El 2025 fue de los F-16: Qué esperar para el 2026 de las Fuerzas Armadas

Además, la Fuerza Aérea podría completar la modernización de los entrenadores IA-63 Pampa III de FAdeA que se encuentran en servicio, que serían elevados del bloque II al III. También podrían llegar contratos por el entrenador base IA-100 Malvina, que todavía está en fase experimental en la fábrica Brigadier San Martín, de Córdoba.

F16 5P

Armada Argentina

En lo que respecta a la Armada, el 2026 podría incluir avances en una de las expectativas centrales en torno a la modernización y la recuperación de la capacidad submarina. Se trata de un potencial contrato por tres submarinos clase Scorpene de la francesa Naval Group, proyecto que fue adelantado por el propio presidente Milei en uno de sus viajes a Europa.

La intención expresa del Estado argentino sería encargar la construcción inicial de las tres unidades, que llegarían a ocupar el vacío dejado tras el accidente del ARA San Juan. Desde entonces, y a pesar de tener una de las extensiones marítimas más grandes del mundo, Argentina perdió la capacidad submarina, considerada un elemento central de la defensa moderna.

Las tratativas con la parte francesa se estancaron sobre el cierre del año por diferencias en las visiones de financiación. Más allá de ese obstáculo, que sería salvable, la llegada de esas potenciales unidades recién podría concretarse más allá del 2030 debido a la demora que implica la construcción de las nuevas naves.

Al deseo submarino se sumaría la necesidad de reemplazar los actuales destructores clase MEKO e incorporar nuevos patrulleros oceánicos. Aunque esto último tendría posibilidades de concreción más allá de esta década.

En el corto plazo, está prevista la llegada de helicópteros livianos Leonardo AW109SP.

scorpene kalvari.jpg

Ejército

Para el Ejército, la expectativa material del 2026 pasaría por la concreción de varios programas de actualización. Uno de los centrales sería el desembarco de más unidades de los VCBR Stryker 8x8 desde los Estados Unidos, por los cuales el Ministerio de Defensa celebró un contrato de 209 unidades.

A ello se añadiría un proyecto de reemplazo de los helicópteros UH-1H, introducidos al mundo en 1959 y especialmente conocidos por la Guerra de Vietnam. La intención del Ejército sería renovar capacidades con un sistema más cercano en el tiempo, como el Black Hawk UH-60, aunque todavía no hubo avances conocidos en la materia.

Otro de los grandes desafíos materiales sería encarar el reemplazo del sistema de fusiles FAL. La intención estaría puesta en la compra de fusiles de diseño israelí ARAD 5 y 7.

Además, el Ejército tendría planes de incorporar drones a gran escala. Estos aparatos ganaron centralidad en la guerra moderna, desempeñando un papel clave en el frente europeo.

Stryker 8x8 3P.jpg

