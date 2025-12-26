Cómo usar ChatGPT para conseguir vuelos más baratos

También un prompt muy usado es el que compara todo tipo de plataformas y realiza un escaneo rápido para que no tengas que estar horas comparando: "Haz una comparación profunda entre precios ofrecidos en agencias, metabuscadores, aerolíneas y herramientas de reserva raramente utilizadas. Detecta las tarifas manipuladas, cobros ocultos, diferencias de tasas y oportunidades de saltarte intermediarios. Devuélveme un 'resumen ganador'.

De esta manera vas a poder tener un panorama mucho más amplio de precios, opciones de vuelos con escalas, en qué plataforma te conviene hacer la compra, qué días es recomendable viajar y también en qué momento buscar. ChatGPT es una forma muy sencilla de tener todo en una misma pantalla y no volverse loco comparando entre varias páginas.

