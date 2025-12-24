AFA: El fútbol argentino tendrá 8 campeones en 2026

Una vez finalizada la fase de liga del Clausura ya conoceremos al Campeón de Liga, título que se le otorgará al mejor equipo del año en la tabla general, este año se lo llevó Rosario Central, algo que despertó mucha polémica.

Luego se disputará el Trofeo de Campeones, el cual enfrentará al ganador del Torneo Apertura y Clausura, y el ganador de este torneo no se quedará ahí, seguirá disputando títulos a partido único, ya que disputará la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Insólito: los 5 actuales campeones del fútbol argentino y que ya ni recordabas Platense hizo historia con el Torneo Apertura del primer semestre y es uno de los campeones de 2025 FOTO NA: Luis Santillan

Otro de los títulos que estarán en juego en 2026 será la Supercopa Argentina, allí se enfrentarán el campeón del Trofeo de Campeones y el de la Copa Argentina. El ganador de este título jugará la Recopa de Campeones.

La Supercopa Internacional será otro de los títulos en juego. La disputarán el ganador del Trofeo de Campeones y el equipo que termine 1º en la tabla general, o sea el Campeón de Liga. El ganador pasa a la Recopa de Campeones.

La última competición que se disputará será la Recopa de Campeones, la cual disputarán el campeón de la Copa Argentina, el de la Supercopa Internacional y el ganador de la Supercopa Internacional. El formato será un triangular y el que más puntos obtenga será el ganador de esta competición.

Estos serán los 8 títulos que reparta el fútbol argentino en 2026, estamos un poco mareados de tantos campeones y cruces y ganadores que pasan a otras copas, pero con el tiempo nos iremos acostumbrando.

