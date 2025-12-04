España y Bruselas exigen rendición de cuentas a Mark Zuckerberg (espionaje ilegal)

Este sistema permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas de META: un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito Este sistema permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas de META: un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito

De confirmarse, según advirtió el PSOE, "esta práctica supondría una violación de múltiples normativas europeas" como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA).

"META ya se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por hechos similares", expresó el PSOE en su solicitud para que Mark Zuckerberg y dos altos fucnionarios de Meta comparezcan en el Congreso.

Pedro Sánchez contra Mark Zuckerberg / Meta: "Pagará las consecuencias"

La petición de comparecencia de Zuckerberg se presentó dos semanas después de que el presidente español, Pedro Sánchez, anunciara la apertura de esta investigación contra Meta por la recopilación ilegal de datos privados y dijiera que intentaba "esclarecer lo ocurrido, garantizar responsabilidades y proteger los derechos fundamentales que puedan haber sido vulnerados", afirmaciones realizadas en su intervención en el IV Foro Metafuturo, en el Ateneo de Madrid.

El Gobierno lo tiene claro: en España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias

El espionaje silencioso y no consentido a millones de usuaarios consistía en recopilar datos sobre las páginas que visitaban en el navegador web, y vincularlos con su identidad en las aplicaciones de Facebook e Instagram, incluso cuando usaban el modo incógnito o una VPN.

Esta práctica podría haber infringido varias regulaciones europeas en materia de seguridad y privacidad: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy (Directiva 2002/58), la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Bruselas abre una investigación antimonopolio contra Meta

La Comisión Europea anunció este jueves que ha iniciado una investigación formal antimonopolio sobre la nueva política de Meta que restringe a los proveedores de inteligencia artificial (IA) el uso de las herramientas de comunicación empresarial de WhatsApp.

La investigación abierta por Bruselas se centra en la nueva política de Meta —desde octubre de 2025— que prohíbe a los proveedores de IA utilizar la Solución Empresarial de WhatsApp cuando la IA es el servicio principal ofrecido.

image La investigación de la comisión abarcará todo el Espacio Económico Europeo, excepto Italia, donde los reguladores de la competencia comenzaron a examinar cómo WhatsApp integra la IA en su plataforma a principios de este año.

De esta manera, las nuevas reglas que rigen el acceso de los desarrolladores de IA a la plataforma de mensajería WhatsApp perjudican la competencia. Bruselas asegura que la nueva política de Meta podría violar sus reglas de competencia.

"Como resultado de la nueva política, los proveedores de inteligencia artificial de la competencia podrían no poder comunicarse con sus clientes a través de WhatsApp", dijo el organismo de control de la UE a través de un comunicado, y también agregó que los usuarios aún podrían acceder al servicio Meta AI de Meta en la plataforma.

Sin embargo, un portavoz de Meta dijo que las afirmaciones de la comisión carecen de sustento. "La aparición de chatbots de IA en nuestra API empresarial supone una carga para nuestros sistemas que no fueron diseñados para soportar", declaró el portavoz.

A principios de este años, el organismo de control de la UE impuso a Meta una multa de 200 millones de euros (233,4 millones de dólares) por una presunta infracción de la Ley de Mercados Digitales, una legislación europea que rige a los actores más poderosos de la economía digital.

"Es posible que necesitemos adoptar estas medidas provisionales para garantizar que esto no arruine la posibilidad de garantizar la correcta aplicación de la ley", dijo Teresa Ribera , la principal responsable del ente regulador del bloque europeo, hablando en el marco de una conferencia en Bruselas. También reveló que su equipo está considerando medidas provisionales.

