nadie sabe qué pasó en noviembre, pero el ministro mantuvo una cauta ausencia luego del ruido preelectoral que casi lleva a Argentina a una catástrofe.

En estos pocos días de diciembre, Luis Caputo anunció la emisión de deuda con los Bonar2029, que se licitan este miércoles; cruzó a un intendente en X por la suba de tasas y bajó algunas retenciones al agro, la única baja de impuestos que puede generar aumento de precios.

Mientras que algunos festejan por la dicha de los agroexportadores, Caputo demostró que lejos de tomar medidas de reactivación de la economía, necesita que le cierren los números, y para eso hacen falta verdes.

Nuevo Congreso y sesiones extraordinarias

Este miércoles, el nuevo Congreso comenzará a debatir los proyectos que el Gobierno incluyó en el temario para las sesiones extraordinarias, cuya convocatoria se publicó ayer en el Boletín Oficial.

El inicio de este primer tramo de la agenda parlamentaria de verano coincide con la asunción oficial de los legisladores y legisladores electos en los comicios intermedios del 26 de octubre pasado. Un momento muy esperado por La Libertad Avanza (LLA), que gracias al triunfo electoral y las incorporaciones provenientes de otras fuerzas, se erigirá como la primera minoría de la Cámara baja.

Con este tablero más acomodado para sus fines políticos, los violetas llevarán adelante un trabajo conjunto, en el que harán equipo quienes están encolumnados detrás del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue ratificado en su puesto; así como los alfiles de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien toma las riendas de la Cámara alta tras dejar su cargo de ministra de Seguridad días atrás.

De acuerdo con la convocatoria del Ejecutivo, desde hoy hasta el 30 de diciembre los legisladores deberán abocarse al tratamiento de seis proyectos específicos: Presupuesto, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Con todo, el oficialismo decidió priorizar en los trece días hábiles el tratamiento del Presupuesto 2026, que se busca aprobar el próximo miércoles 17 en la Cámara de Diputados y antes del 30 en el Senado. En paralelo, los violetas buscarán avanzar con la reforma laboral en la Cámara alta.

