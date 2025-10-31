Líder de ultraderecha embistió contra Milei y suspenden la CPAC México

"El objeto del 'experimento argentino' es saber hasta qué límite la población argentina podrá soportar unos recortes sociales brutales, con la célebre motosierra mileista, vulnerando, así, los principios fundamentales de la justicia distributiva y del derecho natural. Supongamos que este 'experimento' pueda salvar, aunque no es para nada seguro, la economía del Estado. En este caso, ¿qué precio deberán pagar los ciudadanos? ¿Cuántas víctimas sociales tendrán que producirse para que Milei tenga 'su éxito'? Más bien, pienso que habrá víctimas sin éxito, lo cual terminará por provocar un estallido social sin precedentes, hecho terrible, cierto, pero comprensible, puesto que el pueblo tiene derecho a la resistencia (ius resistendi) ante un gobierno tiránico", plantea Mercant Simó.

Además, cuestiona duramente a los "fanáticos" de Milei, que "se ponen como unos demonios cuando alguien osa cuestionar su figura; es su nuevo becerro de oro". "A los 'fanáticos mileistas', que constituyen una especie de secta, no les importa la patria ni el bien común de la misma, ni la justicia, ni los pobres, ni las personas vulnerables; son unos egoístas que sólo piensan en ellos mismos en nombre de una falsa libertad que llevan por bandera. Su fanatismo y actual empoderamiento no hace más que pronunciar sus vicios políticos, sociales, económicos y mediáticos. Todos estos 'fanáticos', inspirados por Milei, otro fanático de sí mismo, son, de hecho, la actual gangrena de la República Argentina", añade el sacerdote.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JaimeMercant/status/1983972546174198072&partner=&hide_thread=false Algunos se preguntan por qué me preocupa tanto la Argentina y el régimen del sofista y payaso Milei. Primeramente, porque tengo muchos amigos en la Argentina y me duele en el alma lo que allí está ocurriendo. Ahora bien, creo que todos deberíamos tener en su debida cuenta lo que… pic.twitter.com/7IxgieHThV — Mn. Jaime Mercant Simó (@JaimeMercant) October 30, 2025

En los últimos días, Verástegui también se ha cruzado duramente en X con Agustín Romo, el presidente del bloque libertario en la legislatura bonaerense:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EVerastegui/status/1982317505629557234&partner=&hide_thread=false Agustín, gracias por demostrar por qué tienen que sacarlos a patadas. Son un chiste y una muestra de mal gusto. Desperdiciaron una oportunidad histórica y merecen salir por la puerta de atrás.



Y si usas “mexicano” de forma tan despectiva, está de más decirlo: en esta tierra NO… https://t.co/P1kQQD6km1 — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EVerastegui/status/1982497173901115433&partner=&hide_thread=false Hola @agustinromm, es sumamente triste y vergonzoso ver a los máximos representantes de un Partido que dice defender la libertad y los valores que formaron nuestras patrias expresarse así de México con tal de criticarme a mí o intentar ofenderme.



No me ofenden a mí, se exponen… https://t.co/CH7TYspxZG — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 26, 2025

Verástegui se ha mostrado muy cerca de Victoria Villarruel, a quien ha definido como "el futuro y la esperanza de Argentina" y como "futura presidente de Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EVerastegui/status/1965699624846667967&partner=&hide_thread=false Dios, vida y familia.@VickyVillarruel

El futuro y la esperanza de Argentina.



Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. pic.twitter.com/UBKWfD6tjh — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 10, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EVerastegui/status/1968776611593064731&partner=&hide_thread=false La futura presidente de Argentina, Dios mediante, @VickyVillarruel será una mujer que devolverá la esperanza a su pueblo. Con fe, con coraje y con amor a la patria, guiará a la nación hacia un renacimiento de valores, justicia y verdadera libertad.

¡Viva Argentina con V de… pic.twitter.com/UuNk5ISQfS — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 18, 2025

