El acuerdo UE-Mercosur golpea al eCommerce de España por la quita de aranceles

Los detalles del acuerdo UE-Mercosur

El mismo acuerdo se basa en tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Vamos a centrarnos en los puntos clave de lo que nos interesa, que es el comercio y los servicios:

. Liberalización comercial: elimina el 91% de aranceles en bienes de la UE hacia Mercosur (91% de líneas arancelarias) y 92% en sentido inverso, con plazos escalonados hasta 10 años para sectores sensibles como automóviles (35% actual) y maquinaria (14-20%). Protege 350 Indicaciones Geográficas europeas, de las cuales 59 son españolas (signos distintivos que protegen nombres de productos agrícolas, alimentarios, vinos, etc., como pueden ser Roquefort, Parma o Jamón de Jabugo).

ELACUERDOUEMERCOSURGOLPEAALECOMMERCEDEESPANAPORLAQUITADEARANCELESFOTO3 Google, el buscador más famoso a nivel mundial, apuesta a imponer controles a las compras online con la inclusión de agentes de IA.

. Servicios e inversiones: facilita acceso en telecomunicaciones, finanzas, transporte marítimo y profesionales temporales (hasta 3 años para directivos).

. Aduanas y facilitación: simplifica procedimientos, introduce Operador Económico Autorizado (AEO), ventanilla única y auditorías post-despacho para agilizar comercio.

. Pymes: reconoce su rol clave en el comercio, el empleo y la innovación. Busca reducir barreras no arancelarias que las afectan desproporcionadamente y maximizar sus beneficios mediante transparencia y cooperación práctica. Se enfatiza la eliminación de obstáculos burocráticos y se vinculan otras disposiciones del tratado (aduanas, servicios, propiedad intelectual) que indirectamente las favorecen, como procedimientos simplificados y acceso a compras públicas. Beneficiaría a unas 30.000 pymes europeas exportadoras al Mercosur.

Qué cambia para las empresas y eCommerce españolas

Las empresas locales acceden a un mercado de 270 millones de personas, la sexta economía más grande fuera de la UE con un PIB anual de 2,7 billones de euros.

Las exportaciones al Mercosur generan 756.000 empleos en la UE: más de 30 mil pymes europeas exportan al bloque.

Según las últimas cifras disponibles, la Unión Europea realizó exportaciones por 84.000 millones de euros, un número que tiene gran potencial de crecimiento con las nuevas medidas.

Analizamos los cambios por sector:

Industria y automotores

Uno de los principales cambios es la eliminación progresiva de aranceles muy elevados que hoy penalizan a la industria europea en Mercosur. Sectores como automoción, maquinaria, químicos o bienes de equipo afrontan actualmente aranceles que oscilan entre el 14% y el 35%. Con el acuerdo, más del 90% de las exportaciones industriales de la UE quedarán libres de aranceles, en su mayoría en un plazo máximo de 10 años, lo que reduce de forma estructural el coste de entrada en estos mercados.

En el caso de la automoción, el cambio es especialmente relevante. Los automóviles europeos, gravados hoy con un 35%, pasarán a un esquema de liberalización gradual. Para los vehículos de combustión, el arancel se eliminará en 15 años, con un periodo inicial de gracia de 7 años y un contingente anual de 50.000 unidades que tributarán con una rebaja inmediata al 17,5%. En los vehículos eléctricos, el acuerdo introduce una señal clara a la transición industrial: el arancel baja del 35% al 25% desde el primer día, con eliminación total en un plazo de 18 años.

Para los fabricantes de componentes de automoción, maquinaria industrial y equipos tecnológicos, el impacto también es significativo. En componentes, más del 80% de las líneas arancelarias se liberalizan en hasta 10 años, y la práctica totalidad lo hará en un máximo de 15 años. En maquinaria, el 93% de las exportaciones europeas quedará libre de aranceles, con dos tercios de ese volumen liberalizado en la primera década. Esto mejora la posición de las empresas europeas frente a competidores asiáticos o estadounidenses, que hoy operan en igualdad arancelaria con la UE en muchos países del Mercosur.

Ropa y calzado

En el caso de la ropa y el calzado, Mercosur aplica hoy aranceles elevados, que en muchos países se sitúan entre el 20% y el 35%, especialmente en prendas confeccionadas, calzado y productos textiles con mayor valor añadido. El acuerdo prevé la eliminación progresiva de estos aranceles para la gran mayoría de los productos industriales, con un horizonte general de hasta 10 años, aunque algunas categorías más sensibles se liberalizarán en plazos más largos, que pueden llegar a 15 años.

Para las marcas de moda —especialmente las de gama media y alta— esto supone una reducción gradual del precio de entrada en mercados como Brasil o Argentina, donde el componente arancelario pesa de forma significativa en el precio final. No se trata de una apertura inmediata, pero sí de un cambio estructural que facilita modelos de exportación directa, omnicanalidad o alianzas con distribuidores locales en el medio plazo.

Juguetes

En el sector del juguete, el impacto es similar. Los aranceles actuales en Mercosur rondan el 20%, lo que encarece los productos europeos frente a la producción local o asiática. Con el acuerdo, estos aranceles se desmantelan progresivamente, en su mayoría dentro del periodo estándar de hasta 10 años. Para fabricantes españoles con productos diferenciados —juguetes educativos, técnicos o de mayor valor añadido— el acuerdo mejora la competitividad relativa y amplía las opciones de entrada estable en la región.

Comercio minorista en general

Para el comercio minorista, tanto físico como online, el acuerdo no actúa de forma directa, pero sí transforma el contexto operativo. La reducción de aranceles industriales abarata el surtido importado, mientras que las mejoras en aduanas, licencias y facilitación del comercio reducen tiempos y costes logísticos. Esto es especialmente relevante para retailers europeos que trabajan con catálogos amplios, rotación alta o modelos cross-border eCommerce.

Además, en todos los casos, el compromiso de Mercosur de no introducir nuevos aranceles ni aumentar los existentes aporta un elemento clave para las empresas: previsibilidad. Las empresas pueden planificar precios, campañas y expansión regional sin el riesgo recurrente de cambios arancelarios unilaterales, habituales hasta ahora en algunos mercados sudamericanos.

Pros y contras del acuerdo

La letra pequeña

Existe un gran debate en torno a la letra pequeña del acuerdo, principalmente en el sector agrario, en el que el Mercosur tiene todas las de ganar. La región es una economía centrada por el sector primario y sus regulaciones son más laxas (y económicas) que las europeas, por lo que se podría generar un desequilibrio en las oportunidades reales de crecimiento para ambas partes.

Ya se han dado varias protestas preventivas (ya que el acuerdo no está cerrado y aún podría no llegar a buen puerto) en distintos países, pero más en Francia, donde el mismo presidente Macron se ha opuesto a la firma del Tratado.

Además, existen distintos plazos en la implementación de rebajas arancelarias, ya que se parte de la base de que el Mercosur es una región en crecimiento y que está en desventaja con Europa. Por eso, al bloque sudamericano se le dan mayores plazos de adecuación que podrían perjudicar económicamente a las empresas de la UE.

Claro, que esto no está reflejado en los documentos oficiales de la Comisión Europea, donde, por el contrario, se destaca que “el acuerdo de asociación defiende los intereses de los agricultores y productores de alimentos europeos, al tiempo que les facilita aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrece el Mercosur”.

Los pros para Europa

Más allá de las controversias, existen beneficios no menores:

. La Comisión Europea estima que la eliminación de los elevados aranceles del Mercosur permitirá a los exportadores de la UE ahorrar más 4.000 millones de euros en derechos de aduana al año.

. Los trámites aduaneros serán más fáciles y sencillos.

. Las empresas de la UE podrán licitar por contratos públicos en igualdad de condiciones que las del Mercosur.

. Habrá acceso preferencial exclusivo a algunas materias primas críticas y bienes verdes.

. Previsibilidad legislativa.

. Coordinación en políticas medioambientales que facilitarán su implementación.

Más notas de Urgente24

Trafigura y Vitol Group preparan el 1er. embarque de crudo venezolano

FAdeA, todavía en pie por sus trabajadores: Nueva certificación internacional de capacidades

78% más barato que la media: el municipio de Madrid con el metro cuadrado más bajo

Así no va: Automotrices advierten que es "imprescindible reducir impuestos"

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Puerta a puerta: China inundó el 2025 con más de 200.000 millones de paquetes