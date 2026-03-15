“Axel Kicillof pide a gritos que lo reconozcan como jefe político pero las internas en el peronismo son por las cajas, no por cuestiones ideológicas” sostuvo Jorge Asís en Canal 26 en el programa del periodista Roberto García (La Mirada).
ENTREVISTADO POR ROBERTO GARCÍA
Jorge Asís: "Nunca un presidente argentino estuvo tan en contra de un gobernador de Buenos Aires"
“Axel Kicillof es creación disruptiva de la doctora (CFK). Apostó por un transparente para discutir la caja de los pecadores en la provincia” dijo Jorge Asís.
“Es un disparate pensar que el presidente Javier Milei no tiene nadie enfrente. El peronismo se arma en un mes, no necesita más tiempo”.
El futuro rival de Javier Milei en Argentina
“La próxima disrupción será la normalidad, un tipo de traje gris. El país clama por un poco de previsibilidad”.
“Esto ni siquiera se parece al menemismo. Nunca el ex presidente hubiera hablado tan mal de Paolo Rocca o Madanes Quintanilla. Le festejan los que tiene alrededor porque es un fenómeno solitario”.
A Estados Unidos y Trump no les va bien
“Declararon una guerra a la bartola, sin estrategia. Fueron con un socio que tiene su propia agenda, Israel”.
“Se habla de Washington y Tel Aviv como si fueran la misma cosa. Estados Unidos compró la agenda política de Benjamín Netanyahu y eso se mira con preocupación entre los judíos más racionales, que abundan en esa colectividad”.
“Se viene el pato rengo si pierden las parlamentarias de medio término. Va a completar su mandato en malas condiciones. Le falta asesoramiento. Arrancó enero cargándose a Maduro, en febrero al narco mexicano y en marzo al ayatolá Alì Kamenei… ¿Qué va a hacer en abril?”.
“El americano hubiera preferido evitar tantas guerras. ¿Quién las paga? Si es tan bueno el servicio de inteligencia de Israel y Estados Unidos… ¿No pensaron que les iban a cerrar y minar el Estrecho de Ormuz?”.