Una conocida marca de yerba mate suspendió los pagos a los proveedores por falta de liquidez. Andresito quedó afectada por la desregulación del sector yerbatero hace dos años.
EN CRISIS
Mate amargo: Andresito no tiene un peso
Yerbateros aseguran que está cortada la cadena de pagos, aseguran que Andresito dejó de cumplir con pagos por falta de liquidez.
En una carta enviada a los socios, la cooperativa señaló que "debido a la situación económica actual, se encuentra en una posición financiera compleja”, supo la Agencia Noticias Argentinas.
La entidad explicó que “lamentablemente no se podrán efectuar pagos hasta nuevo aviso”, en la carta firmada por el titular de la cooperativa, Juan Carlos Amann.
Andresito es la 11a. yerbatera del país, con ventas entre enero y octubre pasado de 5,5 millones de kilos.
Según fuentes del mercado, va en aumento la cantidad de industrias yerbateras y secaderos que no pueden pagarle a productores por falta de liquidez.
La caída del consumo es uno de los factores que explica el complejo escenario de las yerbateras.
Las ventas de yerba cayeron casi 10% en el último año. Además, las desregulaciones implementadas en el sector yerbatero hicieron que los precios reales de la yerba mate cayeran 44%.
Pero las yerbateras afrontaron una fuerte suba de costos en sueldos, energía, transporte y otros rubros.
