Reservas matan Riesgo País, apuro por 'el colchón' y el camino pedregoso hacia el crecimiento

La ley de ‘Inocencia Fiscal’, que eleva los montos desde los cuales se disparan sospechas de evasión, se sancionó en diciembre y fue promulgada en el primer día hábil de 2026. Sin embargo, aún no fue reglamentada, lo que implica que no puede entrar en vigencia. Tampoco se establecieron las normativas desde la Unidad de Información Financiera (UIF) para que los bancos no emitieran Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cada vez que se intentará ingresar al sistema montos por encima de los que aún están fijados en esas regulaciones.

Luis Caputo, ministro de Economía, ya había mostrado apuro por que los bancos “no les rompieran las pelotas” a los ahorristas con cuestiones de procedimientos e invitó a que, si se encontraban con trabas, llevaran sus dólares del ‘colchón’ al Banco Nación, que ya promocionaba el beneficio en sus redes, lo que después tuvo que borrar en vistas de que aún no estaban vigentes las reglamentaciones necesarias.

Fue en ese marco que se produjo en estos días la renuncia de Paul Starc a la jefatura de la UIF. Hubo versiones previas y posteriores sobre la resistencia del fiscal en uso de licencia a flexibilizar las normas para permitir la afluencia de los dólares sin declarar porque esto entraría en colisión con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que depende de la OCDE. Además de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el GAFI perfigue la financiación de armas de destrucción masiva. Días antes de su renuncia, Starc diseminó en los medios que la UIF había ordenado el "congelamiento administrativo de activos" de personas residentes en el país en una causa vinculada al financiamiento de ese tipo de armamento, de la que no se dieron nombres ni detalles relevantes, sólo se enfatizaba que la resolución había sido firmada por Starc y que la UIF había hecho una investigación complementaria a otra realizada en el exterior.

Tal vez ese movimiento, tendiente a levantar el perfil, fue uno de autopreservación cuando Starc avizoraba su salida. En esa línea también puede leerse el viaje posterior a Washington para intercambiar información con la Red de Control de Delitos Financieros de USA (FinCEN) sobre la causa de lavado de dinero que se instruye contra empresas vinculadas a la AFA. Urgente24 informó que la clave de la renuncia de Starc podría estar en ese viaje y los datos obtenidos de la FinCEN.

La UIF depende del ministerio de Justicia, uno de los reinos de Santiago Caputo. La llegada de Starc a ese despacho fue, entre otras cosas, una vendetta del asesor contra María Eugenia Talerico, una exUIF que se dedicó a contarle las costillas al publicista y que estuvo casada y tiene 2 hijas con Starc. Dicen que Starc ahora irá al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Lo reemplazará en la UIF Ernesto Gaspari.

En Davos Milei evitó entrar en conflictos. Hacia dentro o hacia afuera del país. En una cumbre marcada por las tensiones globales, muchas desatadas por Donald Trump, que habló justo antes y monopolizó la conversación, el Presidente prefirió en su discurso no opinar sobre ellas y se dedicó a exponer sobre economía en términos teóricos (“Maquiavelo ha muerto”, postuló). Repitió las bravatas contra el socialismo, las loas al capitalismo y a la desregulación (lo que celebran los megamillonarios), e intentó demostrar que no hay oposición "entre eficiencia y justicia" a la hora de aplicar políticas, además de abordar el supuesto trasfondo moral que ello involucra. Esquivó entonces opinar sobre el intento de avance de Trump sobre Groenlandia y el conflicto subyacente con la OTAN. Tampoco disparó alguna munición que resonara fuerte en la Argentina, como aquella del año pasado en la que vinculó a homosexualidad con la pedofilia. Aunque un punto sobresaliente fue su incorporación al Consejo por la Paz en Gaza conducido por el presidente de USA al que pocos países con sistemas democráticos adhirieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MapasArgentos/status/2014382321332334808&partner=&hide_thread=false Situación democrática de los países que firmaron la adhesión al Consejo de Paz de Donald Trump.

10 de los 19 países firmantes están bajo un régimen autoritario según la calificación de The Economist y solo 5 bajo democracia pic.twitter.com/Y7xMKOdO9M — Mapas Argentos (@MapasArgentos) January 22, 2026

En uno de sus encuentros con empresarios en el marco del foro suizo, Milei pronosticó que la Argentina podría crecer hasta un 8% anual por la combinación de equilibrio fiscal, desregulaciones y la apertura comercial. Pero el camino hacia ese deseo hoy aparece pedregoso. El INdEC informó esta semana que la actividad económica cayó en noviembre por segundo mes consecutivo mientras que en la medición interanual se produjo el primer saldo negativo desde septiembre de 2024. La postal es repetida: crecieron la intermediación financiera, las actividades extractivas y el agro; y perdieron la construcción, la industria manufacturera y el comercio, grandes demandantes de mano de obra intensiva.

Diciembre mostraría un repunte en el balance global gracias a la cosecha récord de trigo. Según estimaciones de la consultora Equilibra, ese aporte hizo crecer la actividad un 0,3% en el último mes del año respecto a noviembre, y un 1% en comparación con el mismo mes de 2024. Pero de excluirse el desempeño agropecuario, el resultado sería una caída del 1% interanual y otra del 0,7% contra el mes previo. Según el análisis de Equilibra, la economía creció sólo en el primer trimestre de 2025 y luego evidenció 3 trimestres consecutivos de “estancamiento”. “No obstante -señala el estudio- el PIB habría crecido poco más del 4% promedio el año pasado, gracias al elevado arrastre estadístico (+3,1%) que dejó la recuperación en “V” del 2024”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_equilibra/status/2014452660263673901&partner=&hide_thread=false Anticipo de Actividad dic-25: +1,0% interanual y +0,3% desestacionalizada



Pese a la caída de la actividad no agropecuaria, la cosecha récord del trigo impulsó el crecimiento del EMAE, tanto en la comparación mensual como en la interanual.



La economía finalizaría 2025 con un… pic.twitter.com/EQRHAudbWe — equilibra (@_equilibra) January 22, 2026

