Yanina Latorre volvió a encender la mecha de la controversia, esta vez apuntando directamente contra la salida de Sandra Borghi de El Trece. Mientras la periodista despedía un cuarto de siglo en el canal con un emotivo adiós al frente de "Mediodía Noticias", la conductora de "Sálvese Quien Pueda" lanzaba una versión completamente diferente que ponía en duda toda la narrativa oficial.
¡NO APRENDE MÁS!
Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó
Tras los dichos de Yanina Latorre, Sandra Borghi aclaró su salida de El Trece, negó conflictos internos y cerró los rumores sobre su futuro laboral.
El viernes 19 de diciembre, Borghi protagonizó una escena que muchos calificaron como conmovedora. Con la voz quebrada y los ojos vidriosos, la comunicadora reconoció ante las cámaras: "Me costó mucho tomar esta decisión". Al mismo tiempo que continuó diciendo: "Entré siendo una y me voy siendo otra. Aprendí, me equivoqué y volví a intentarlo".
El canal, en un gesto que parecía confirmar el cariño mutuo, preparó un video lleno de momentos destacados de su trayectoria profesional, un compilado que funcionó como el broche de oro de una despedida que pintaba ser amistosa y consensuada.
Pero ahí es donde la historia da un giro inesperado. Latorre, conocida por no guardarse nada y tener fuentes en cada rincón del ambiente mediático, soltó la bomba sin anestesia: "Arregló. Dice que renunció, pero no. La rajaron e indemnizaron". Una declaración que transformó instantáneamente el relato de la despedida amorosa en una potencial farsa.
La palabra de Sandra Borghi desarma la versión de Yanina Latorre
No obstante, Borghi no se quedó callada ante las especulaciones y en diálogo con Santiago Peretti para el programa de Ángel de Brito, "LAM", la reconocida periodista salió a desmentir punto por punto la versión de Yanina. Con contundencia y sin titubeos, aseguró: "Tengo una excelente relación con mis compañeros de trabajo, son mi familia. La despedida fue muy emotiva. Tengo una excelente relación también con las autoridades del canal, al punto tal que el director de noticias hizo una carta interna que no la podía terminar de leer porque me hizo llorar y me movilizó el alma".
Sin embargo, la defensa de Borghi no terminó ahí. Reconoció su carácter fuerte, pero negó rotundamente cualquier tipo de conflicto grave: "Yo soy picante y hubo momentos tensos, como en cualquier trabajo, pero no hubo nunca un conflicto".
Para cerrar el capítulo y clarificar sus próximos pasos, la periodista también se encargó de terminar con los rumores sobre su futuro laboral inmediato. Negó rotundamente su desembarco en LN+ o cualquier otra señal de noticias y explicó: "Tuve ofertas y charlas, pero en este momento necesito parar, bajar y estar con mis hijos. Tengo varios proyectos que se alejan de la televisión". Una decisión que suena a búsqueda de equilibrio personal después de décadas de exposición constante.
--------------------------
Más contenido en Urgente24
Preocupación por la salud de Tini Stoessel: Por qué debió volverse a operar
La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año
El nuevo outlet que estalla de gente por sus bajos precios en ropa importada
La bailarina que cambió su imagen por completo y ahora es actriz