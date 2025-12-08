César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

Sí. Y no porque sea una mala aeronave, pero en términos operativos estratégicos Argentina no dispone ni dispondrá con este paquete danés de misiles modernos de largo alcance, tampoco de capacidad SEAD/DEAD ni de apoyo AWACS. Carece de infraestructura como así también de mantenimiento y dispersión adecuada, de autonomía suficiente para operar a 700–800 km del objetivo sin reabastecimiento, entre otras cuestiones que lo hacen absolutamente inútil para tal fin. La OTAN (EEUU Y el Reino Unido) jamás permitirían lo contrario.

2) ¿Sirven para recuperar el adiestramiento en la Fuerza Aérea?

Sí. Permiten recuperar avionica “moderna” y doctrina de caza supersónica, entrenar aunque con muchas limitaciones por el paquete adquirido y ayuda a la transición hacia algo mejor en el futuro. Son un salto de calidad respecto del A-4 actual.

3. ¿Era la mejor opción?

No. Se compraron por compromisos con los EEUU y conveniencia del Reino Unido. La mejor alternativa para recuperar la capacidad de combate real y disuasión estratégica eran por escándalo los aviones JF-17 Block III (China/Pakistán).

4. ¿Es mejor que nada?

Sí, la alternativa era seguir sin aviones supersónicos.

En conclusión, no hay nada que festejar, no recuperamos las Malvinas ni mucho menos, las celebración marketinera de Petri y Milei da vergüenza ajena, seguimos igual de indefensos que antes solo que ahora se recupera adiestramiento de pilotos, con capacidad de operación real limitadísima.

Para finalizar cabe cuestionarse seriamente hacia adentro de nuestro espacio político ¿Por qué ninguno de todos los ministros de Defensa que pasaron terminó de cerrar la compra de los aviones ni de los 8x8 chinos? En ambos casos la mejor alternativa que tenía nuestro país."

Las capacidades: F-16

Wikipedia sigue siendo más completo que los chatbots de la llamada 'Inteligencia Artificial', que cumplen con el mandato de Alejandro Romay.

Veamos:

F16 8P F-16.

"El Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon es un avión de combate monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics en los años 1970 para la Fuerza Aérea de USA; entró en servicio en 1978. Diseñado como caza ligero de acuerdo con las reglas de vuelo visual diurnas, fue evolucionando hasta convertirse en un caza polivalente.

En 1993, el Fighting Falcon cambió de fabricante, ya que ese año General Dynamics vendió su empresa de producción de aeronaves a la compañía Lockheed, la que hoy en día es Lockheed Martin, después de su fusión en 1995 con Martin Marietta. Aunque ya no se construye para la Fuerza Aérea estadounidense, la producción todavía sigue activa para la exportación. El avión también ha sido construido bajo licencia en otros países, como Bélgica, Corea del Sur, Países Bajos y Turkiye.

El Fighting Falcon es un avión especializado en el combate aéreo cercano que introdujo numerosas innovaciones, entre las que se incluyen una cabina tipo burbuja sin armazón para una mejor visibilidad, la palanca de control lateral para un mejor control bajo fuerzas G elevadas, y el asiento reclinado para reducir el efecto de las fuerzas G en el piloto. Se trata del primer avión de combate construido a propósito para soportar giros de 9 G. (…)

Estaba previsto que el F-16 permaneciera en servicio con la Fuerza Aérea de USA hasta 2025. El avión que lo sustituirá es el Lockheed Martin F-35 Lightning II, cuya entrada en servicio fue en 2015 (...).".

Las capacidades: JF-17 Block III

La web Israel Noticias relató así el JF-17 Block III, producido por Pakistan Aeronautical Complex en sociedad con la china Chengdu:

JF-17 Block III JF-17 Block III.

"(…) El JF-17C Block III constituye la variante más reciente del programa Thunder, que el Complejo Aeronáutico de Pakistán y la Corporación de Aviones de Chengdu desarrollaron de forma conjunta. Esta versión presenta mejoras sustanciales respecto a los modelos anteriores, como el radar KLJ-7A de tipo AESA (enfriamiento por aire), que permite la detección de múltiples blancos con mayor resistencia a interferencias y precisión operativa. La cabina cuenta con una pantalla de gran formato, sistema de control de vuelo digital de 3 ejes (fly-by-wire), una suite de guerra electrónica mejorada y un sistema de mira montada en casco de nueva generación.

(N. de la R.: también sensor de búsqueda y seguimiento por infrarrojos (IRST) y un nuevo head-up display (HUD) holográfico de gran angular.)

La aeronave opera con un motor RD-93MA, que proporciona mayor empuje y vida útil. También integra un paquete de guerra electrónica y sensores, cuya inclusión mejora su desempeño en entornos hostiles. En la muestra aérea, el caza estaba armado con misiles PL-10 de corto alcance, capaces de apuntar fuera del eje visual, y con misiles BVR PL-15E de exportación. Esta configuración le permite entablar combates a larga distancia con un alcance competitivo frente a sistemas occidentales más antiguos.

(…) La presencia del JF-17 Block III en RIAT 2025 apunta a reforzar la inserción de Pakistán en mercados dominados por la OTAN. La cooperación tecnológica con China y su exposición junto a cazas de alta gama evidencia una estrategia coordinada para ofrecer esta plataforma como alternativa funcional de menor coste. (…)".

Comparación

La IA Gemini (Google / Alphabet) hizo un comparativo favorable a F-16:

"Puntos Débiles / Consideraciones:

JF-17: Menor RCS (sección transversal de radar) que el F-16 (4 m² vs 1.2 m²), lo que lo hace más fácil de detectar.

F-16: Dependencia de las restricciones de USA en exportación de tecnología y armamento.

Conclusión:

El JF-17 Block III es un excelente avión para países con presupuestos limitados, ofreciendo capacidades de cazas de 4.5 gen con bajo costo, mientras que el F-16 sigue siendo superior en rendimiento puro y experiencia en combate, especialmente en variantes como el Block 50/52 o 70/72."

Probablemente lo de Gemini se basó en el análisis de Israel Noticias (la IA no crea, se limita a analizar los textos ya existentes en la web):

"(...) Si bien el JF-17 simboliza un avance trascendental en la capacidad combativa de países como Pakistán, el F-16 se mantiene como uno de los cazas más versátiles y testados en escenarios bélicos.

En un duelo directo, la superioridad tecnológica del F-16 prevalece. Sin embargo, múltiples variables, tales como estrategias, capacitación piloto y soporte logístico, determinan la efectividad real en combate."

Sin embargo, es necesario aclarar que JF-17 tiene un sistema de armas en expansión mientras que USA ya no se enfoca en el F-16.

--------------------------

Más noticias en Urgente24

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Boca 0-1 Racing: un Xeneize sin reacción fue superado por una Academia chata pero efectiva

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta

La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River