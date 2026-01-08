El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones en la Capital de España. Con precios en constante aumento, tanto en alquiler como en compra, y un mercado cada vez más tensionado, encontrar opciones accesibles dentro de la Comunidad de Madrid parece, para muchos, una tarea imposible.
CONTRA LA CRISIS DE VIVIENDA
78% más barato que la media: el municipio de Madrid con el metro cuadrado más bajo
A poco más de una hora de la capital, Cadalso de los Vidrios registra el metro cuadrado más bajo de la Comunidad de Madrid y uno de los más baratos de España.
Sin embargo, lejos del centro y a poco más de una hora de la capital, existe un municipio que rompe por completo esa lógica. Según datos del portal Idealista al cierre de 2025, el precio medio de compra allí se sitúa en 999 euros por metro cuadrado, un valor que lo coloca como el más bajo de toda la comunidad.
Se trata de Cadalso de los Vidrios, una localidad de algo más de 3.300 habitantes que vuelve a aparecer en el radar inmobiliario por ofrecer un metro cuadrado hasta un 78% más barato que la media regional, en un contexto donde cada nuevo dato sobre vivienda ayuda a dimensionar la magnitud del problema.
Cadalso de los Vidrios y el mapa de la vivienda accesible en España
Con algo más de 3.300 habitantes, Cadalso de los Vidrios combina un casco urbano tradicional con viviendas unifamiliares y pisos de dimensiones medias, en un entorno marcado por la cercanía a la sierra y una vida cotidiana alejada del ritmo de la capital. Su ubicación, a poco más de una hora de Madrid, explica en parte por qué los precios se mantienen muy por debajo de la media regional, pero también revela una realidad más profunda: la desconexión entre el mercado inmobiliario metropolitano y el de municipios pequeños, donde la demanda sigue siendo limitada.
El contraste se vuelve aún más evidente cuando se compara Cadalso con otros municipios de la Comunidad de Madrid, donde el precio del metro cuadrado supera ampliamente los 3.000 euros incluso en zonas periféricas. Mientras que en la capital y su entorno inmediato el acceso a la vivienda se ha vuelto casi inalcanzable para amplios sectores de la población, localidades como Cadalso quedan fuera del radar de muchos compradores jóvenes, más por una cuestión de oportunidades laborales y transporte que por falta de oferta.
Este escenario se repite, con matices, en otras partes de España. Municipios como Almadén (335 €/m²), Leiro (478 €/m²) o Miajadas (487 €/m²) encabezan los rankings de precios más bajos del país, pero comparten una misma problemática: vivienda accesible frente a empleo escaso, envejecimiento poblacional y menor oferta de servicios. La vivienda barata existe, pero no siempre donde la demanda se concentra.
Para la juventud actual, la posibilidad de acceder a una vivienda (ya sea en alquiler o en compra) se vuelve cada vez más compleja. A los precios elevados se suma un mercado de alquiler tensionado por la proliferación de pisos destinados al alquiler turístico a través de plataformas como Airbnb, Booking.com o Vrbo, lo que reduce la oferta disponible para residentes permanentes y empuja los valores al alza en muchas ciudades.
Sin embargo, señalar al turismo como único responsable simplifica un problema más estructural. En muchos casos, son los propios propietarios quienes optan por este tipo de arrendamientos ante una mayor rentabilidad y menor regulación, en un contexto donde la falta de vivienda pública, la escasa construcción de obra nueva accesible y la presión demográfica juegan un papel decisivo. El resultado es un mercado cada vez más excluyente, donde encontrar alternativas como Cadalso de los Vidrios se vuelve la excepción y no la norma.
Ayudas, hipotecas y nueva vivienda pública: ¿alcanza para cambiar el mapa?
En este contexto, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han reforzado sus políticas de vivienda con distintas herramientas. Por un lado, el programa Mi Primera Vivienda amplió el acceso a hipotecas de hasta el 100% para menores de 40 años y porcentajes decrecientes hasta los 50, una medida que apunta a aliviar la barrera de entrada, aunque no resuelve el problema del precio base del inmueble en la capital.
En paralelo, el alcalde José Luis Martínez-Almeida presentó 2026 como el “año de la vivienda” municipal, con el anuncio de 2.500 nuevas viviendas de alquiler asequible repartidas en seis distritos de Madrid. Las promociones se distribuirán en Barajas, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Vicálvaro y Villa de Vallecas, con especial foco en los desarrollos del sureste.
El objetivo declarado es ampliar la oferta de alquiler a precios moderados y evitar la concentración de vivienda pública en zonas aisladas. A este desafío se suma un factor estructural: Madrid es una de las ciudades con mayor presión demográfica de Europa, tanto por el peso del turismo (con decenas de millones de visitantes anuales) como por la llegada sostenida de población inmigrante, una combinación que incrementa la demanda y tensiona aún más el mercado residencial.
Así, mientras se anuncian ayudas financieras y nuevas promociones, el contraste sigue siendo evidente: la vivienda accesible existe, pero no siempre coincide con los lugares donde se concentran el empleo, la vida cotidiana y las oportunidades. Cadalso de los Vidrios aparece, en ese sentido, como un caso puntual más que como una solución general.
