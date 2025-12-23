Mate amargo: Andresito no tiene un peso

La caída del consumo es uno de los factores que explica el complejo escenario de las yerbateras.

Las ventas de yerba cayeron casi 10% en el último año. Además, las desregulaciones implementadas en el sector yerbatero hicieron que los precios reales de la yerba mate cayeran 44%.

Pero las yerbateras afrontaron una fuerte suba de costos en sueldos, energía, transporte y otros rubros.

