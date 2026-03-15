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ENTREVISTADO POR ROBERTO GARCÍA

Jorge Asís: "Nunca un presidente argentino estuvo tan en contra de un gobernador de Buenos Aires"

“Axel Kicillof es creación disruptiva de la doctora (CFK). Apostó por un transparente para discutir la caja de los pecadores en la provincia” dijo Jorge Asís.

15 de marzo de 2026 - 22:37
JJorge Asís opinò sobre Milei y Kicillof

JJorge Asís opinò sobre Milei y Kicillof

“Axel Kicillof pide a gritos que lo reconozcan como jefe político pero las internas en el peronismo son por las cajas, no por cuestiones ideológicas” sostuvo Jorge Asís en Canal 26 en el programa del periodista Roberto García (La Mirada).

“Es un disparate pensar que el presidente Javier Milei no tiene nadie enfrente. El peronismo se arma en un mes, no necesita más tiempo”.

Existen por lo menos otros 3 gobernadores, ex gobernadores y ex ministros que lo podrían enfrentar: uno es Sergio Uñac, de San Juan (estuvo en el bolillero pero se equivocó con la idea de un tercer mandato); el segundo es Gerardo Zamora, hoy senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero y el tercero es Sergio Massa, que es experimentado pero muy joven aún. Existen por lo menos otros 3 gobernadores, ex gobernadores y ex ministros que lo podrían enfrentar: uno es Sergio Uñac, de San Juan (estuvo en el bolillero pero se equivocó con la idea de un tercer mandato); el segundo es Gerardo Zamora, hoy senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero y el tercero es Sergio Massa, que es experimentado pero muy joven aún.

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Jorge As&iacute;s en La Mirada, con Roberto Garc&iacute;a

Jorge Asís en La Mirada, con Roberto García

El futuro rival de Javier Milei en Argentina

“La próxima disrupción será la normalidad, un tipo de traje gris. El país clama por un poco de previsibilidad”.

Lo que ha pasado con Adorni significa que no saben ni robar. Tienen una falta de profesionalismo y experiencia que llama la atención. Si esto se lo hubieran descubierto a un funcionario de Menem hubiera sido un escándalo aún mayor. Lo que ha pasado con Adorni significa que no saben ni robar. Tienen una falta de profesionalismo y experiencia que llama la atención. Si esto se lo hubieran descubierto a un funcionario de Menem hubiera sido un escándalo aún mayor.

“Esto ni siquiera se parece al menemismo. Nunca el ex presidente hubiera hablado tan mal de Paolo Rocca o Madanes Quintanilla. Le festejan los que tiene alrededor porque es un fenómeno solitario”.

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A Estados Unidos y Trump no les va bien

“Declararon una guerra a la bartola, sin estrategia. Fueron con un socio que tiene su propia agenda, Israel”.

“Se habla de Washington y Tel Aviv como si fueran la misma cosa. Estados Unidos compró la agenda política de Benjamín Netanyahu y eso se mira con preocupación entre los judíos más racionales, que abundan en esa colectividad”.

No es lo mismo Venezuela que Irán, fue un gran error pensar que son similares. Lo de Nicolás Maduro fue una entrega de los hermanos Rodríguez y tal vez el propio Diosdado Cabello. En Teherán las cosas son distintas, no habrá ninguna entrega. Trump no sabía en dónde se metía, Los persas tienen muchos siglos de historia y cultura propia. No es lo mismo Venezuela que Irán, fue un gran error pensar que son similares. Lo de Nicolás Maduro fue una entrega de los hermanos Rodríguez y tal vez el propio Diosdado Cabello. En Teherán las cosas son distintas, no habrá ninguna entrega. Trump no sabía en dónde se metía, Los persas tienen muchos siglos de historia y cultura propia.

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Benjamin Netanyahu y Donald Trump

Benjamin Netanyahu y Donald Trump

“Se viene el pato rengo si pierden las parlamentarias de medio término. Va a completar su mandato en malas condiciones. Le falta asesoramiento. Arrancó enero cargándose a Maduro, en febrero al narco mexicano y en marzo al ayatolá Alì Kamenei… ¿Qué va a hacer en abril?”.

“El americano hubiera preferido evitar tantas guerras. ¿Quién las paga? Si es tan bueno el servicio de inteligencia de Israel y Estados Unidos… ¿No pensaron que les iban a cerrar y minar el Estrecho de Ormuz?”.

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