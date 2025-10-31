Eduardo Verástegui, líder de Viva México y referente de la ultraderecha en ese país, rompió con Javier Milei, a quien criticó duramente en los últimos días, llamándolo "loco que dice hablar con los perros", además de cuestionar el "ajuste brutal" y sus "medidas delirantes". Como consecuencia, La Libertad Avanza pidió suspender la CPAC México.
Líder de ultraderecha embistió contra Milei y suspenden la CPAC México
Eduardo Verástegui, referente de la ultraderecha mexicana, lanzó durísimas críticas contra Javier Milei, por lo que LLA pidió suspender la CPAC en México.
Urgente24 ya había publicado los cruces de las últimas semanas, cuando Verástegui incluso apostó por la derrota de LLA en las elecciones legislativas nacionales. Ahora, la crisis entre ambos espacios (CPAC México / CPAC Argentina) suma un nuevo capítulo con la suspensión del evento.
"Muchos me preguntan qué fue lo que realmente pasó con la cancelación de CPAC México. Algunos fanáticos mileístas insisten en que fue por haber criticado a su mesías… Eso es lo que han estado diciendo desde ayer. Así que, si quieren saber la verdad, pregúntenles a ellos. Parece que ellos están más enterados que yo. Nosotros seguiremos dando la lucha por la vida, la familia y la libertad. Aquí no se rinde nadie. Nuestro movimiento es diferente: no seguimos a ídolos, sino a Cristo. Nuestro Rey es Jesucristo, no un loco que dice hablar con perros muertos", explicó Verástegui en su cuenta de X.
En otro mensaje, relató que "el sábado pasado critiqué duramente al presidente Milei. Era de esperarse que los mileístas se ofendieran por cuestionar a su mesías, y eso desató una serie de discusiones y trifulcas en redes. Lo que comenzó como una diferencia de opinión se transformó en una verdadera batalla campal, de naturaleza ideológica y espiritual tan evidente que negarlo sería mentir. Lo hemos dicho y lo repetimos: la batalla podrá ser cultural, pero la guerra siempre ha sido espiritual. ¿El resultado? Nos pidieron posponer el evento".
Luego, compartió un largo y duro mensaje del sacerdote Jaime Mercant Simó contra el "sofista y payaso Milei", en el que describe que la Argentina " está siendo utilizada como una suerte de 'laboratorio de pruebas', gracias a la manipulación política que ejerce un presidente desquiciado y maquiavélico, que no es más que un engañabobos al servicio de los poderes extranjeros".
"El objeto del 'experimento argentino' es saber hasta qué límite la población argentina podrá soportar unos recortes sociales brutales, con la célebre motosierra mileista, vulnerando, así, los principios fundamentales de la justicia distributiva y del derecho natural. Supongamos que este 'experimento' pueda salvar, aunque no es para nada seguro, la economía del Estado. En este caso, ¿qué precio deberán pagar los ciudadanos? ¿Cuántas víctimas sociales tendrán que producirse para que Milei tenga 'su éxito'? Más bien, pienso que habrá víctimas sin éxito, lo cual terminará por provocar un estallido social sin precedentes, hecho terrible, cierto, pero comprensible, puesto que el pueblo tiene derecho a la resistencia (ius resistendi) ante un gobierno tiránico", plantea Mercant Simó.
Además, cuestiona duramente a los "fanáticos" de Milei, que "se ponen como unos demonios cuando alguien osa cuestionar su figura; es su nuevo becerro de oro". "A los 'fanáticos mileistas', que constituyen una especie de secta, no les importa la patria ni el bien común de la misma, ni la justicia, ni los pobres, ni las personas vulnerables; son unos egoístas que sólo piensan en ellos mismos en nombre de una falsa libertad que llevan por bandera. Su fanatismo y actual empoderamiento no hace más que pronunciar sus vicios políticos, sociales, económicos y mediáticos. Todos estos 'fanáticos', inspirados por Milei, otro fanático de sí mismo, son, de hecho, la actual gangrena de la República Argentina", añade el sacerdote.
En los últimos días, Verástegui también se ha cruzado duramente en X con Agustín Romo, el presidente del bloque libertario en la legislatura bonaerense:
Verástegui se ha mostrado muy cerca de Victoria Villarruel, a quien ha definido como "el futuro y la esperanza de Argentina" y como "futura presidente de Argentina".
