Industrias en rojo: cayeron la producción, las ventas y la capacidad de pago

El indicador más amplio de salud del sector, el Monitor de Desempeño Industrial (MDI), quedó en 43,8 puntos. Ese valor lo mantiene por decimocuarto trimestre consecutivo por debajo del umbral de 50, que delimita expansión.

image MDI. Fuente: UIA.

Causas: demanda débil, costos en alza y contexto desfavorable

Según la UIA, la principal preocupación de las empresas es la caída de la demanda interna, seguida por el aumento de costos de producción, con énfasis en salarios y insumos nacionales.

Esta combinación se vuelve letal en un país donde los salarios reales continúan erosionados, donde la inflación y los costos operativos —servicios, energía, transporte— resultan prohibitivos, y donde el mercado interno no alcanza a sostener la producción.

Las dificultades para acceder a financiamiento, las demoras en pagos y la incertidumbre económica completan el panorama: muchas firmas enfrentan atrasos con proveedores o compromisos impositivos, lo que frena inversiones y obliga a ajustar personal, turnos o producción.

La realidad: señales alarmantes en rojo

Lejos de ser una simple fase transitoria, la crisis industrial se consolida como una herida profunda para la economía argentina. Cuando casi la mitad de las fábricas factura menos, muchas no pueden pagar sus obligaciones y recortan personal, hablar de “recuperación” suena como un discurso alejado de la bases.

La caída sostenida de producción y ventas, una industria atrapada en costos cada vez más altos y una demanda interna debilitada describen un escenario que, de no revertirse, podría profundizar la desindustrialización, aumentar el desempleo formal y precarizar aún más las condiciones laborales.

Mientras la industria se sigue debilitando, el ministro de economía, Luis Caputo, continúa enfocado en conseguir dólares para pagar deuda, mediante una emisión de bonos Bonar2029, que se realizará el próximo miércoles 10/12.

