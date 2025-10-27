Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

¿Qué obligaciones tendrán los comercios?

Según la ley, los locales deberán cumplir con una serie de pautas claras:

Colocar el dispositivo de cobro en un punto accesible al cliente;

al cliente; Permitir que el titular de la tarjeta la inserte o acerque al lector sin intermediarios;

al lector sin intermediarios; Verificar la identidad del usuario mostrando el DNI, pero sin retenerlo ;

; Respetar la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) y la Ley 13.133 de Defensa del Consumidor bonaerense.

Tarjetas de crédito en jaque: La mora se dispara y golpea a familias y empresas

El incumplimiento de estas normas puede derivar en multas, clausuras o suspensiones del comercio. A partir de ahora, los consumidores podrán exigir que el posnet o lector se les acerque, incluso en locales gastronómicos o servicios donde antes era común entregar la tarjeta.

¿Qué pasa si un comercio no cumple con la nueva ley?

Si un comercio se niega a permitir que el cliente manipule su tarjeta de crédito o débito, podrá ser denunciado ante Defensa del Consumidor. Las excusas habituales, como “no llega el cable del posnet” o “el sistema no permite moverlo”, ya no serán válidas.

Además, promueve una mayor transparencia y autonomía del cliente durante la operación, fortaleciendo su derecho a controlar sus propios datos financieros.

