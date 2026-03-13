Más allá de Disney y Universal: los 8 parques imperdibles para visitar en Miami

Busch Gardens Tampa Bay: montañas rusas de élite y safaris en un mismo parque

Si hay un parque temático fuera del circuito Disney-Universal que suele aparecer en lo más alto de los rankings internacionales, ese es Busch Gardens Tampa Bay. Ubicado a poco más de una hora de Orlando y unas cuatro horas desde Miami, este parque combina lo mejor de dos mundos: atracciones extremas con algunas de las montañas rusas más espectaculares de Estados Unidos y áreas de safari donde es posible ver animales africanos en entornos tematizados.

El parque es especialmente famoso entre los amantes de la adrenalina. Atracciones como Iron Gwazi, considerada una de las montañas rusas híbridas más intensas del mundo, o SheiKra, con su caída vertical de 90 grados, lo convierten en uno de los destinos favoritos para quienes buscan emociones fuertes más allá de los parques clásicos de Orlando.

Pero Busch Gardens no es solo velocidad. El parque está dividido en zonas temáticas inspiradas en distintos países y paisajes de África, con espacios donde se pueden observar jirafas, leones o cebras mientras se recorre el parque en tren o en safaris guiados. Esa mezcla de parque de atracciones y zoológico temático es una de las razones por las que suele aparecer entre los parques más recomendados de Estados Unidos.

En cuanto a precios, la entrada comprada online suele partir desde unos 99,99 dólares, con promociones frecuentes que permiten ahorrar hasta un 30% frente al precio en puerta, que ronda los 120 dólares. También existen paquetes que incluyen comida durante toda la jornada por 139,99 dólares, o el llamado Ultimate Ticket Bundle, desde unos 219,99 dólares, que suma acceso a colas rápidas para varias atracciones.

Además, Busch Gardens pertenece al mismo grupo que SeaWorld, Aquatica y Adventure Island, por lo que es posible comprar entradas combinadas que permiten visitar varios parques y ahorrar entre un 20% y un 45% según la temporada y el tipo de ticket. Una diferencia importante frente a Disney y Universal, donde los precios suelen ser bastante más elevados.

SeaWorld Orlando: montañas rusas, shows marinos y uno de los parques más famosos de Florida

Otro de los grandes parques temáticos fuera del universo Disney y Universal es SeaWorld Orlando, uno de los complejos más conocidos de Florida y una parada habitual para quienes visitan la región de Orlando desde Miami.

El parque combina atracciones mecánicas con espectáculos marinos y grandes acuarios donde es posible observar orcas, delfines, tiburones y otras especies del océano. Durante décadas fue famoso por sus shows con animales, pero en los últimos años también apostó fuerte por las montañas rusas de última generación, lo que lo convirtió en un destino cada vez más atractivo para quienes buscan adrenalina.

Entre sus atracciones más populares destacan Mako, una de las montañas rusas más altas y rápidas de Orlando, Ice Breaker, con lanzamientos múltiples hacia adelante y hacia atrás, o Pipeline: The Surf Coaster, una montaña rusa que simula la sensación de surfear una ola.

En cuanto a los precios, los tickets online suelen partir desde 79,99 dólares, bastante por debajo de los parques más grandes de Orlando. También existen paquetes con comida incluida durante todo el día por 119,99 dólares, mientras que el Ultimate Ticket Bundle puede alcanzar los 189,99 dólares, con beneficios adicionales dentro del parque.

LEGOLAND Florida: el parque perfecto para familias y amantes de los famosos bloques

Entre las opciones más originales (si no la más original) para quienes construyen su mundo ladrillo por ladrillo aparece LEGOLAND Florida, un parque temático completamente dedicado al universo de los famosos bloques de construcción. Ubicado en Winter Haven, entre Orlando y Tampa, es una parada ideal para familias que buscan una experiencia diferente a los grandes parques masivos de la región.

El complejo está pensado especialmente para niños de entre 2 y 12 años, con más de 50 atracciones, espectáculos y zonas interactivas donde la creatividad es protagonista. Uno de los espacios más impresionantes es Miniland USA, una recreación de ciudades icónicas de Estados Unidos construidas con millones de piezas LEGO, desde Nueva York hasta Las Vegas.

Además de montañas rusas familiares y atracciones acuáticas, el parque ofrece talleres donde los visitantes pueden construir sus propias creaciones, espectáculos en vivo y áreas temáticas inspiradas en franquicias populares como LEGO Ninjago, The LEGO MOVIE y muchas otras.

En cuanto a los precios, las entradas individuales suelen ir desde los 74 hasta los 129 dólares, dependiendo del día y la temporada. También existen tickets Multi-Park, que incluyen acceso al LEGOLAND Water Park y otras áreas del complejo, con valores que suelen oscilar entre 99 y 154 dólares.

El resort además suma otras experiencias dentro del mismo complejo, como el Peppa Pig Theme Park, pensado para los visitantes más pequeños y que refuerza el perfil familiar del destino.

Legoland, Florida. Miniland USA, en LEGOLAND Florida, recrea ciudades icónicas con millones de piezas LEGO y ofrece una alternativa distinta a los parques tradicionales de Disney y Universal.

Aquatica Orlando: el parque acuático tropical para escapar del calor de Florida

Entre los parques más refrescantes de Florida aparece Aquatica Orlando, el parque acuático del grupo SeaWorld que aprovecha el clima cálido del estado para ofrecer una jornada completa de agua, playas artificiales y grandes toboganes.

Ubicado a pocos minutos de SeaWorld, Aquatica combina piscinas de olas, ríos lentos, playas de arena blanca y atracciones acuáticas de alta velocidad, lo que lo convierte en uno de los parques acuáticos más populares de la región. Algunas de sus atracciones más conocidas son Ihu’s Breakaway Falls, una de las torres de caída libre acuática más empinadas de Orlando, y Ray Rush, un tobogán familiar que mezcla velocidad, giros y enormes paredes verticales.

El parque también cuenta con amplias zonas pensadas para familias y niños pequeños, además de áreas para relajarse entre palmeras y arena blanca que recrean la sensación de estar en una playa tropical en pleno corazón de Florida.

En cuanto a los precios, las entradas suelen partir desde unos 59,99 dólares por día, aunque el valor puede variar según la temporada y las promociones online. También existen paquetes con All-Day Dining, que permiten comer durante toda la jornada dentro del parque, además de tickets combinados con SeaWorld o Busch Gardens, con los que es posible ahorrar al visitar varios parques del mismo grupo.

Adventure Island Tampa: adrenalina pura en versión acuática

Para quienes buscan emociones fuertes incluso dentro de un parque acuático, Adventure Island Tampa aparece como una de las opciones más intensas de Florida. Ubicado justo frente a Busch Gardens Tampa Bay, comparte con su vecino esa filosofía de atracciones pensadas para quienes disfrutan la velocidad, las caídas vertiginosas y las experiencias al límite, pero en versión agua.

El parque cuenta con más de 10 grandes atracciones acuáticas que combinan velocidad, altura y giros extremos. Entre las más populares destacan Colossal Curl, un enorme tobogán familiar con paredes casi verticales y giros a toda velocidad, y Vanishing Point, un conjunto de toboganes con caídas casi verticales que desafían incluso a los más valientes.

Adventure Island también ofrece zonas más tranquilas para quienes prefieren alternar adrenalina con descanso, como su piscina de olas, ríos lentos para relajarse y amplias áreas de arena y palmeras que recrean un entorno tropical ideal para escapar del calor de Florida.

En cuanto a los precios, las entradas suelen comenzar alrededor de los 49,99 dólares, aunque el valor puede variar según promociones y temporada. Además, al formar parte del mismo grupo que Busch Gardens, SeaWorld y Aquatica, es posible comprar tickets combinados que permiten visitar varios parques.

Fun Spot America: el parque de atracciones más accesible de Florida

Entre las opciones más económicas y relajadas para disfrutar de un parque de diversiones en Florida aparece Fun Spot America, un complejo con espíritu de feria clásica que ofrece atracciones para toda la familia sin los precios elevados de los grandes parques temáticos.

Con sedes en Orlando y Kissimmee, muy cerca del área de Disney, Fun Spot se caracteriza por su ambiente más informal y por una propuesta simple pero efectiva: montañas rusas, karting, atracciones familiares y juegos mecánicos, todo en un mismo lugar y con el estilo de los tradicionales parques de diversiones estadounidenses.

Una de sus mayores ventajas es el precio. A diferencia de la mayoría de los parques de Florida, la entrada al parque es gratuita, y los visitantes pueden pagar solo por las atracciones que quieran utilizar o comprar una pulsera de acceso ilimitado para disfrutar durante todo el día.

Los pases diarios ilimitados suelen partir desde unos 60 dólares, aunque el valor puede variar según el parque y las atracciones incluidas. También existen promociones y paquetes familiares que reducen aún más el precio. Una alternativa ideal para vivir la experiencia de un parque de atracciones clásico, bien americano y mucho más accesible que los grandes complejos de Orlando.

Gatorland: el parque temático de los cocodrilos en pleno corazón de Florida

Entre las propuestas más curiosas y auténticas del estado aparece Gatorland, un parque temático dedicado al mundo de los cocodrilos y caimanes que se convirtió en una de las atracciones más particulares de la región de Orlando.

Fundado en 1949, mucho antes de la llegada de los gigantes del entretenimiento a Florida, el parque alberga miles de caimanes y cocodrilos, además de otras especies de reptiles y animales propios de los pantanos del sur de Estados Unidos. Su propuesta mezcla zoológico, espectáculo y parque de aventura.

Gatorland Gatorland, uno de los parques más curiosos de Florida, permite ver cocodrilos y caimanes de cerca en pleno corazón de Orlando.

Entre sus actividades más populares destacan los shows de alimentación de cocodrilos, los recorridos por pasarelas elevadas sobre lagunas repletas de reptiles y la famosa Screamin’ Gator Zip Line, una tirolesa que permite sobrevolar estanques llenos de caimanes.

En cuanto a los precios, las entradas suelen partir desde unos 34,99 dólares para adultos, mientras que los niños pueden acceder por unos 24,99 dólares, lo que lo convierte en una de las experiencias más accesibles entre las atracciones turísticas de Orlando.

Kennedy Space Center: el parque temático de la NASA donde el espacio es real

Para cerrar la lista aparece una de las experiencias más impactantes que se pueden vivir en Florida: el Kennedy Space Center Visitor Complex, el centro de visitantes de la NASA ubicado en Cape Canaveral, a poco más de una hora de Orlando.

A diferencia de los parques de atracciones tradicionales, aquí el protagonista no es la ficción sino la historia real de la exploración espacial. El complejo permite conocer de cerca algunos de los momentos más importantes de la carrera espacial estadounidense, desde las misiones Apollo que llevaron al hombre a la Luna hasta los programas actuales que buscan volver al satélite y explorar Marte.

Entre sus atracciones más impresionantes se encuentran el Space Shuttle Atlantis, el transbordador espacial original exhibido en un enorme pabellón interactivo, el Apollo/Saturn V Center, donde se puede ver uno de los cohetes más grandes jamás construidos, y simuladores como Shuttle Launch Experience, que recrean el despegue de un transbordador espacial.

El complejo también ofrece recorridos en autobús por las instalaciones de lanzamiento de la NASA, donde aún hoy parten misiones espaciales y cohetes de empresas privadas como SpaceX.

En cuanto a los precios, las entradas suelen partir desde unos 75 dólares para adultos, mientras que los niños pueden acceder por unos 65 dólares. Existen además paquetes especiales que incluyen experiencias más inmersivas, visitas guiadas o encuentros con astronautas.

Una experiencia completamente distinta a cualquier parque temático tradicional, pero que demuestra que en Florida también se puede pasar de las montañas rusas… directamente al espacio.

