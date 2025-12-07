Telefe está a punto de tirar todo por la borda. Los nuevos dueños del canal llegaron con la promesa de sacudir el avispero y no caben dudas de que lo están cumpliendo: "La Peña de Morfi" tiene los días contados tal como la conocemos. Diego Leuco y Lizy Tagliani, los rostros que le pusieron el cuerpo al programa desde hace meses, estarían afuera. Y lo que viene después tiene a medio país con los pelos de punta porque los reemplazos elegidos están generando una ola de críticas que no para de crecer.
"¿QUIERE QUE NO LOS MIRE NADIE?"
Telefe se hunde solo: La dupla que quiere sumar y el público repudia
Telefe baraja nombres para "La Peña de Morfi 2026" y el ruido crece. ¿Cómo cayó la noticia entre los televidentes?
La información no es nueva, pero sí lo es el giro que tomó en las últimas horas. Ángel de Brito ya había soltado la bomba a fines de octubre de 2025, anticipando modificaciones en la conducción del ciclo. Sin embargo, en ese momento habló de un único conductor que llegaría para reemplazar a la dupla conformada por Lizy Tagliani y Diego Leuco. Lo que nadie esperaba era que el panorama cambiara completamente y que ahora se hable de otra dupla totalmente diferente.
Luis Bremer, fue el que tiró la posta en "A La Tarde" (América TV) y dejó a todos revolucionados. Según sus palabras, Diego Leuco —quien asumió el mando del programa en 2023 tras el fallecimiento de Gerardo Rozín— no seguiría al frente del ciclo. Pero ahí no termina el sacudón: Lizy Tagliani, incorporada en abril de 2024, también tendría su salida prácticamente sellada.
¿Y quiénes serían los elegidos para esta nueva dupla? Los nombres que resuenan con fuerza son Fernando Dente y Laurita Fernández. La cuenta @teleavisador en X fue directo al hueso: "Laurita Fernández y Fer Dente es la nueva dupla que quiere Telefe para 'LA PEÑA DE MORFI 2026'", citando precisamente las declaraciones de Bremer.
Telefe analiza los pasos de Dente mientras Laurita rompe con El Nueve
Dente, actualmente brillando en "Paraíso Fiscal" por OLGA, sigue sin confirmar si continuará en el streaming el próximo año. Por su lado, Laurita Fernández atraviesa un momento particular: está en plena negociación —más bien, desvinculación— con El Nueve por su conducción en "Bienvenidos a Ganar". Ella misma manifestó públicamente que no desea continuar y hasta se despidió en vivo del programa, dejando claro que su ciclo allí llegó a su fin.
Ahora bien, es importante aclarar que todo esto son supuestos, dado que ninguno de los dos protagonistas de este rumor se pronunció oficialmente al respecto. Lo que sí quedó clarísimo es la reacción del público, y fue devastadora.
X se llena de críticas
En X, los usuarios no tuvieron piedad. @mkflor501 fue directa y sin anestesia: "Laura es mala conductora". Otro usuario, @agustinimanol, sentenció: "Me la pierdo sin falta entonces". La cosa se puso aún más picante cuando @winnieeverr cuestionó: "¿Telefe quiere que no los mire nadie? ¿Wanda (Nara) en MasterChef y estos dos en La Peña?". Por último, @unatalMiaJu agregó más leña al fuego: "El buenísimo, ella un moplo".
La pregunta del millón que todos nos hacemos es si Telefe realmente está tomando la decisión correcta. El canal apuesta fuerte, eso es innegable, pero ¿el público acompañará? Los números no mienten y las redes sociales funcionan como termómetro instantáneo de la opinión popular. La apuesta por esta dupla divide aguas: algunos ven potencial, otros ven fracaso asegurado.
Lo concreto es, que es verdad que el canal necesita renovar, oxigenar formatos y atraer audiencias que migraron hacia otras pantallas. La duda es, si es conveniente echar a dos figuras ya consolidadas en el programa para apostar por nombres que generan tanto rechazo en las redes sociales.
