La victoria inesperada del Gobierno en las elecciones legislativas de este domingo disparó una euforia en los mercados que derrumbó el dólar cerca de un 10% en la apertura. Sin embargo, con el correr de la rueda, se recupera la demanda y la cotización rebota.
EUFORIA EN LOS MERCADOS
El dólar rebota (¿compra el Tesoro?) mientras se espera fuerte caída del Riesgo País
Tras iniciar la rueda con una fuerte baja, el dólar recuperaba posiciones ante la recomposición de la demanda. Euforia en los bonos.
El triunfo a nivel nacional de LLA por el 41% de los votos, 10 puntos más que el peronismo y que incluye a la provincia de Buenos Aires (por un margen mucho más estrecho), devolvió el optimismo a los inversores.
Los bonos subían cifras de 2 dígitos (hasta un 23% incluso), lo que anticipa un derrumbe del Riesgo País, que podría ubicarse por debajo de los 700 puntos.
El dólar por su parte arrancó la jornada con una caída en torno al 10%. En el mercado mayorista, donde operan los grandes traders y el Banco Central, la cotización perdió $137 respecto del cierre previo de $1.492, casi en el techo de la banda de flotación cambiaria.
Tras un tocar un piso de $1.355, hacia el mediodía se recomponía la demanda y la tendencia se revirtió. Al cierre de esta nota, la divisa se cambiaba a $1.375.
¿Habrá entrado a comprar el Tesoro aprovechando un precio menos?
Los dólares financieros también recortaban caídas en torno al 10%.
El Contado con Liquidación, que en el inicio bajó hasta los $1.367, recuperaba terreno hasta los $1.435. El MEP, en tanto, cayó hasta los $1.363 en el arranque y luego rebotó hasta los $1.422.
Noticia en desarrollo.