Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Sin embargo, la defensa de Borghi no terminó ahí. Reconoció su carácter fuerte, pero negó rotundamente cualquier tipo de conflicto grave: "Yo soy picante y hubo momentos tensos, como en cualquier trabajo, pero no hubo nunca un conflicto".

Para cerrar el capítulo y clarificar sus próximos pasos, la periodista también se encargó de terminar con los rumores sobre su futuro laboral inmediato. Negó rotundamente su desembarco en LN+ o cualquier otra señal de noticias y explicó: "Tuve ofertas y charlas, pero en este momento necesito parar, bajar y estar con mis hijos. Tengo varios proyectos que se alejan de la televisión". Una decisión que suena a búsqueda de equilibrio personal después de décadas de exposición constante.

image Yanina Latorre y Sandra Borghi.

