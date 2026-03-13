El gobernador de Buenos Aires y uno de los principales referentes opositores, Axel Kicillof, se refirió a la polémica que rodeó a Manuel Adorni y su viaje a Nueva York con su esposa incluida en la comitiva oficial. Para el mandatario bonaerense, el jefe de Gabinete dejó al descubierto la “hipocresía” que varias de las medidas “anti casta” han desatado en la interna del gobierno nacional.
SEÑALÓ HIPOCRESÍA
Axel Kicillof y el tiro en el pie de Manuel Adorni: "Las reglas las puso él"
Axel Kicillof se refirió a la polémica que rodeó al jefe de Gabinete. Señaló hipocresía y apuntó a la necesidad de explicaciones claras.
Según Kicillof, el viaje de Bettina Angeletti a los Estados Unidos debería ser materia de una explicación oficial. Rechazando la excusa de gasto marginal, el referente del PJ bonaerense apuntó directamente contra el origen de la polémica, asegurando que fue el propio Adorni quien estableció y comunicó fervientemente la prohibición de familiares en comitivas oficiales.
Para el bonaerense, la vara de la Casa Rosada luce distinta a la hora de medir actos polémicos en el oficialismo y en la oposición. “Ponen normativas que no pueden cumplir y después le apuntan a la prensa. Siempre señalaron al peronismo por estas cosas. Después es discutible el hecho, pero esto le cae mal a la gente”, aseguró.
Axel Kicillof y la oposición
Respecto a la interna del PJ y a la fuerte ausencia de una dinámica de unidad opositora, Kicillof consideró que resta tiempo para definir liderazgos y destacó que “si hay alguien en frente” rechazando la referencia que sugiere que el Gobierno nacional no tiene rival.
En referencia a su relación con Cristina Kirchner, Kicillof aseguró que “todos los que se oponen a este proyecto” tienen que ser considerados opositores. “Con diferencias o matices, Cristina es presidenta del PJ nacional. Tenemos que llegar a un acuerdo con todos los sectores, incluso más allá de la política", apuntó.
Por otra parte, Kicillof aseguró no estar involucrado en ninguna maniobra de AFA y apuntó contra una embestida mediática contra la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. “Yo me he manifestado en contra de la privatización del fútbol. Hay grupos mediáticos que se quieren quedar con la televisación. En Buenos Aires, todo lo que está dentro de la ley se permite”, dijo en referencia a la mudanza de la sede hacia Pilar.
La escuela de Milei, una calamidad
A nivel económico, Kicillof aseguró que ni a nivel macro o micro situación es favorable a la generación de empleo. En ese sentido, el bonaerense indicó que “no hay plan económico” y que el Gobierno está orientado a resolver problemas a los sectores financieros.
La escuela austríaca de Milei es una calamidad. Él es muy mal economista y explica muy mal, indicó Kicillof.
Otras noticias de Urgente24
Encuesta: Por 1ra vez, Milei es más culpable que Alberto por la economía
Se cae el relato libertario: La inflación no bajó y fue de 2,9% en febrero
"Cuando una vaca rinde más en el banco que en el campo, algo está mal"
Javier Milei, los argentinos no son sionistas: 72,7% contra la guerra