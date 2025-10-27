Milei abre el diálogo... pero no con Victoria Villarruel y la atacó con una fake

En el día después de los comicios, en medio de la algarabía oficialista o tal vez por eso, el Presidente se tomó el tiempo de profundizar su distanciamiento con Villarruel.

Lo hizo inderectamente, como suele pasar en otros casos, con un retuit. En este caso, uno del "cineasta oficial" Santiago Oría, quien acusó a la Vice de haber hecho cerrar una escuela para sufragar.

oria

Oría sostuvo que mientras Milei y su hermana, Karina Milei " hicieron la cola y esperaron como un ciudadano más, siendo las dos personas mas importantes de Argentina", la Vicepresidente "ordenó cerrar toda la escuela para ella sola para ir a votar".

Publicó en el mismo tuit videos del Presidente y la secretaria general de la Presidencia esperando para votar, y otro en el que se ve el vehículo que transporta a la Vice ingresar a un establecimiento, aunque en ningún momento se ve el momento en el que vota y si era cierto que no había nadie más para sufragar.

Había sido La Derecha Diario, un medio oficialista, el que había republicado antes el video con esa animosidad. "La traidora vicepresidente amiga de Insfrán y Mayans, Victoria Villarruel, pidió cerrar su escuela de votación para ejercer su voto diabólico en contra del Gobierno de Milei", compartió en redes el portal de Fernando Cerimedo y Javier Negre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/1982544963629150303&partner=&hide_thread=false | La traidora vicepresidente amiga de Insfrán y Mayans, Victoria Villarruel, pidió cerrar su escuela de votación para ejercer su voto diabólico en contra del Gobierno de Milei. pic.twitter.com/GkOfXs60Xe — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 26, 2025

Oría remarcó en mayúsculas que Villarruel supuestamente hizo eso a pesar de que "no es nadie".

"Más casta y alta política no se consigue. Nunca visto. Dudo de su legalidad. Cuanta diferencia", siguió le propagandista libertario, mensaje que Milei reposteó en su cuenta.

Sin embargo, desde el entorno de la Vicepresidente desmintieron que eso haya ocurrido. Ante la consulta de clarín.com, negaron estas versiones y se apoyaron en las fotos que se difundieron ayer de Villarruel, donde además de verla poniendo su voto en la urna, se fotografió con varios vecinos que cumplieron su deber cívico el instituto Cristo Rey, de Caseros.

La Vice compartió en una storie de Instagram varios posteos de cuentas afines con imágenes del centro de votación en la que se la ve con quienes serían otros electores. De esta forma, la información de Oría y La Derecha Diario luce como una fake news (nada que sorprenda en esa web), a la que se subió el Presidente.

Embed - Villarruel Army on Instagram: " | Nuestra vicepresidente @victoria.villarruel cumpliendo con su deber cívico, como siempre. Votar no es solo un derecho, es un compromiso con la Patria. TODO POR ARGENTINA #vickyvillarruel #villarruel #victoriavillarruel #vicepresidente #argentina #elecciones2025" View this post on Instagram A post shared by Villarruel Army (@villarruelarmyok)

"La escuela no se cerró", afirmaron hoy desde su entorno. Según detallaron, la vicepresidenta ingresó al establecimiento en auto a pedido de quienes se encargan de su seguridad; sin embargo, después entró a la escuela "como cualquier otro elector", aseguraron.

Que Milei haya retuiteado un mensaje de ese tono contra la Vice habla de que el vínculo está completamente roto y sin posibilidad de recuperación.

