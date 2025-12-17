Telefe cierra contrato millonario con una figura que seguirá hasta 2027

tweet-2000658262769983617

Carmela Barbano, analista televisiva, sumó otro ángulo: "No debe ser casual que sea tan largo el contrato en nuestro país", en referencia a la situación judicial que Wanda mantiene por la tenencia y residencia de sus hijos, dejando entrever que la estrategia del acuerdo tiene implicancias que afectan su estabilidad personal y mediática.

Yanina Latorre y la pregunta incómoda sobre la plata

La segunda explosión llegó cuando Yanina Latorre habló del contrato actual de la exmujer de Mauro Icardi en Sálvese quien pueda (América TV), donde aseguró haber tenido acceso al documento y no dudó en mostrar su asombro: "Estuve en Telefe tanto que hasta leí el contrato de Wanda. Me quedé impactada con lo bajo que es".

Según Latorre, el acuerdo cubre los años 2025 y 2026 con exclusividad y el pago se realiza en siete cuotas en dólares, más IVA. Además, la panelista comparó la cifra con la de otro conductor estrella del canal y sentenció, "Yo creo que el contrato de Wanda es un mes de Del Moro en Telefe", generando contraste sobre cómo se valoran las figuras femeninas en comparación con los hombres en la televisión abierta.

image Yanina Latorre reveló que el contrato actual de Wanda es mucho más bajo de lo esperado y lo comparó con el de Santiago del Moro, que ganaría más que la empresaria.

La sorpresa de Latorre continuó, dejando entrever que la empresaria podría haber logrado condiciones mucho más favorables si hubiera hecho otra lectura de su valor mediático: "Me quedé helada, no puedo creer que Wanda no haya negociado mejor el contrato".

El humor también apareció en el estudio cuando Lizardo Ponce preguntó: "¿Cuántas buenas carteras se puede comprar con el contrato que cerró con Telefe?", a lo que Yanina respondió con ironía: "Y… una carterita por mes".

Además, Mariana Brey, otra panelista de Los Ángeles de la Mañana, destacó que "la negociación refleja una tendencia en Telefe de priorizar la presencia mediática sobre el salario real", un análisis que confirma que hasta Wanda tiene que lidiar con contratos que sorprenden más por la estrategia que por la cifra.

En definitiva, la permanencia de Wanda Nara está asegurada hasta 2027, pero la polémica por lo que gana y cómo se negoció deja abierto el debate sobre la equidad y el poder real en la televisión argentina.

