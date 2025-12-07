Telefe se hunde solo: La dupla que quiere sumar y el público repudia

Ahora bien, es importante aclarar que todo esto son supuestos, dado que ninguno de los dos protagonistas de este rumor se pronunció oficialmente al respecto. Lo que sí quedó clarísimo es la reacción del público, y fue devastadora.

X se llena de críticas

En X, los usuarios no tuvieron piedad. @mkflor501 fue directa y sin anestesia: "Laura es mala conductora". Otro usuario, @agustinimanol, sentenció: "Me la pierdo sin falta entonces". La cosa se puso aún más picante cuando @winnieeverr cuestionó: "¿Telefe quiere que no los mire nadie? ¿Wanda (Nara) en MasterChef y estos dos en La Peña?". Por último, @unatalMiaJu agregó más leña al fuego: "El buenísimo, ella un moplo".

La pregunta del millón que todos nos hacemos es si Telefe realmente está tomando la decisión correcta. El canal apuesta fuerte, eso es innegable, pero ¿el público acompañará? Los números no mienten y las redes sociales funcionan como termómetro instantáneo de la opinión popular. La apuesta por esta dupla divide aguas: algunos ven potencial, otros ven fracaso asegurado.

Lo concreto es, que es verdad que el canal necesita renovar, oxigenar formatos y atraer audiencias que migraron hacia otras pantallas. La duda es, si es conveniente echar a dos figuras ya consolidadas en el programa para apostar por nombres que generan tanto rechazo en las redes sociales.

--------------------------------

Más contenido en Urgente24

Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."

Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal

La miniserie de 6 capítulos con la calificación más alta del año

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"