A nivel material, las Fuerzas Armadas de Argentina tuvieron un año movido. Con la incorporación de los primeros F-16 Fighting Falcon como hito central y fuente de polémica entre especialistas, los últimos meses dejaron en evidencia al público en general el estado de desactualización que acarrean en la actualidad las distintas áreas y una lista interminable de “deseos” pendientes para recuperar el potencial militar perdido.
MATERIAL
El 2025 fue de los F-16: Qué esperar para el 2026 de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas de Argentina esperan avanzar en la modernización de sus elementos. Qué llegará en 2026 y qué podría avanzar.
Precisamente, la llegada de las primeras seis aeronaves que le devolvieron la capacidad supersónica a la Fuerza Aérea marcaron el fin de la gestión de Luis Petri y el inicio de la del primer ministro enrolado de la democracia, el Teniente General Carlos Presti. Con el desafío central de estabilizar el ámbito militar, entrecruzado por las carencias salariales y de salud, el nuevo titular de Defensa también sería el encargado de dar continuidad a la visión de “armas” de la administración de Javier Milei.
En ese sentido, el 2026 podría ser un año decisivo para encaminar la recomposición de las principales capacidades que Argentina ha perdido a lo largo de los años, en un escenario global de creciente tensión geopolítica. Tanto la mencionada Fuerza Aérea, como el Ejército y la Armada tendrían en espera diversos proyectos de modernización acordes a una recuperación paulatina de los aspectos técnicos.
Fuerza Aérea
En el caso de la Fuerza Aérea, el 2026 debería ser el año del aterrizaje del segundo lote de F-16 Fighting Falcon adquiridos de segunda mano a Dinamarca. El programa, que se extiende más allá del 2028, comprende entregas de a seis unidades por año hasta completar un total de 24, que tendrán como destino final la Base Aérea de Tandil.
Más allá de las capacidades supersónicas, la Fuerza Aérea también cuenta como pendiente la capacidad de patrullaje y entrenamiento, como así también los despliegues logísticos. En ese sentido, el año entrante podría ser determinante para un recambio del sistema Fokker F-28 que este año cumplió medio siglo de servicio.
Además, la Fuerza Aérea podría completar la modernización de los entrenadores IA-63 Pampa III de FAdeA que se encuentran en servicio, que serían elevados del bloque II al III. También podrían llegar contratos por el entrenador base IA-100 Malvina, que todavía está en fase experimental en la fábrica Brigadier San Martín, de Córdoba.
Armada Argentina
En lo que respecta a la Armada, el 2026 podría incluir avances en una de las expectativas centrales en torno a la modernización y la recuperación de la capacidad submarina. Se trata de un potencial contrato por tres submarinos clase Scorpene de la francesa Naval Group, proyecto que fue adelantado por el propio presidente Milei en uno de sus viajes a Europa.
La intención expresa del Estado argentino sería encargar la construcción inicial de las tres unidades, que llegarían a ocupar el vacío dejado tras el accidente del ARA San Juan. Desde entonces, y a pesar de tener una de las extensiones marítimas más grandes del mundo, Argentina perdió la capacidad submarina, considerada un elemento central de la defensa moderna.
Las tratativas con la parte francesa se estancaron sobre el cierre del año por diferencias en las visiones de financiación. Más allá de ese obstáculo, que sería salvable, la llegada de esas potenciales unidades recién podría concretarse más allá del 2030 debido a la demora que implica la construcción de las nuevas naves.
Al deseo submarino se sumaría la necesidad de reemplazar los actuales destructores clase MEKO e incorporar nuevos patrulleros oceánicos. Aunque esto último tendría posibilidades de concreción más allá de esta década.
En el corto plazo, está prevista la llegada de helicópteros livianos Leonardo AW109SP.
Ejército
Para el Ejército, la expectativa material del 2026 pasaría por la concreción de varios programas de actualización. Uno de los centrales sería el desembarco de más unidades de los VCBR Stryker 8x8 desde los Estados Unidos, por los cuales el Ministerio de Defensa celebró un contrato de 209 unidades.
A ello se añadiría un proyecto de reemplazo de los helicópteros UH-1H, introducidos al mundo en 1959 y especialmente conocidos por la Guerra de Vietnam. La intención del Ejército sería renovar capacidades con un sistema más cercano en el tiempo, como el Black Hawk UH-60, aunque todavía no hubo avances conocidos en la materia.
Otro de los grandes desafíos materiales sería encarar el reemplazo del sistema de fusiles FAL. La intención estaría puesta en la compra de fusiles de diseño israelí ARAD 5 y 7.
Además, el Ejército tendría planes de incorporar drones a gran escala. Estos aparatos ganaron centralidad en la guerra moderna, desempeñando un papel clave en el frente europeo.
