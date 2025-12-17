La obsesión de Horacio Marín por las hamburguesas: YPF venderá las de McDonald´s

El desarrollo de las estaciones y las tiendas tiene un fuerte anclaje en la transformación digital del negocio, para lo cual la petrolera optimizó entre otras iniciativas su billetera digital con la cual ofrece descuentos especiales para la carga de combustibles, y acaba de sumar el pago de servicios de más de 6.000 empresas.

Pero no es solo McDonald´s. La petrolera también avanzó en las negociaciones con una cadena de empanadas que, si bien eran conocidas, lo fueron mucho más cuando fueron mencionadas por el actor Ricardo Darín, en una controversia pública, por lo que todas las miradas apuntan a "Mi Gusto", y también se sumará un chef para productos de mucha calidad cuyo nombre se mantiene aún en reserva, pero que se sumará a la propuesta gastronómica.

El CEO destacó la necesidad de dar un servicio de calidad a un sector clave: "Recorremos 600.000 kms por día para abastecer de nafta a todo el país; les damos un servicio a la gente que trabaja".

horacio-marin-ypf.webp El titular de YPF, Horacio Marín, deslizó también la posibilidad de sumar otras alianzas estratégicas.

Además de McDonald's y la propuesta gastronómica de autor, Horacio Marín deslizó también la posibilidad de sumar otras alianzas estratégicas, como Farmacity en el segmento de alta demanda.

De las premium a las low cost

De esta manera, la nueva red de tiendas Full se dividirá en:

- YPF Black con su formato premium orientado a centros urbanos y de alto consumo;

- YPF tradicional que seguirá la línea de las tiendas actuales, enfocada en mejorar la experiencia general con un alto estándar de calidad en productos y servicios, e

- YPF Refiplus, un formato low cost.

Este último, explicó Horacio Marín busca generar un modelo de mayor eficiencia y optimización de costos logísticos, pensado para zonas más remotas y de menor rentabilidad.

Una batalla que va más allá de los combustibles

Con la redefinición de las tiendas Full se busca además ganar una batalla por el cliente, que ya no está en los combustibles por la homogeneidad en las calidades de las distintas petroleras.

YPF ya vende más café que cualquier otra empresa en el país y, por eso, busca concentrar ahora sus esfuerzos en los otros productos y experiencias: desde un baño limpio hasta una buena hamburguesa...

Actualmente, los cuatro grandes YPF, Shell, Axion y Puma, que concentran más del 95% de la oferta, tiene una dedicación particular a desarrollar nuevas propuestas de calidad para diferenciarse con valor agregado en cada estación de servicio a través de sus tiendas Full, Select, Spot y Super 7.

