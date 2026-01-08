78% más barato que la media: el municipio de Madrid con el metro cuadrado más bajo

Madrid El centro de Madrid concentra algunos de los valores inmobiliarios más altos de la región, en contraste con municipios a más de una hora de la capital.

Este escenario se repite, con matices, en otras partes de España. Municipios como Almadén (335 €/m²), Leiro (478 €/m²) o Miajadas (487 €/m²) encabezan los rankings de precios más bajos del país, pero comparten una misma problemática: vivienda accesible frente a empleo escaso, envejecimiento poblacional y menor oferta de servicios. La vivienda barata existe, pero no siempre donde la demanda se concentra.

Para la juventud actual, la posibilidad de acceder a una vivienda (ya sea en alquiler o en compra) se vuelve cada vez más compleja. A los precios elevados se suma un mercado de alquiler tensionado por la proliferación de pisos destinados al alquiler turístico a través de plataformas como Airbnb, Booking.com o Vrbo, lo que reduce la oferta disponible para residentes permanentes y empuja los valores al alza en muchas ciudades.

Sin embargo, señalar al turismo como único responsable simplifica un problema más estructural. En muchos casos, son los propios propietarios quienes optan por este tipo de arrendamientos ante una mayor rentabilidad y menor regulación, en un contexto donde la falta de vivienda pública, la escasa construcción de obra nueva accesible y la presión demográfica juegan un papel decisivo. El resultado es un mercado cada vez más excluyente, donde encontrar alternativas como Cadalso de los Vidrios se vuelve la excepción y no la norma.

Cadalso de los Vidrios, Madrid Una calle del casco urbano de Cadalso de los Vidrios, a poco más de una hora de Madrid y fuera del radar inmobiliario de la capital.

Ayudas, hipotecas y nueva vivienda pública: ¿alcanza para cambiar el mapa?

En este contexto, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han reforzado sus políticas de vivienda con distintas herramientas. Por un lado, el programa Mi Primera Vivienda amplió el acceso a hipotecas de hasta el 100% para menores de 40 años y porcentajes decrecientes hasta los 50, una medida que apunta a aliviar la barrera de entrada, aunque no resuelve el problema del precio base del inmueble en la capital.

En paralelo, el alcalde José Luis Martínez-Almeida presentó 2026 como el “año de la vivienda” municipal, con el anuncio de 2.500 nuevas viviendas de alquiler asequible repartidas en seis distritos de Madrid. Las promociones se distribuirán en Barajas, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Vicálvaro y Villa de Vallecas, con especial foco en los desarrollos del sureste.

El objetivo declarado es ampliar la oferta de alquiler a precios moderados y evitar la concentración de vivienda pública en zonas aisladas. A este desafío se suma un factor estructural: Madrid es una de las ciudades con mayor presión demográfica de Europa, tanto por el peso del turismo (con decenas de millones de visitantes anuales) como por la llegada sostenida de población inmigrante, una combinación que incrementa la demanda y tensiona aún más el mercado residencial.

Así, mientras se anuncian ayudas financieras y nuevas promociones, el contraste sigue siendo evidente: la vivienda accesible existe, pero no siempre coincide con los lugares donde se concentran el empleo, la vida cotidiana y las oportunidades. Cadalso de los Vidrios aparece, en ese sentido, como un caso puntual más que como una solución general.

Embed - Exploramos Cadalso de los Vidrios... hermoso pueblo de la Comunidad de Madrid. España.

