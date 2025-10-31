Maximiliano Pullaro reaccionó rápidamente ante la derrota electoral y fue por Javier Milei

El mandatario provincial subrayó la necesidad de alcanzar acuerdos duraderos y promover reformas fundamentales, además de impulsar obras y acciones de gestión que fomenten el desarrollo en todo el país.

Sobre ese marco, el radical dialogó con La Capital, donde hizo eco sobre la reunión y le dejó un guiño al Presidente:

"Siempre vamos a apostar a que a la Argentina le vaya bien, porque eso significa que a la provincia le vaya bien. Evaluaremos los proyectos y vamos a discutir, pero si estamos de acuerdo vamos a acompañar".

Desafío doble

El domingo electoral dejó una postal que pocos en la Casa Gris estaban preparados para asumir. El gobernador, que había decidido ponerse al frente de la campaña de Provincias Unidas, sufrió una derrota histórica. No solo quedó tercero —detrás de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria—, sino que lo hizo por una diferencia abrumadora que expuso los límites de su proyecto y las inconsistencias de su estrategia política.

La polarización —usual en las legislativas nacionales— no sólo se llevó por delante a Provincias Unidas en los distritos grandes que gobiernan Martín Llaryora o Pullaro; de igual manera se repitió el panorama sombrío para Carlos Sadir en Jujuy, Ignacio Torres en Chubut y Claudio Vidal en Santa Cruz. Sólo en Jujuy la U quedó en segundo lugar mientras que en la Patagonia cayó al tercer puesto.

El resultado fue un cachetazo político de dimensiones inéditas. En el nuevo mapa santafesino, LLA emerge como primera fuerza con más del 40% de los votos, el peronismo retiene su piso histórico con el 28%, y Provincias Unidas se desploma al 18%. La lectura es clara: la polarización se consolidó, y los experimentos "federales" o “de centro” quedaron atrapados entre dos polos ideológicos fuertes.

Ahora, Pullaro enfrenta un escenario político mucho más adverso que el de hace apenas un año donde el desafío será doble.

image El gobernador de Santa Fe debe cambiar el chip si quiere apostar en grande.

El Gobierno de Santa Fe presenta el Presupuesto 2026

El Ejecutivo enviará este viernes a la Legislatura santafesina el proyecto de ley de presupuesto provincial para el año próximo. El ministro de Economía, Pablo Olivares; la secretaria de Hacienda, Belén Echevarría; la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario; el secretario de Finanzas, Pablo Gorban y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind, brindarán una conferencia de prensa para desarrollar los principales puntos del proyecto, presentado en cumplimiento de los plazos establecidos por la nueva Constitución santafesina.

La presentación será a las 10:30 en la Sala Auditorio de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, y la actividad será transmitida por el canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial.

En la exposición se detallarán los ejes centrales del mismo, basándose en el equilibrio fiscal y ratificando los principales lineamientos de gestión de Gobierno.

