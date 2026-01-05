Madrid amaneció este lunes bajo un ligero manto de nieve tras el paso de la borrasca Francis. Las primeras precipitaciones comenzaron alrededor de las cuatro de la madrugada y se extendieron por todos los distritos de la capital, dejando una estampa poco habitual en pleno centro urbano y en la antesala del Día de Reyes. Aunque la nevada fue débil, alcanzó para cubrir calles, parques y tejados durante las primeras horas del día.
OLA DE FRÍO
La nieve sorprende a Madrid: dónde disfrutarla al aire libre y planes gratis para aprovecharla
La borrasca Francis dejó nieve en Madrid y el frío continúa: parques, paseos urbanos y escapadas cercanas para disfrutar del manto blanco sin gastar de más.
Según informaron los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid, el dispositivo preventivo estuvo activo durante toda la noche. Más de 150 máquinas esparcieron sal en vías principales, accesos a hospitales y túneles, lo que permitió que la ciudad funcionara con normalidad pese al descenso de temperaturas. No se registraron incidencias graves, aunque se pidió extremar la precaución en la circulación.
La Agencia Estatal de Meteorología anticipó que la mayor probabilidad de nieve en la capital se concentró durante la madrugada del lunes, con acumulaciones puntuales que en ningún caso alcanzaron espesores significativos. A lo largo del día, las precipitaciones tenderán a remitir, aunque el frío seguirá marcando el ritmo de la semana, con máximas que apenas superan los 5 grados y mínimas cercanas a los 0 °C.
¿Va a volver a nevar en Madrid?
La posibilidad de que se repita una nevada importante en Madrid es baja. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la mayor probabilidad de nieve en la capital se concentró en la madrugada del lunes 5, cuando el riesgo llegó a rondar el 60 %. A partir de ese momento, las precipitaciones tienden a desaparecer en el área urbana.
Para el resto del día y la jornada de Reyes no se esperan nuevas nevadas en la ciudad. El tiempo estará marcado por cielos variables, ambiente seco y temperaturas muy bajas. Las máximas se moverán entre los 4 y 6 grados, mientras que las mínimas podrán descender hasta los 0 o -1 °C, con heladas débiles durante la noche y a primera hora de la mañana.
Donde sí seguirá presente la nieve es en la Sierra de Guadarrama. Allí continúan activos los avisos por frío y nevadas, con acumulaciones que pueden alcanzar hasta los 5 centímetros en zonas de mayor altitud. Municipios como Navacerrada, Cercedilla, Rascafría o El Escorial concentran las mejores condiciones para ver nieve cuajada en los próximos días.
Qué hacer en Madrid con nieve: planes gratis y al aire libre
Aunque la nevada fue ligera, dejó postales ideales para disfrutar Madrid de otra manera, sin salir de la ciudad ni gastar dinero. El frío se siente y el manto blanco aparece de forma intermitente, pero alcanza para cambiar el ritmo habitual y proponer planes simples al aire libre, desde paseos urbanos hasta juegos improvisados en parques.
Algunos de los espacios verdes mejor preparados para aprovechar la nieve son el Parque del Oeste y la Casa de Campo. En ambos casos, las pendientes suaves permiten caminar, sacar fotos o incluso improvisar culipatín con cartones o trineos pequeños cuando el suelo acompaña. La Casa de Campo, además, suele conservar la nieve durante más tiempo que otras zonas de la capital, lo que la convierte en una buena opción para pasar varias horas sin alejarse del centro. Madrid Río, en cambio, ofrece un plan más tranquilo y accesible, ideal para recorrer a pie mientras el paisaje invernal se refleja en el río y los puentes.
El centro histórico también se transforma con la nieve. Un paseo por la Gran Vía, Callao, la Puerta del Sol o el entorno del Palacio Real permite ver una ciudad distinta, especialmente durante las primeras horas del día, cuando el blanco todavía resiste en veredas, balcones y plazas. Son recorridos simples, gratuitos y muy buscados cada vez que el invierno deja su marca en la capital.
Este lunes, además, el plan central pasa por la Cabalgata de Reyes Magos, que comienza a las 18.00 horas y se convierte en el gran evento del día. Miles de personas salen a la calle para acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar en un desfile que recorre algunos de los ejes más emblemáticos de la ciudad. Con el frío como protagonista, la recomendación es llegar con tiempo, abrigarse bien y elegir tramos amplios para evitar aglomeraciones, especialmente si se va con chicos.
El recorrido tradicional atraviesa zonas como el Paseo de la Castellana, Recoletos y culmina en Cibeles, donde los Reyes Magos ofrecen su mensaje final. A esa hora ya no se esperan precipitaciones, aunque sí temperaturas bajas, con valores que rondarán entre los 3 y 4 grados durante el desfile. El ambiente invernal, lejos de restar, suma una atmósfera especial a una de las citas más esperadas del calendario madrileño.
Después de la cabalgata, el plan más clásico y reconfortante es refugiarse del frío con un roscón de Reyes y chocolate caliente. Pastelerías históricas del centro como La Mallorquina, Casa Mira o Horno San Onofre concentran buena parte del ritual del 5 de enero, que se vive tanto esa misma tarde como al día siguiente. Es el cierre natural para una jornada marcada por la nieve, el frío y una ciudad que, por unas horas, cambia su ritmo habitual.
Una escapada cerca de Madrid para ver la nieve de verdad
Para quienes quieran ir un paso más allá y encontrar nieve cuajada, la referencia más cercana sigue siendo la Sierra de Guadarrama. A menos de una hora del centro de Madrid, concentra los puntos con mayor altitud y mejores probabilidades de acumulación tras el paso de la borrasca Francis, especialmente en jornadas de frío sostenido como las previstas para esta semana.
Uno de los destinos más accesibles es el Puerto de Navacerrada. Su ventaja es que no hace falta esquiar para disfrutar del entorno: caminar, jugar con la nieve o tirarse en trineo es parte del plan habitual. El acceso al puerto es gratuito, y el alquiler de trineos suele rondar entre los 10 y 15 euros. Es una opción ideal para ir y volver en el día, siempre consultando el estado de las carreteras y usando cadenas si es necesario.
Muy cerca se encuentra Valdesquí, uno de los centros de esquí preferidos por los madrileños. Está más orientado al esquí y al snowboard, pero también resulta atractivo para quienes buscan simplemente un paisaje completamente nevado. El forfait diario suele moverse en torno a los 40–45 euros, mientras que el alquiler de equipo parte desde unos 25 euros. Es una alternativa más completa, aunque también más concurrida en días festivos.
Para quienes prefieren evitar estaciones y multitudes, municipios como Cercedilla o Rascafría ofrecen rutas sencillas, áreas recreativas y paisajes invernales sin coste alguno. Son escapadas ideales para caminar, sacar fotos o simplemente disfrutar del silencio de la sierra bajo el frío.
Eso sí, la recomendación es clara: consultar la previsión meteorológica antes de salir, salir temprano, llevar abrigo adecuado y extremar la precaución al volante. Con esas condiciones, la Sierra de Guadarrama se convierte en el complemento perfecto para una Madrid que, por unos días, volvió a teñirse de blanco.
