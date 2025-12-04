El Emperador de Jade, también conocido como Augusto de Jade, fue una figura inspirada en la burocracia de la China Imperial, y como el resto de sus divinidades (así como sus funciones) son un fiel reflejo del modelo chino de organización social.
LEYENDAS
El Emperador de Jade: De la burocracia china a gobernante del universo
El Emperador de Jade afirmaba ser el gobernador del universo, del cielo y la tierra, fue el fiel reflejo del modelo de organización social en China.
En tanto, se cree que el Emperador de Jade fue un discípulo del Venerable Celeste del Comienzo Original, Yuanshi Tianzun (Yuan-shi T'ien tsun), del que heredó el Gobierno del universo. Por su parte, el Emperador de Jade pasó el mando al Venerable Celeste del Amanecer de Jade de la Puerta Dorada (Kin-k'ue Yu-chen T'ien-tsun).
¿Con quiénes vivía el Emperador de Jade?
En su palacio en el cielo, el Emperador de Jade vivía con su esposa, la Emperatriz de Jade, Tianshang Shengmu o Mazu (Yu-huang sheng-mu o Mat-tsu) y su extensa familia. Algunos miembros importantes eran: su sobrino Yang Jian (Ya Tsien), también conocido como el Segundo Señor de la Calidad, Erlang Shen (Er-lang Tsien), cuyo Perro Celestial, Tiangou (T'ien K'ou), ahuyentaba a los malos espíritus. Una de las esposas secundarias del Emperador de Jade fue la diosa Cabeza de Caballo, que se creía que cuidaba de los gusanos que creaban ese producto chino especialmente apreciado, la seda. Una de las hijas del dios era Señorita Séptima o Shi Quning (Ts'i-ku-niang), a quiénes acudían las mujeres jóvenes para que les revelaran la identidad de sus futuros maridos.
El palacio celestial del Emperador de Jade estuvo administrado por Wang el Oficial Transcendente, también conocido como Lingquan (Ling-Kuan), que también protegía a los mortales de los malos espíritus. Una de sus funciones era la de guardián de las puertas del palacio, donde vigilaba vestido con armadura y empuñando un bastón pesado para ahuyentar a los visitantes no deseados. También hacía recados para el Emperador de Jade, tales como castigar a los malhechores y corregir los errores. El palacio también contaba con un amplio plantel de asistentes, ministros, oficiales y dioses menores en un reflejo de la complicada burocracia del Estado chino.
Los homenajes y honores al Emperador de Jade
Los taoístas en particular han clasificado y codificado todas estas deidades y ministros en todo un sistema de creencias. Todos los miembros de la casa del palacio tenían que presentarse ante el Emperador de Jade y rendir cuentas de sus acciones en el mismo día cada año, normalmente el día de Año Nuevo. Ese mismo día los demás dioses principales del panteón chino tenían que acudir de sus respectivos dominios para rendirle homenaje a su señor, el Emperador de Jade. Las buenas acciones recibían una recompensa, normalmente a través de promociones y una asignación mayor de suerte y felicidad en el año venidero. Por su parte, las malas acciones recibían un castigo justo, como por ejemplo una reducción en el rango celestial. La humanidad también se juzgaba a través de los informes de los dioses, como por ejemplo el dios de la cocina que informaba de la conducta de las familias al Emperador de Jade.
El gobierno de la Dinastía Shang
Durante el periodo de gobierno de la Dinastía Shang, que tuvo lugar entre los años 1766 a.C. y el 1046 a.C., la máxima divinidad y gobernante del panteón era Shangti, capaz de manipular la naturaleza a voluntad y de guiar a las almas de los difuntos. Los reyes de aquella dinastía proclamaban que al morir sus almas irían al inframundo para reunirse con el propio Shangti.
El problema con la veneración a Shangti es que no estaba permitida a los humanos comunes y mortales, sino que era exclusiva de los gobernantes, por lo que fue finalmente reemplazado (o más bien sobre-escrito) por la figura del Augusto Emperador de Jade por los taoístas. De hecho, la tradición taoísta no niega la existencia de Shangti sino que lo transforma en el Emperador, de hecho uno de sus apelativos es “Yuhuang Shangti” (Supremo Emperador).
Más notas de Urgente24
Santa Bárbara, hija de un sátrapa y mártir de los católicos: Oración contra los peligros y para la suerte
Diógenes, fundador de la escuela cínica y discípulo de Sócrates: ¿Por qué odiaba la riqueza?
Fidel Castro: El regreso de la Argentina y la muerte tras la visita de Barack Obama
Arsínoe, hermana de Cleopatra: Sangre, muerte y asesinato en el exilio
Plebiscito del Beagle: La 'casi' guerra con Chile, el 82% que logró Alfonsín y el debate Caputo Vs Saadi
Gran misterio: una pintura de Pompeya habló del Edén (Paraíso) antes que el Cristianismo