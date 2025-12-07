Semana de alto voltaje: la Fed vota nuevas tasas de interés y hay reunión de líderes

El Reino Unido también define tasas de interés

En el Reino Unido, la política económica volverá a ser terreno de debate. El Banco de Inglaterra analizará el martes 09/12, ante el Comité del Tesoro, los detalles de su última votación sobre tasas. Los vicegobernadores Clare Lombardelli y David Ramsden, junto con las economistas externas Swati Dhingra y Catherine Mann, responderán preguntas sobre las divisiones internas del Comité de Política Monetaria, que volverá a votar el 18/12 en una reunión donde podría producirse un recorte.

La agenda británica también incluirá el miércoles 10/12 la comparecencia de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, quien defenderá ante el mismo comité su reciente declaración fiscal y las medidas presupuestarias del gobierno.

Los mercados tendrán el impacto de estas decisiones

A nivel internacional, Australia implementará el miércoles una de las regulaciones digitales más drásticas del mundo: la prohibición de que menores de 16 años se registren en redes sociales como Instagram, TikTok, X, Facebook, Snapchat e incluso YouTube, incorporada más recientemente.

En los mercados bursátiles, otro protagonista será Unilever. Su negocio de helados, que incluye marcas icónicas como Magnum y la participación en Ben & Jerry’s, finalmente saldrá a cotizar en Ámsterdam, Nueva York y Londres. Con ingresos anuales de 8.000 millones de euros y una cuota superior al 20% del mercado global, la compañía debuta como líder del sector, aunque con tensiones internas aún latentes.

Estimaciones de PBI

La semana también estará marcada por datos macroeconómicos relevantes. Japón actualizará su PBI del tercer trimestre, mientras que el Reino Unido publicará el viernes su primera estimación del crecimiento de octubre. China y Alemania, por su parte, divulgarán nuevas lecturas de inflación.

Con decisiones monetarias cruciales, nuevas regulaciones tecnológicas y datos económicos clave, los próximos días prometen mover tanto a los mercados como a los responsables políticos.

Más noticias en Urgente24

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta

La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River

Boca 0-0 Racing: se define al finalista en un atrapante choque de estilos