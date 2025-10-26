Kicillof: "Ni miedo, ni tristeza, ni resignación: seremos escudo para proteger al que sufre"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1982641062884905163&partner=&hide_thread=false Axel Kicillof después de las elecciones: “Quiero enviar también un mensaje a Milei y a su gobierno. Se equivoca Milei, el gobierno si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen”. pic.twitter.com/pgcBLSqzX3 — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 27, 2025

El decisivo apoyo de Estados Unidos

“Quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano, ni JP Morgan son sociedades de beneficencia. Si vinieron a la Argentina no es para otra cosa para llevarse un lucro, para poner en riesgo nuestros recursos”.

El gobernador anticipó que “ las políticas actuales continuarán afectando negativamente a la educación, la salud y las condiciones de vida de la población. La situación de nuestro pueblo no va a mejorar en un milímetro mientras sigan con las mismas políticas”.

Kicillof rechazó la resignación y el miedo, y llamó a profundizar el trabajo, la militancia y la organización.

#Elecciones2025 | El discurso de Axel Kicillof luego de la sopresiva derrota de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires

"Ni miedo, ni tristeza, ni resignación, más trabajo y más organización"pic.twitter.com/44Ac3HrkBr — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 27, 2025



"Ni miedo, ni tristeza, ni resignación, más trabajo y más organización"pic.twitter.com/44Ac3HrkBr — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 27, 2025

Finalmente, remarcó la obligación de construir una alternativa política que demuestre que existe otro camino posible, orientado a la justicia social y a la defensa de los recursos naturales y la industria nacional.

“El pueblo sufre y la patria no se vende. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”.