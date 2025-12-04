El Emperador de Jade: De la burocracia china a gobernante del universo

ELEMPERADORDEJADEDELABUROCRACIAAGOBERNANTEDELUNIVERSOFOTO3 El Emperador de Jade afirmaba ser el gobernador del universo, del cielo y la tierra, fue el fiel reflejo del modelo de organización social en China.

El gobierno de la Dinastía Shang

Durante el periodo de gobierno de la Dinastía Shang, que tuvo lugar entre los años 1766 a.C. y el 1046 a.C., la máxima divinidad y gobernante del panteón era Shangti, capaz de manipular la naturaleza a voluntad y de guiar a las almas de los difuntos. Los reyes de aquella dinastía proclamaban que al morir sus almas irían al inframundo para reunirse con el propio Shangti.

El problema con la veneración a Shangti es que no estaba permitida a los humanos comunes y mortales, sino que era exclusiva de los gobernantes, por lo que fue finalmente reemplazado (o más bien sobre-escrito) por la figura del Augusto Emperador de Jade por los taoístas. De hecho, la tradición taoísta no niega la existencia de Shangti sino que lo transforma en el Emperador, de hecho uno de sus apelativos es “Yuhuang Shangti” (Supremo Emperador).

