Esta tarde a partir de las 19hs San Lorenzo recibe a Lanús por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 en el Nuevo Gasómetro. Será un encuentro más que atractivo para ver al Ciclón, que pudo mantener la base, contra el Granate campeón de la Sudamericana. El encuentro se verá por la pantalla de TNT Sports Premium.
TORNEO APERTURA
Un San Lorenzo fortalecido recibe al Lanús campeón de la Sudamericana: Hora, TV y formaciones
San Lorenzo y Lanús buscarán comenzar con el pie derecho en una competencia donde buscará pelear hasta el fina por el título.
San Lorenzo tuvo una pretemporada más que movida donde hubo cambio dirigencial, con la salida de Marcelo Moretti y la llegada de Sergio Costantino como presidente transitorio. Esto generó varios cambios en el mercado de pases y propició que varios futbolistas que sonaban para irse como Nicolás Tripichio, Gastón Hernández, Jhohan Romaña y Alexis Cuello, se terminen quedando.
Al mismo tiempo la nueva dirigencia levantó las inhibiciones que regían sobre el club y logró incorporar a Mathías De Ritis, Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez, mientras espera por las posibles llegadas de Gonzalo Abrego y Jonathan Torres. En cuanto a los resultados de la pretemporada, el equipo de Damián Ayude cayó ante Cúcuta e igualó contra Cerro Porteño.
Por su parte Lanús llega al duelo con el Ciclón en un clima totalmente festivo por lo que fue la obtención de la Copa Sudamericana pero también en pleno estado de preparación para lo que será la Recopa Sudamericana en pocas semanas contra Flamengo. A diferencia de San Lorenzo, el Grana ya comenzó su temporada de manera oficial en el choque de 32avos de la Copa Argentina.
Lanús enfrentó a Sarmiento de La Banda por 4-1 remarcando la diferencia de categorías entre ambas instituciones. En cuanto al mercado de pases, el conjunto del Sur del Gran Buenos Aires contrató a Tomás Guidara, Matías Sepúlveda y Franco Petroli pero más importante aún, pudo mantener la base del equipo que se consagró campeón de la Copa Sudamericana.
La probable formación de San Lorenzo
Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripicchio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
La probable formación de Lanús
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Dónde ver en VIVO
El encuentro entre San Lorenzo y Lanús por la primera fecha del Torneo Apertura iniciará a las 19hs, se llevará a cabo en el Nuevo Gasómetro y se verá por la pantalla de TNT Sports Premium.
