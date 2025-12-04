Ahora, Mondelez: Por 1era. vez paraliza su producción por 21 días

La empresa propuso a los trabajadores tomar una semana de vacaciones con pago al 100% y otra semana de licencia paga. Quienes no adhieran deberán realizar tareas internas sin vinculación con la producción.

“Se anotaron más de mil trescientos trabajadores —todavía siguen sumándose— y regresaríamos todos el 5 de enero”, detalló Penayo. Recalcó, además, que no se trata de suspensiones individuales sino de una decisión empresarial de frenar toda la fábrica. Sin embargo, reconoció que el panorama futuro es incierto.

Los trabajadores miran con preocupación antecedentes recientes en el sector alimenticio, como Tía Maruca o Georgalos, donde las bajas de producción derivaron en despidos y conflictos aún abiertos.

Cabe recordar que en julio pasado, los trabajadores de Mondelez ya estaban en estado de alerta, tal como informó Urgente24 por posibles ajustes laborales (ausentismo, relevos y horarios de descanso) en la empresa, dada la situación crítica que viene enfrentando.

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

No se puede creer lo que dijo un periodista de ESPN sobre San Lorenzo