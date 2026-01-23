Un San Lorenzo fortalecido recibe al Lanús campeón de la Sudamericana: Hora, TV y formaciones

image

Por su parte Lanús llega al duelo con el Ciclón en un clima totalmente festivo por lo que fue la obtención de la Copa Sudamericana pero también en pleno estado de preparación para lo que será la Recopa Sudamericana en pocas semanas contra Flamengo. A diferencia de San Lorenzo, el Grana ya comenzó su temporada de manera oficial en el choque de 32avos de la Copa Argentina.