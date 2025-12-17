Siguiendo al popular refrán que aconseja que si no puedes derrotar a tu adversario, lo más inteligente es dejar de resistir y, en su lugar, integrarse a éste para sobrevivir, adaptarse o incluso sacar provecho, Horacio Marín parece haber dejado atrás sus intenciones de imponerse con las hamburguesas de YPF Full con las que pretendía ser, lejos de los hidrocarburos, la número uno del país, para pasar a asociarse a la imbatible McDonald's, y vender sus hamburguesas en locales premium.
SI NO PUEDES CON TU ENEMIGO, ÚNETE A ÉL
La obsesión de Horacio Marín por las hamburguesas: YPF venderá las de McDonald´s
El titular de la petrolera YPF, Horacio Marín, ya no piensa en destronar con sus hamburguesas a McDonald's, sino en aliarse a la líder mundial desde 2026.
Vale recordar que en agosto, esto es, hace solo cuatro meses atrás, Horacio Marín cerraba su participación en el Energy Forum organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), anticipando que iría "por el trono de McDonald's en la venta de hamburguesas".
"Le vamos a ganar a McDonald's en las hamburguesas. A las estaciones de servicio full las vamos a revolucionar", dijo Marín.
Pues, ahora, los planes de "revolucionar" a las estaciones full siguen pero no de la misma manera. Así lo manifestó el propio titular de la estatal YPF en un encuentro de fin de año con la prensa, anticipando algunas novedades para 2026 para sus tiendas Full. Y en esa transformación fue que resaltó la concreción de una alianza estratégica que permitirá sumar a McDonald's a la propuesta premium de YPF.
De las tarjetas de crédito... a las 'YPF Black'
"Estamos cerrando una alianza con McDonald’s para que se sume a las nuevas estaciones que vamos a denominar YPF Black, donde buscamos dar un servicio premium", señaló ayer Horacio Marín, quien explicó que este formato no solo pretende la asociación con marcas líderes, sino que elevará el estándar gastronómico a niveles de alta calidad.
El desarrollo de las estaciones y las tiendas tiene un fuerte anclaje en la transformación digital del negocio, para lo cual la petrolera optimizó entre otras iniciativas su billetera digital con la cual ofrece descuentos especiales para la carga de combustibles, y acaba de sumar el pago de servicios de más de 6.000 empresas.
Pero no es solo McDonald´s. La petrolera también avanzó en las negociaciones con una cadena de empanadas que, si bien eran conocidas, lo fueron mucho más cuando fueron mencionadas por el actor Ricardo Darín, en una controversia pública, por lo que todas las miradas apuntan a "Mi Gusto", y también se sumará un chef para productos de mucha calidad cuyo nombre se mantiene aún en reserva, pero que se sumará a la propuesta gastronómica.
El CEO destacó la necesidad de dar un servicio de calidad a un sector clave: "Recorremos 600.000 kms por día para abastecer de nafta a todo el país; les damos un servicio a la gente que trabaja".
Además de McDonald's y la propuesta gastronómica de autor, Horacio Marín deslizó también la posibilidad de sumar otras alianzas estratégicas, como Farmacity en el segmento de alta demanda.
De las premium a las low cost
De esta manera, la nueva red de tiendas Full se dividirá en:
- YPF Black con su formato premium orientado a centros urbanos y de alto consumo;
- YPF tradicional que seguirá la línea de las tiendas actuales, enfocada en mejorar la experiencia general con un alto estándar de calidad en productos y servicios, e
- YPF Refiplus, un formato low cost.
Este último, explicó Horacio Marín busca generar un modelo de mayor eficiencia y optimización de costos logísticos, pensado para zonas más remotas y de menor rentabilidad.
Una batalla que va más allá de los combustibles
Con la redefinición de las tiendas Full se busca además ganar una batalla por el cliente, que ya no está en los combustibles por la homogeneidad en las calidades de las distintas petroleras.
YPF ya vende más café que cualquier otra empresa en el país y, por eso, busca concentrar ahora sus esfuerzos en los otros productos y experiencias: desde un baño limpio hasta una buena hamburguesa...
Actualmente, los cuatro grandes YPF, Shell, Axion y Puma, que concentran más del 95% de la oferta, tiene una dedicación particular a desarrollar nuevas propuestas de calidad para diferenciarse con valor agregado en cada estación de servicio a través de sus tiendas Full, Select, Spot y Super 7.
