DE LOCOS
AFA: El fútbol argentino tendrá 8 campeones en 2026
El año que está a días de comenzar tendrá 8 títulos en juego, y veremos una variedad de campeones.
Los 8 títulos de AFA para el 2026
AFA repartirá títulos para todos, o eso parece ser que nos deparará el 2026. En total serán 8 títulos en juego, pero hay varios que se juegan entre campeones, así que se repetirán y un mismo equipo puede ganar varios títulos.
El primero que se jugará a partir de enero será el Torneo Apertura donde tendrá a dos debutantes en la categoría, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, si bien supieron jugar los torneos nacionales viejos nunca jugaron en la primera división con la estructura actual de AFA (la cual tiene más de 40 años).
Luego compasará la Copa Argentina, la que todos quieren ver por su nivel de sorpresa y competitividad, es una de las más atractivas del fútbol argentino y la juegan equipos de al 4º a la 1º División. Lástima la miseria que reparte en premios.
En la segunda mitad de año comenzará el Torneo Clausura, el cual se jugará igual que el Apertura, dos zonas de 15 equipos, todos contra todos, los mejores 8 de cada zona pasan a octavos de final.
Una vez finalizada la fase de liga del Clausura ya conoceremos al Campeón de Liga, título que se le otorgará al mejor equipo del año en la tabla general, este año se lo llevó Rosario Central, algo que despertó mucha polémica.
Luego se disputará el Trofeo de Campeones, el cual enfrentará al ganador del Torneo Apertura y Clausura, y el ganador de este torneo no se quedará ahí, seguirá disputando títulos a partido único, ya que disputará la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
Otro de los títulos que estarán en juego en 2026 será la Supercopa Argentina, allí se enfrentarán el campeón del Trofeo de Campeones y el de la Copa Argentina. El ganador de este título jugará la Recopa de Campeones.
La Supercopa Internacional será otro de los títulos en juego. La disputarán el ganador del Trofeo de Campeones y el equipo que termine 1º en la tabla general, o sea el Campeón de Liga. El ganador pasa a la Recopa de Campeones.
La última competición que se disputará será la Recopa de Campeones, la cual disputarán el campeón de la Copa Argentina, el de la Supercopa Internacional y el ganador de la Supercopa Internacional. El formato será un triangular y el que más puntos obtenga será el ganador de esta competición.
Estos serán los 8 títulos que reparta el fútbol argentino en 2026, estamos un poco mareados de tantos campeones y cruces y ganadores que pasan a otras copas, pero con el tiempo nos iremos acostumbrando.
