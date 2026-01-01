Vuelos internacionales 2026: Qué destinos directos se podrán alcanzar desde Argentina

Destinos como Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, Fortaleza, Recife, Natal, Porto Seguro, Salvador de Bahía, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Asunción, Santa Cruz de la Sierra, Quito, Guayaquil, Ciudad de Panamá, Punta Cana, Cancún, Miami, Nueva York, Atlanta, Dallas, Houston, Toronto, Madrid, Roma, París, Frankfurt, Londres, Aruba, Amsterdam, Auckland, Shanghai y algunos otros estarán disponibles desde Ezeiza. Las operadoras serán Aerolíneas Argentinas, Gol, LATAM, JetSMART, Flybondi, British Airways, Emirates, Air Canada, American Airlines, Delta, ITA Airways, Iberia, Level, KLM, Paranair, Avianca, Copa Airlines, United, Air France, Lufthansa, China Eastern, Swiss, Turkish Airlines, Ethiopian y muchas otras.

De cerca seguirá el Aeroparque Jorge Newbery, el más transitado del país. desde la terminal porteña será posible viajar directamente hacia Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Río de Janeiro, Florianópolis, Montevideo, Punta del Este, y Asunción. Operarán aerolíneas como Sky Airlines, LATAM, Gol, Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART y Paranair, entre otras.

En tercer orden aparece el Aeropuerto de Córdoba. Se trata del más transitado del interior del país y con un fuerte impulso de recuperación para encaminarse como hub regional.

Desde ese aeropuerto se podrán alcanzar destinos como Río de Janeiro, Florianópolis, Recife, San Pablo, Punta Cana, Ciudad de Panamá, Madrid, Asunción, Bogotá, Lima, Santiago de Chile. Operarán Aerolíneas Argentinas, JetSMART, Flybondi, Copa Airlines, Air Europa, LATAM, Avianca, Arajet, Paranair y Gol, entre otras.

Parecida será la oferta del renovado Aeropuerto de Rosario. Tras una inversión de 150 millones de dólares por parte de la provincia, la terminal santafesina quedó en condiciones de alcanzar destinos como Río de Janeiro, Florianópolis, Maceió, Buzios, San Pablo, Madrid, Santiago de Chile, Punta Cana, Ciudad de Panamá, Lima y otros operados por World2fly, OLA mayorista, LATAM, Gol, Aerolíneas Argentinas y Arajet.

vuelos.jpeg Aumentaron los viajes al exterior en 2025.

Otros vuelos

Otros aeropuertos que incluirán viajes internacionales serán el de Mendoza con destinos como Punta Cana, Aruba, Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro, Lima y Ciudad de Panamá. Lo propio tendrán los aeropuertos de Salta y Tucumán, con vuelos directos a Lima, Santiago de Chile, Panamá y Punta Cana.

