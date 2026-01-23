Por el suelo: La baja del consumo en CABA disparó el cierre de locales

A contramano del resto de las zonas, el sur logró sostener su nivel de ocupación en la comparación interanual, un dato que lo diferencia del Norte y el Centro, donde las caídas fueron más pronunciadas.

Norte

En particular, registró una baja récord de 1,4 % , con desocupación del 9,7%, el peor registro histórico desde que se mide la serie.

Centro

La dinámica también fue negativa (9,8% de desocupación) y se combinó con un mayor nivel de rotación comercial, ya que se registraron 34 cambios cada mil locales, con cierres que superaron ampliamente a las aperturas.

image Repetida imagen del microcentro

Microcentro (lo peor)

El sector más golpeado es el Microcentro, que acumula once cuatrimestres consecutivos como el eje con mayor proporción de locales vacíos.

La ocupación apenas alcanza el 63,2%, con una caída interanual de 7,2 puntos porcentuales.

Otros corredores con altos niveles de vacancia son Parque Avellaneda, Jujuy, Sáenz, Libertad y Defensa, donde se contabilizan alrededor de cinco locales vacíos por cuadra.

En el extremo opuesto, el eje Avellaneda volvió a liderar el ranking de ocupación con un 96,6%, impulsado por su fuerte especialización en el rubro textil una densidad comercial que duplica el promedio de la ciudad. y, los precios más bajos. También se destacaron Nazca y Caballito, con niveles de ocupación cercanos al 96%.

En cuanto a la composición sectorial, Indumentaria, textiles y calzado se mantuvo como el rubro dominante, con casi uno de cada cuatro locales ocupados. Su peso es particularmente fuerte en el Oeste, donde alcanza el 32,3%, traccionado por polos como Avellaneda y Villa Crespo. Detalla el informe del gobierno porteño.

Luego resume que en varias zonas las bajas superaron a las altas, indicio de saturación en un contexto de consumo debilitado.

Le siguieron Alimentos y bebidas (15,4%) y Alojamiento y comida (11,3%), este último impulsado por bares, restaurantes y cafeterías, especialmente en los ejes del Norte y el Centro.

La gastronomía sigue funcionando como refugio, aunque con una rotación elevada y márgenes cada vez más ajustados.

El dato que sintetiza el clima general es la relación entre aperturas y cierres: salvo en el Sur, en todas las zonas cerraron más locales de los que abrieron, con brechas especialmente marcadas en el Norte y el Centro. En esos distritos, la diferencia llegó a 9 locales cada mil, una señal clara de contracción de la actividad comerciales-

