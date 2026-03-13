urgente24
Axel Kicillof y el tiro en el pie de Manuel Adorni: "Las reglas las puso él"

Axel Kicillof se refirió a la polémica que rodeó al jefe de Gabinete. Señaló hipocresía y apuntó a la necesidad de explicaciones claras.

13 de marzo de 2026 - 09:59
Axel Kicillof señaló hipocresía en el Gobierno libertario. 

Según Kicillof, el viaje de Bettina Angeletti a los Estados Unidos debería ser materia de una explicación oficial. Rechazando la excusa de gasto marginal, el referente del PJ bonaerense apuntó directamente contra el origen de la polémica, asegurando que fue el propio Adorni quien estableció y comunicó fervientemente la prohibición de familiares en comitivas oficiales.

Si tiene plata para pagar un viaje tiene que explicarlo. Y otra cuestión es la hipocresía. Él se cansa de señalar cosas y ahora tiene que explicar. Las reglas las puso él. Se cansaron de ponerse la gorra, apuntó Kicillof en una entrevista con el medio cordobés La Voz. Si tiene plata para pagar un viaje tiene que explicarlo. Y otra cuestión es la hipocresía. Él se cansa de señalar cosas y ahora tiene que explicar. Las reglas las puso él. Se cansaron de ponerse la gorra, apuntó Kicillof en una entrevista con el medio cordobés La Voz.

Para el bonaerense, la vara de la Casa Rosada luce distinta a la hora de medir actos polémicos en el oficialismo y en la oposición. “Ponen normativas que no pueden cumplir y después le apuntan a la prensa. Siempre señalaron al peronismo por estas cosas. Después es discutible el hecho, pero esto le cae mal a la gente”, aseguró.

adorniyesposa
El jefe Gabinete junto a su esposa en la visita de la comitiva presidencial a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens.

Axel Kicillof y la oposición

Respecto a la interna del PJ y a la fuerte ausencia de una dinámica de unidad opositora, Kicillof consideró que resta tiempo para definir liderazgos y destacó que “si hay alguien en frente” rechazando la referencia que sugiere que el Gobierno nacional no tiene rival.

Aprendí a no creer en las encuestas. La realidad no es como lo dicen, Milei ganó una elección con 40 puntos contra 56 del balotaje. En octubre pasado tuvimos un empate prácticamente en PBA. Yo me puse en la vereda de frente de Milei. El modelo que propone no crea puestos de trabajo, eso es muy malo para las zonas más pobladas. Oposición hay y muy clara. Aprendí a no creer en las encuestas. La realidad no es como lo dicen, Milei ganó una elección con 40 puntos contra 56 del balotaje. En octubre pasado tuvimos un empate prácticamente en PBA. Yo me puse en la vereda de frente de Milei. El modelo que propone no crea puestos de trabajo, eso es muy malo para las zonas más pobladas. Oposición hay y muy clara.

En referencia a su relación con Cristina Kirchner, Kicillof aseguró que “todos los que se oponen a este proyecto” tienen que ser considerados opositores. “Con diferencias o matices, Cristina es presidenta del PJ nacional. Tenemos que llegar a un acuerdo con todos los sectores, incluso más allá de la política", apuntó.

Por otra parte, Kicillof aseguró no estar involucrado en ninguna maniobra de AFA y apuntó contra una embestida mediática contra la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. “Yo me he manifestado en contra de la privatización del fútbol. Hay grupos mediáticos que se quieren quedar con la televisación. En Buenos Aires, todo lo que está dentro de la ley se permite”, dijo en referencia a la mudanza de la sede hacia Pilar.

kicillof-cfk.jpg
Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

La escuela de Milei, una calamidad

A nivel económico, Kicillof aseguró que ni a nivel macro o micro situación es favorable a la generación de empleo. En ese sentido, el bonaerense indicó que “no hay plan económico” y que el Gobierno está orientado a resolver problemas a los sectores financieros.

La escuela austríaca de Milei es una calamidad. Él es muy mal economista y explica muy mal, indicó Kicillof.

