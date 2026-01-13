Escándalo en San Lorenzo por lo que dijeron en la dirigencia sobre Jhohan Romaña

Estas declaraciones se habrían dado en el contexto de la postura del defensor colombiano, quien estaría presionando para salir del club de Boedo. En la misma línea, el periodista Gonzalo Orellano reveló en el programa No Podemos Perder, de AZZ: “Romaña priorizó cobrar su sueldo antes de que cobren los pibes del club”.

image

Cabe recordar que el colombiano intimó a San Lorenzo por una deuda salarial correspondiente a varios meses y, además, se ausentó de la parte más exigente de la pretemporada.

Si bien todo indica que Romaña no continuará en el Ciclón, su posible llegada a River Plate no aparece, por el momento, como una operación sencilla.

Difícil la llegada a River

Sergio Costantino, presidente del gobierno transitorio de San Lorenzo, se refirió públicamente a la oferta de River Plate por Jhohan Romaña y fue contundente respecto a la postura del club.

“Hoy por hoy tenemos, de público conocimiento, una oferta de River que no nos satisface y por eso sigue siendo jugador de San Lorenzo. La vez que hablamos manifestó su preocupación por crecer y buscar otros horizontes. Nosotros dijimos que íbamos a analizar la mejor oferta que sea conveniente para él y para el club. No vamos a poner trabas”, expresó el dirigente sobre la situación del defensor colombiano.

En esa línea, el periodista Gonzalo Orellano afirmó que la propuesta del Millonario fue de 2,6 millones de dólares brutos por Romaña, mientras que San Lorenzo pretende 3 millones de dólares limpios por el 50 % del pase. Por el momento, las posturas de ambos clubes se mantienen inflexibles.

image

Habrá que aguardar para conocer cómo se resuelve este caso, aunque cuando todo parecía encaminarse, la posibilidad de que Romaña llegue a River se enfrió en las últimas horas.

+ EN GOLAZO 24

En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases

Cimbronazo total en River por Maher Carrizo: "Colapsó"

Avellaneda en shock: Independiente busca llevarse a un campeón con Racing