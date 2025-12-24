urgente24
¿Dónde está el oro argentino?; Trump se queda con el petróleo; ¿"dream team" o "mesa de saldos"?

El precio del oro vuela, pero ¿Dónde está el oro argentino?; Trump se queda con el petróleo incautado en buques; ¿"Dream team" libertario o "mesa de saldos"?

24 de diciembre de 2025 - 00:29
¿Dónde están los 5.000 lingotes de oro de Argentina?

1-El oro no para de subir, pero... ¿Dónde están los 5.000 lingotes argentinos?

En apenas un año, el metal precioso trepó cerca de 70% medido medido en dólares.

En un contexto de alta incertidumbre internacional, se consolidó como la reserva preferida de los inversores.

Mientras tanto, el Banco Central argentino sigue sin informar qué hizo con los US$ 4.800 millones en oro de sus reservas que fueron girados al exterior. Mientras tanto, el Banco Central argentino sigue sin informar qué hizo con los US$ 4.800 millones en oro de sus reservas que fueron girados al exterior.

2-El pasado de Mónica Almada, nueva miembro de la Auditoría General de la Nación

Era directora del Banco Ciudad cuando estalló la crisis de 2001 y quedó asociada a uno de los episodios más polémicos de aquella etapa.

Fuera del horario bancario, hizo abrir el tesoro y se llevó de manera ilegal más de 300.000 dólares que tenía en un plazo fijo.

El caso llegó a la Justicia y terminó con su expulsión, pero hoy reaparece como la nueva “joya” libertaria para sumar a la repisa de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, y la diputada Lorena Villaverde. El caso llegó a la Justicia y terminó con su expulsión, pero hoy reaparece como la nueva “joya” libertaria para sumar a la repisa de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, y la diputada Lorena Villaverde.

3-Estupor por los anuncios de Trump en Mar-a-Lago

Causó sorpresa y preocupación la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos realizada en Palm Beach.

Aseguró que su país se quedará con los buques tanques que sean secuestrados en el Caribe.

Además, adelantó que venderán el petróleo que esas embarcaciones estuvieran transportando, una definición que encendió alarmas internacionales.

