River Plate pretende quedarse con Jhohan Romaña, aunque en las últimas horas las negociaciones no han mostrado avances significativos. En ese contexto, durante una reunión de la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro, un vocal lanzó una dura crítica hacia el defensor colombiano y sus dichos se filtraron.
"ES UN MAL TIPO"
Escándalo en San Lorenzo por lo que dijeron en la dirigencia sobre Jhohan Romaña
Se filtró lo que dijeron en la comsión directiva de San Lorenzo sobre Jhohan Romaña en medio de la posibilidad de que vaya a River.
Fiel a la política que impulsa Stéfano Di Carlo desde la presidencia, River evita dilatar las negociaciones y, bajo este escenario, la llegada del marcador central ( número dos del equipo dirigido por Damián Ayude) aparece como una operación compleja.
San Lorenzo y Jhohan Romaña
En el último tiempo, el nombre de Ulises Morales tomó relevancia en San Lorenzo a partir de su rol institucional, luego de haber sido vicepresidente de la Asamblea del club de Boedo tras declararse la acefalía.
Actualmente, Morales se desempeña como vocal de la comisión directiva transitoria encabezada por Sergio Costantino y ayer lunes 12 de enero se llevó a cabo una reunión de CD en la que se produjo un fuerte dicho.
Según trascendió, uno de los integrantes de la comisión directiva se refirió de manera muy dura a Jhohan Romaña y sus dichos se filtraron públicamente: “Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre y hace circo en la cancha”.
Estas declaraciones se habrían dado en el contexto de la postura del defensor colombiano, quien estaría presionando para salir del club de Boedo. En la misma línea, el periodista Gonzalo Orellano reveló en el programa No Podemos Perder, de AZZ: “Romaña priorizó cobrar su sueldo antes de que cobren los pibes del club”.
Cabe recordar que el colombiano intimó a San Lorenzo por una deuda salarial correspondiente a varios meses y, además, se ausentó de la parte más exigente de la pretemporada.
Si bien todo indica que Romaña no continuará en el Ciclón, su posible llegada a River Plate no aparece, por el momento, como una operación sencilla.
Difícil la llegada a River
Sergio Costantino, presidente del gobierno transitorio de San Lorenzo, se refirió públicamente a la oferta de River Plate por Jhohan Romaña y fue contundente respecto a la postura del club.
“Hoy por hoy tenemos, de público conocimiento, una oferta de River que no nos satisface y por eso sigue siendo jugador de San Lorenzo. La vez que hablamos manifestó su preocupación por crecer y buscar otros horizontes. Nosotros dijimos que íbamos a analizar la mejor oferta que sea conveniente para él y para el club. No vamos a poner trabas”, expresó el dirigente sobre la situación del defensor colombiano.
En esa línea, el periodista Gonzalo Orellano afirmó que la propuesta del Millonario fue de 2,6 millones de dólares brutos por Romaña, mientras que San Lorenzo pretende 3 millones de dólares limpios por el 50 % del pase. Por el momento, las posturas de ambos clubes se mantienen inflexibles.
Habrá que aguardar para conocer cómo se resuelve este caso, aunque cuando todo parecía encaminarse, la posibilidad de que Romaña llegue a River se enfrió en las últimas horas.
