Jorge Asís: "Nunca un presidente argentino estuvo tan en contra de un gobernador de Buenos Aires"

“Esto ni siquiera se parece al menemismo. Nunca el ex presidente hubiera hablado tan mal de Paolo Rocca o Madanes Quintanilla. Le festejan los que tiene alrededor porque es un fenómeno solitario”.

Trump-Israel-Iran (1).webp Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A Estados Unidos y Trump no les va bien

“Declararon una guerra a la bartola, sin estrategia. Fueron con un socio que tiene su propia agenda, Israel”.

“Se habla de Washington y Tel Aviv como si fueran la misma cosa. Estados Unidos compró la agenda política de Benjamín Netanyahu y eso se mira con preocupación entre los judíos más racionales, que abundan en esa colectividad”.

No es lo mismo Venezuela que Irán, fue un gran error pensar que son similares. Lo de Nicolás Maduro fue una entrega de los hermanos Rodríguez y tal vez el propio Diosdado Cabello. En Teherán las cosas son distintas, no habrá ninguna entrega. Trump no sabía en dónde se metía, Los persas tienen muchos siglos de historia y cultura propia. No es lo mismo Venezuela que Irán, fue un gran error pensar que son similares. Lo de Nicolás Maduro fue una entrega de los hermanos Rodríguez y tal vez el propio Diosdado Cabello. En Teherán las cosas son distintas, no habrá ninguna entrega. Trump no sabía en dónde se metía, Los persas tienen muchos siglos de historia y cultura propia.

netanyahu trump Benjamin Netanyahu y Donald Trump

“Se viene el pato rengo si pierden las parlamentarias de medio término. Va a completar su mandato en malas condiciones. Le falta asesoramiento. Arrancó enero cargándose a Maduro, en febrero al narco mexicano y en marzo al ayatolá Alì Kamenei… ¿Qué va a hacer en abril?”.

“El americano hubiera preferido evitar tantas guerras. ¿Quién las paga? Si es tan bueno el servicio de inteligencia de Israel y Estados Unidos… ¿No pensaron que les iban a cerrar y minar el Estrecho de Ormuz?”.