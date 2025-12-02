Julio Zamora ya articuló 19 polideportivos en Tigre

La jornada contó con diferentes temáticas donde niños, jóvenes y adultos mayores demostraron lo aprendido durante el 2025. Se expusieron disciplinas de campo como folklore, yoga, GAP, EID Fútbol, EID Vóley, EID Básquet, Danza Jazz, Gimnasia Artística, Taekwondo, Ritmos, EID presco, zumba, bachata, entre otras.

tigre4 El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del cierre de las actividades 2025 en los polideportivos Gutiérrez, Zanón y San Martín de Don Torcuato.

Gisela Zamora y Natalia Gómez, también, resaltaron la importancia de los 19 polideportivos del Municipio de Tigre

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, mencionó: “Estoy muy contenta de poder acompañar a nuestros vecinos y vecinas que disfrutan a diario de los polis del Municipio. Tigre tiene 19 polideportivos, todos maravillosos, de una calidad absoluta y con los mejores profesores. Cada una de las muestras fue una fiesta, con grandes y chicos divirtiéndose en familia. El intendente ha tomado la decisión de seguir fortaleciendo estos espacios”.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, sostuvo: “Comenzamos con los cierres anuales en la zona de Don Torcuato. Vemos a toda la familia acompañando y haciendo deporte en comunidad, que es el lineamiento que nos marca el intendente Julio Zamora para seguir mejorando la calidad de vida de la gente”.

Una multitud de familias disfrutó de los cierres de actividades 2025 de los polideportivos Mariano Moreno, Rincón y Sarmiento

El intendente de Tigre asistió al desarrollo de las jornadas en los centros deportivos ubicados en Troncos del Talar, Rincón de Milberg y Tigre norte. “Son miles de vecinos los que participan activamente en los centros deportivos; esto habla de una política pública sólida construida a lo largo de los años”, afirmó Julio Zamora.

En Troncos del Talar, Tigre norte y Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora, acompañado de la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron de los cierres anuales de actividades de campo 2025 en los polideportivos Mariano Moreno, Sarmiento y Rincón. En cada establecimiento, los protagonistas desarrollaron números musicales y diversas muestras de lo aprendido durante todo el año.

“Siento mucha alegría de haber podido venir nuevamente a la muestra anual de más polideportivos del distrito, con una labor inmensa de los profesores que le ponen mucha garra y empatía. Son miles y miles de vecinos los que participan activamente de las actividades de los 19 centros deportivos de Tigre. Esto habla de una política construida a lo largo del tiempo y que debe continuar”, enfatizó Zamora.

En sus palabras, además, el jefe comunal se refirió a la inauguración del Polideportivo N°19 “Bocha” Marrero de General Pacheco: “Es un logro de toda la comunidad con una pileta espectacular que la vamos a replicar en todos los centros deportivos del Municipio para los vecinos puedan disfrutar de las mejores prestaciones”.

En cada polideportivo, el intendente disfrutó, junto a centenares de familias, de muestras coreográficas y deportivas por parte de las y los alumnos de todas las edades. Por otra parte - en el centro deportivo Rincón - se realizó un descubrimiento de placa y un canto de feliz cumpleaños alusivo a los 15 años del establecimiento municipal.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, asistió al cierre y resaltó: “Vivimos una jornada espectacular junto a la comunidad que a diario viene a los polideportivos. Tenemos un abanico enorme de propuestas para que todas y todos sean parte. Contamos con un intendente que destina parte del presupuesto municipal al deporte, a la recreación y al apoyo a los clubes de barrio para que más niños tengan espacios de referencia positiva”.

Por último, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, subrayó: “Realizamos el cierre con muchas familias presentes, donde los vecinos y vecinas que asisten a los polideportivos hicieron una demostración final. Tenemos 19 centros deportivos para que toda la comunidad pueda disfrutar de hacer deportes. Es un orgullo y una responsabilidad que nos da placer llevar adelante”.

