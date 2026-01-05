La nieve sorprende a Madrid: dónde disfrutarla al aire libre y planes gratis para aprovecharla

Donde sí seguirá presente la nieve es en la Sierra de Guadarrama. Allí continúan activos los avisos por frío y nevadas, con acumulaciones que pueden alcanzar hasta los 5 centímetros en zonas de mayor altitud. Municipios como Navacerrada, Cercedilla, Rascafría o El Escorial concentran las mejores condiciones para ver nieve cuajada en los próximos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GaboMauttoni/status/2008036426559148101?s=20&partner=&hide_thread=false 5 Años pasaron para volver a ver a #Madrid así, merecía la pena sacarse el pijama, tirase de la cama y salir a caminar, por la ciudad vacía, en calma, silenciosa y hermosa!!! 5.15am

-

¡GRACIAS!#Madridnieve #Nieve #BorrascaFrancis pic.twitter.com/DClHYhHSUk — Gabo Mauttoni (@GaboMauttoni) January 5, 2026

Qué hacer en Madrid con nieve: planes gratis y al aire libre

Aunque la nevada fue ligera, dejó postales ideales para disfrutar Madrid de otra manera, sin salir de la ciudad ni gastar dinero. El frío se siente y el manto blanco aparece de forma intermitente, pero alcanza para cambiar el ritmo habitual y proponer planes simples al aire libre, desde paseos urbanos hasta juegos improvisados en parques.

Algunos de los espacios verdes mejor preparados para aprovechar la nieve son el Parque del Oeste y la Casa de Campo. En ambos casos, las pendientes suaves permiten caminar, sacar fotos o incluso improvisar culipatín con cartones o trineos pequeños cuando el suelo acompaña. La Casa de Campo, además, suele conservar la nieve durante más tiempo que otras zonas de la capital, lo que la convierte en una buena opción para pasar varias horas sin alejarse del centro. Madrid Río, en cambio, ofrece un plan más tranquilo y accesible, ideal para recorrer a pie mientras el paisaje invernal se refleja en el río y los puentes.

El centro histórico también se transforma con la nieve. Un paseo por la Gran Vía, Callao, la Puerta del Sol o el entorno del Palacio Real permite ver una ciudad distinta, especialmente durante las primeras horas del día, cuando el blanco todavía resiste en veredas, balcones y plazas. Son recorridos simples, gratuitos y muy buscados cada vez que el invierno deja su marca en la capital.

Este lunes, además, el plan central pasa por la Cabalgata de Reyes Magos, que comienza a las 18.00 horas y se convierte en el gran evento del día. Miles de personas salen a la calle para acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar en un desfile que recorre algunos de los ejes más emblemáticos de la ciudad. Con el frío como protagonista, la recomendación es llegar con tiempo, abrigarse bien y elegir tramos amplios para evitar aglomeraciones, especialmente si se va con chicos.

El recorrido tradicional atraviesa zonas como el Paseo de la Castellana, Recoletos y culmina en Cibeles, donde los Reyes Magos ofrecen su mensaje final. A esa hora ya no se esperan precipitaciones, aunque sí temperaturas bajas, con valores que rondarán entre los 3 y 4 grados durante el desfile. El ambiente invernal, lejos de restar, suma una atmósfera especial a una de las citas más esperadas del calendario madrileño.

Después de la cabalgata, el plan más clásico y reconfortante es refugiarse del frío con un roscón de Reyes y chocolate caliente. Pastelerías históricas del centro como La Mallorquina, Casa Mira o Horno San Onofre concentran buena parte del ritual del 5 de enero, que se vive tanto esa misma tarde como al día siguiente. Es el cierre natural para una jornada marcada por la nieve, el frío y una ciudad que, por unas horas, cambia su ritmo habitual.

Una escapada cerca de Madrid para ver la nieve de verdad

Para quienes quieran ir un paso más allá y encontrar nieve cuajada, la referencia más cercana sigue siendo la Sierra de Guadarrama. A menos de una hora del centro de Madrid, concentra los puntos con mayor altitud y mejores probabilidades de acumulación tras el paso de la borrasca Francis, especialmente en jornadas de frío sostenido como las previstas para esta semana.

Uno de los destinos más accesibles es el Puerto de Navacerrada. Su ventaja es que no hace falta esquiar para disfrutar del entorno: caminar, jugar con la nieve o tirarse en trineo es parte del plan habitual. El acceso al puerto es gratuito, y el alquiler de trineos suele rondar entre los 10 y 15 euros. Es una opción ideal para ir y volver en el día, siempre consultando el estado de las carreteras y usando cadenas si es necesario.

Muy cerca se encuentra Valdesquí, uno de los centros de esquí preferidos por los madrileños. Está más orientado al esquí y al snowboard, pero también resulta atractivo para quienes buscan simplemente un paisaje completamente nevado. El forfait diario suele moverse en torno a los 40–45 euros, mientras que el alquiler de equipo parte desde unos 25 euros. Es una alternativa más completa, aunque también más concurrida en días festivos.

Para quienes prefieren evitar estaciones y multitudes, municipios como Cercedilla o Rascafría ofrecen rutas sencillas, áreas recreativas y paisajes invernales sin coste alguno. Son escapadas ideales para caminar, sacar fotos o simplemente disfrutar del silencio de la sierra bajo el frío.

Eso sí, la recomendación es clara: consultar la previsión meteorológica antes de salir, salir temprano, llevar abrigo adecuado y extremar la precaución al volante. Con esas condiciones, la Sierra de Guadarrama se convierte en el complemento perfecto para una Madrid que, por unos días, volvió a teñirse de blanco.

---------------------------------

Más lecturas de Urgente24:

Las siete maravillas para visitar en 2026: Matera, Banff, Djemila y más

Vuelos internacionales 2026: Qué destinos directos se podrán alcanzar desde Argentina

Malasaña, La Latina y más: los 10 bares más típicos de Madrid para tomar algo

El parque acuático lleno de juegos que todos visitan en Buenos Aires

Viajar como Jeff Bezos: Saint Barths, la isla ultra exclusiva de magnates y celebridades