La segunda semana de diciembre llega cargada de expectativas en los mercados globales, con la política monetaria nuevamente en el centro de la escena. Todas las miradas estarán puestas en Washington, donde el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, encabezará una de las decisiones más relevantes del año: la fijación de los tasas de interés.
MERCADOS INTERNACIONALES
Semana de alto voltaje: la Fed vota nuevas tasas de interés y hay reunión de líderes
Será una semana clave para la economía. La Fed podría recortar tasas, la UE y Japón analizan la economía, y Unilever lanza su gigante de helados en bolsa.
Con un mercado laboral que muestra señales de enfriamiento y datos recientes de empleo privado más débiles de lo esperado, los analistas dan por hecho que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) aplicará un recorte este miércoles 10/12. Las estimaciones sitúan en torno al 85% la probabilidad de una reducción.
Más allá de si la Fed baja finalmente la tasa, el foco estará puesto en los matices: cuántos miembros disientan y cuántos recortes proyecta el organismo para los próximos tres años. El debate interno se ha intensificado, dividiendo a los responsables de política monetaria entre quienes priorizan combatir la inflación persistente y quienes sostienen que el enfriamiento del mercado laboral merece un estímulo mayor.
Líderes de política monetaria internacional
Mientras tanto, otras figuras clave del mundo financiero también saldrán a escena. La reunión anual The Global Boardroom, organizada por el Financial Times, reunirá virtualmente desde el martes a líderes económicos de primer nivel.
Entre ellos estarán el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda; el del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey; y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. A ellos se sumarán ejecutivos de peso del sector privado, como la directora ejecutiva de la Bolsa de Londres, Julia Hoggett, y la directora financiera de Chevron, Eimear Bonner.
El Reino Unido también define tasas de interés
En el Reino Unido, la política económica volverá a ser terreno de debate. El Banco de Inglaterra analizará el martes 09/12, ante el Comité del Tesoro, los detalles de su última votación sobre tasas. Los vicegobernadores Clare Lombardelli y David Ramsden, junto con las economistas externas Swati Dhingra y Catherine Mann, responderán preguntas sobre las divisiones internas del Comité de Política Monetaria, que volverá a votar el 18/12 en una reunión donde podría producirse un recorte.
La agenda británica también incluirá el miércoles 10/12 la comparecencia de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, quien defenderá ante el mismo comité su reciente declaración fiscal y las medidas presupuestarias del gobierno.
Los mercados tendrán el impacto de estas decisiones
A nivel internacional, Australia implementará el miércoles una de las regulaciones digitales más drásticas del mundo: la prohibición de que menores de 16 años se registren en redes sociales como Instagram, TikTok, X, Facebook, Snapchat e incluso YouTube, incorporada más recientemente.
En los mercados bursátiles, otro protagonista será Unilever. Su negocio de helados, que incluye marcas icónicas como Magnum y la participación en Ben & Jerry’s, finalmente saldrá a cotizar en Ámsterdam, Nueva York y Londres. Con ingresos anuales de 8.000 millones de euros y una cuota superior al 20% del mercado global, la compañía debuta como líder del sector, aunque con tensiones internas aún latentes.
Estimaciones de PBI
La semana también estará marcada por datos macroeconómicos relevantes. Japón actualizará su PBI del tercer trimestre, mientras que el Reino Unido publicará el viernes su primera estimación del crecimiento de octubre. China y Alemania, por su parte, divulgarán nuevas lecturas de inflación.
Con decisiones monetarias cruciales, nuevas regulaciones tecnológicas y datos económicos clave, los próximos días prometen mover tanto a los mercados como a los responsables políticos.
Más noticias en Urgente24
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo
Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta
La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River
Boca 0-0 Racing: se define al finalista en un atrapante choque de estilos