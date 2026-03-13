Axel Kicillof y el tiro en el pie de Manuel Adorni: "Las reglas las puso él"

Aprendí a no creer en las encuestas. La realidad no es como lo dicen, Milei ganó una elección con 40 puntos contra 56 del balotaje. En octubre pasado tuvimos un empate prácticamente en PBA. Yo me puse en la vereda de frente de Milei. El modelo que propone no crea puestos de trabajo, eso es muy malo para las zonas más pobladas. Oposición hay y muy clara. Aprendí a no creer en las encuestas. La realidad no es como lo dicen, Milei ganó una elección con 40 puntos contra 56 del balotaje. En octubre pasado tuvimos un empate prácticamente en PBA. Yo me puse en la vereda de frente de Milei. El modelo que propone no crea puestos de trabajo, eso es muy malo para las zonas más pobladas. Oposición hay y muy clara.

En referencia a su relación con Cristina Kirchner, Kicillof aseguró que “todos los que se oponen a este proyecto” tienen que ser considerados opositores. “Con diferencias o matices, Cristina es presidenta del PJ nacional. Tenemos que llegar a un acuerdo con todos los sectores, incluso más allá de la política", apuntó.

Por otra parte, Kicillof aseguró no estar involucrado en ninguna maniobra de AFA y apuntó contra una embestida mediática contra la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. “Yo me he manifestado en contra de la privatización del fútbol. Hay grupos mediáticos que se quieren quedar con la televisación. En Buenos Aires, todo lo que está dentro de la ley se permite”, dijo en referencia a la mudanza de la sede hacia Pilar.

La escuela de Milei, una calamidad

A nivel económico, Kicillof aseguró que ni a nivel macro o micro situación es favorable a la generación de empleo. En ese sentido, el bonaerense indicó que “no hay plan económico” y que el Gobierno está orientado a resolver problemas a los sectores financieros.

La escuela austríaca de Milei es una calamidad. Él es muy mal economista y explica muy mal, indicó Kicillof.

