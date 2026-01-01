Vuelos internacionales 2026: Qué destinos directos se podrán alcanzar desde Argentina

El crecimiento de la demanda de vuelos internacionales en Argentina durante el 2025 comenzó a dejar datos finales en los principales informes oficiales. Según la Administración Nacional de Aviación Civil, la variación interanual a noviembre de este año reveló un incremento de pasajeros de 19%.
Esa cifra estuvo impulsada por varios factores que desataron el siempre latente deseo de viajar al extranjero del turista argentino. Entre algunos de ellos, la relación cambiaria favorable y el aumento de la oferta en pasajes de un mercado que atraviesa una fuerte transición a partir de los cambios introducidos por el Gobierno nacional a las exigencias de las operadoras comerciales.
Respecto a esto último, el incremento de los destinos internacionales alcanzables desde los aeropuertos locales tuvo un fuerte impacto. Con aeródromos de las provincias ganando espacio como puertas de salida del país, la expansión de la venta de pasajes acompañó la apuesta de las aerolíneas y los gobiernos locales, que en muchos casos decidieron destinar inversiones a la ampliación y mejora de las instalaciones.
Bajo ese contexto, el panorama hacia el 2026 asoma como alentador pero no sin desafíos. Ya sin tanta ventaja cambiaria y con un crecimiento en las dificultades de consumo general, la industria aerocomercial apuntaría a generar un microclima que anime a los turistas a seguir apostando por destinos en el extranjero.
Qué destinos se podrán alcanzar desde Argentina en 2026
De cara al año que viene, el Aeropuerto de Ezeiza mantendrá su predominio como conexión central con el exterior. Luego de un plan de obras ejecutado por la operadora Aeropuertos Argentina, la terminal bonaerense albergará hasta 50 rutas internacionales con distintas compañías.
Destinos como Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, Fortaleza, Recife, Natal, Porto Seguro, Salvador de Bahía, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Asunción, Santa Cruz de la Sierra, Quito, Guayaquil, Ciudad de Panamá, Punta Cana, Cancún, Miami, Nueva York, Atlanta, Dallas, Houston, Toronto, Madrid, Roma, París, Frankfurt, Londres, Aruba, Amsterdam, Auckland, Shanghai y algunos otros estarán disponibles desde Ezeiza. Las operadoras serán Aerolíneas Argentinas, Gol, LATAM, JetSMART, Flybondi, British Airways, Emirates, Air Canada, American Airlines, Delta, ITA Airways, Iberia, Level, KLM, Paranair, Avianca, Copa Airlines, United, Air France, Lufthansa, China Eastern, Swiss, Turkish Airlines, Ethiopian y muchas otras.
De cerca seguirá el Aeroparque Jorge Newbery, el más transitado del país. desde la terminal porteña será posible viajar directamente hacia Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Río de Janeiro, Florianópolis, Montevideo, Punta del Este, y Asunción. Operarán aerolíneas como Sky Airlines, LATAM, Gol, Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART y Paranair, entre otras.
En tercer orden aparece el Aeropuerto de Córdoba. Se trata del más transitado del interior del país y con un fuerte impulso de recuperación para encaminarse como hub regional.
Desde ese aeropuerto se podrán alcanzar destinos como Río de Janeiro, Florianópolis, Recife, San Pablo, Punta Cana, Ciudad de Panamá, Madrid, Asunción, Bogotá, Lima, Santiago de Chile. Operarán Aerolíneas Argentinas, JetSMART, Flybondi, Copa Airlines, Air Europa, LATAM, Avianca, Arajet, Paranair y Gol, entre otras.
Parecida será la oferta del renovado Aeropuerto de Rosario. Tras una inversión de 150 millones de dólares por parte de la provincia, la terminal santafesina quedó en condiciones de alcanzar destinos como Río de Janeiro, Florianópolis, Maceió, Buzios, San Pablo, Madrid, Santiago de Chile, Punta Cana, Ciudad de Panamá, Lima y otros operados por World2fly, OLA mayorista, LATAM, Gol, Aerolíneas Argentinas y Arajet.
Otros vuelos
Otros aeropuertos que incluirán viajes internacionales serán el de Mendoza con destinos como Punta Cana, Aruba, Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro, Lima y Ciudad de Panamá. Lo propio tendrán los aeropuertos de Salta y Tucumán, con vuelos directos a Lima, Santiago de Chile, Panamá y Punta Cana.
