Las vacaciones de verano están al caer y muchas personas quieren hacer un viaje en avión a algún destino internacional. Si bien los vuelos son bastante costosos, hay algunos trucos que quizá no conocés y gracias a la ayuda de ChatGPT podés obtener ciertos descuentos para aliviar el bolsillo.
Cómo usar ChatGPT para conseguir vuelos más baratos
Viajar en avión es una experiencia única y mucho más si es un viaje soñado como puede ser a Brasil, el Caribe o Europa. Lo cierto es que los vuelos largos son los que se llevan mayor presupuesto en una planificación así pero a veces podemos encontrar precios más accesibles.
ChatGPT te ayuda a conseguir vuelos baratos
Si bien la inteligencia artificial puede ser muy bastardeada por muchos, lo cierto es que en algunos casos la podemos utilizar a nuestro favor. Si querés comprar algún vuelo pero sin gastar de más entonces estos trucos te van a venir como anillo al dedo.
La cuenta Menteprompt dio a conocer cuáles son las indicaciones que tenemos que darle a ChatGPT para que nos encuentre los vuelos más baratos a cualquier destino. Una de las más usadas es la siguiente: "Analiza todas las rutas posibles desde mi origen hacia mi destino, considerando aerolíneas low-cost, aerolíneas tradicionales, aeropuertos secundarios, rutas con escalas estratégicas y días con tarifas ocultas. Muéstrame las 7 rutas más económicas y explícame por qué cada opción es más barata. Dame además una ventana de fechas donde los precios bajen entre 25% y 60%". Allí tenemos que poner el lugar al cual vamos a ir.
Si tenés tiempo para planear tu viaje, entonces este prompt es uno de los ideales. El mismo permitirá que en el futuro se envíen alertas sobre el destino al cual querés ir, si el precio baja o qué posibilidades hay de que sea más barato en unas semanas: "Crea un sistema de alertas predictivas basado en patrones históricos, eventos estacionales, variaciones por demanda y errores de tarifa típicos. Estima la probabilidad de que el precio baje dentro del rango de días que tengo y dame una estrategia exacta: reservar ahora, esperar 24-72 horas o esperar más. Explica la lógica con claridad".
También un prompt muy usado es el que compara todo tipo de plataformas y realiza un escaneo rápido para que no tengas que estar horas comparando: "Haz una comparación profunda entre precios ofrecidos en agencias, metabuscadores, aerolíneas y herramientas de reserva raramente utilizadas. Detecta las tarifas manipuladas, cobros ocultos, diferencias de tasas y oportunidades de saltarte intermediarios. Devuélveme un 'resumen ganador'.
De esta manera vas a poder tener un panorama mucho más amplio de precios, opciones de vuelos con escalas, en qué plataforma te conviene hacer la compra, qué días es recomendable viajar y también en qué momento buscar. ChatGPT es una forma muy sencilla de tener todo en una misma pantalla y no volverse loco comparando entre varias páginas.
