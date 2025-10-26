“Milei ahora tiene más responsabilidad que antes” desafió Axel Kicillof. “se equivoca si festeja este resultado electoral porque 6 de cada 10 no los votaron”.
GOBERNADOR DESAFIANTE
Kicillof: "Ni miedo, ni tristeza, ni resignación: seremos escudo para proteger al que sufre"
El mandatario bonaerense habló desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata. El Partido Justicialista perdió en el mayor distrito de Argentina por 0,5%.
Con Máximo Kirchner y Sergio Massa sobre el escenario, el primer mandatario provincial hizo una mención a la ex presidenta Cristina Kirchner de quien dijo está “injustamente presa” y “debería estar acá”.
Fuerza Patria logró incrementar su representación bonaerense en la Cámara de Diputados pasando de 15 diputados nacionales a 16 bancas.
“Los resultados obtenidos fueron muy ajustados, con una mínima diferencia” destacó.
El decisivo apoyo de Estados Unidos
“Quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano, ni JP Morgan son sociedades de beneficencia. Si vinieron a la Argentina no es para otra cosa para llevarse un lucro, para poner en riesgo nuestros recursos”.
El gobernador anticipó que “ las políticas actuales continuarán afectando negativamente a la educación, la salud y las condiciones de vida de la población. La situación de nuestro pueblo no va a mejorar en un milímetro mientras sigan con las mismas políticas”.
Kicillof rechazó la resignación y el miedo, y llamó a profundizar el trabajo, la militancia y la organización.
Finalmente, remarcó la obligación de construir una alternativa política que demuestre que existe otro camino posible, orientado a la justicia social y a la defensa de los recursos naturales y la industria nacional.
“El pueblo sufre y la patria no se vende. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”.