La crisis que atraviesa la industria en la Argentina debido a caída de consumo, costos de producción y apertura de importaciones llegó a la multinacional Mondelez, que anticipará vacaciones y paralizará por primera vez en su historia la producción de su planta en General Pacheco (partido de Tigre), entre el 14 de diciembre y el 5 de enero.
INDUSTRIA EN CRISIS
Ahora, Mondelez: Por 1era. vez paraliza su producción por 21 días
La multinacional Mondelez, que fabrica Oreo y Pepitos, paraliza por 1ra vez su planta en Pacheco (Tigre) por 21 días. Trabajadores temen por su futuro.
La planta de Mondelez, con unos 2.300 trabajadores, anunció que detendrá completamente su actividad durante 21 días, una decisión inédita que los delegados consideran una señal grave del deterioro productivo.
La compañía justificó el freno por el sobrestock generado tras el desplome de ventas, que se profundizó por la brusca caída del consumo y, según los delegados, también por la apertura de importaciones. “Van a suspender la producción por 21 días, desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero. Algo que nunca había pasado porque siempre se alternaban los turnos”, explicó a Buenos Aires/12 el delegado Jorge Penayo, de acuerdo a lo publicado por Data Gremial.
La medida responde exclusivamente al estancamiento del mercado. “Los mayoristas están stockeados y otros no compran. Tenemos el depósito lleno, entonces no amerita producir”, explicó el delegado. Según datos transmitidos por la empresa a los trabajadores, las ventas acumulan una caída de 13 mil toneladas en lo que va del año.
Aunque Mondelez confirmó que pagará el salario completo de diciembre, incluyendo el bono anual y beneficios tradicionales, el temor se concentra en lo que pueda ocurrir a partir de marzo: “Cuando volvamos de vacaciones y no haya producción, ahí vamos a estar complicados”, advirtió Penayo.
La empresa propuso a los trabajadores tomar una semana de vacaciones con pago al 100% y otra semana de licencia paga. Quienes no adhieran deberán realizar tareas internas sin vinculación con la producción.
“Se anotaron más de mil trescientos trabajadores —todavía siguen sumándose— y regresaríamos todos el 5 de enero”, detalló Penayo. Recalcó, además, que no se trata de suspensiones individuales sino de una decisión empresarial de frenar toda la fábrica. Sin embargo, reconoció que el panorama futuro es incierto.
Los trabajadores miran con preocupación antecedentes recientes en el sector alimenticio, como Tía Maruca o Georgalos, donde las bajas de producción derivaron en despidos y conflictos aún abiertos.
Cabe recordar que en julio pasado, los trabajadores de Mondelez ya estaban en estado de alerta, tal como informó Urgente24 por posibles ajustes laborales (ausentismo, relevos y horarios de descanso) en la empresa, dada la situación crítica que viene enfrentando.
