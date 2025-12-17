El vínculo entre Maximiliano Pullaro y Javier Milei se debilita e impacta en el Congreso

Sin embargo, el gobernador recordó que este reclamo no es de ahora, sino que proviene de pactos fiscales donde la provincia cedió impuestos coparticipables a cambio de que el Estado Nacional cubriera el déficit previsional. En tanto, el pedido ya se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

image Tensión a la vista.

A la deuda previsional se suma el incumplimiento en los compromisos de obras públicas asumidos por la Nación, incluso tras la firma del Pacto de Mayo.

El mandatario cuestionó que las obras comprometidas hayan avanzado "muy poco" y subrayó, especialmente, el pésimo estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. Sobre esa línea, hizo hincapié sobre la solicitud que viene desde comienzos de su mandato (más de dos años) y aún no tuvo respuesta: "No nos repararon las rutas ni nos transfirieron los trazos para que podamos arreglarlas nosotros".

Voluntad de diálogo con límites claros

Diferenciándose, Pullaro destacó su gestión: "Con recursos propios reparamos 3.400 kilómetros de rutas provinciales… Cuando se administra bien, los recursos alcanzan".

Para cerrar el tema, el santafesino insistió en que su postura "no es una actitud de fuerza ni de confrontación personal. Es defender lo que le corresponde a Santa Fe".

Si bien la voluntad de diálogo existe, hay trazados ciertos límites. Por ende, el vínculo con el Gobierno dependerá de hechos concretos, y no solo de gestos políticos.

Presupuesto 2026

El distanciamiento político entre el Gobierno y Santa Fe impacta de lleno en el Congreso. Los diputados alineados con Pullaro, junto al resto del interbloque Provincias Unidas, definieron que no apoyarán el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Presidente.

Según lo comentado, desde el espacio admiten que la postura final oscila entre el rechazo y la abstención, aunque descartan un voto afirmativo. A partir de lo dicho por fuentes legislativas, la iniciativa oficial no recoge ninguno de los planteos que los gobernadores elevaron a Nación como condición para acompañar.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Nicolás Massot confirmó que Provincias Unidas presentará un dictamen propio. Ese texto incorpora el reconocimiento de deudas históricas con las provincias y la inclusión de obras viales consideradas estratégicas para el desarrollo regional.

"Hay plata para que la compraventa de inmuebles no pague más impuestos pero no hay para el discapacidad", lanzó.

