Destinos regalados: Cómo viajar barato este 2026

Turquía sigue siendo una de las grandes historias monetarias del turismo mundial. La lira no para de caer y, aunque la inflación bajó de un pico del 75% en 2024 a menos del 31%, la base de costos en el terreno finalmente se está estabilizando mientras la lira sigue cayendo a favor del visitante extranjero. Esto ya no es solo favorable: es urgente.

Comer por menos de 5 dólares

India suma un argumento más a su ya legendaria relación precio-experiencia. Con la rupia en mínimos, las visitas a templos son gratuitas o casi; viajar en tren a través del subcontinente cuesta una fracción de lo que costarían distancias equivalentes en Europa, y los restaurantes locales sirven thalis extraordinarios por entre 2 y 5 dólares.

Serbia, por su parte, es la sorpresa europea. Belgrado se consolidó como una de las capitales culturales más atractivas del continente, pero a aproximadamente la mitad del precio de París o Berlín. Hoteles por menos de 100 dólares aparecen con facilidad. El único matiz: el dinar se fortaleció desde 112 por dólar a 99 en el último año, lo que reduce modestamente la ventaja cambiaria, aunque sigue siendo notable.

Vietnam es el clásico que no defrauda. Con un presupuesto diario de entre 100 y 150 dólares se pueden adquirir experiencias que costarían el triple en ciudades europeas comparables. Y el acceso mejoró: entrada sin visado de 45 días para estadounidenses y británicos sin intervalo entre visitas, más una visa electrónica de 90 días disponible por 25 dólares.

Egipto es historia pura a precio de saldo. La devaluación del 38% de la libra en marzo de 2024 transformó un destino ya accesible en una ganga para quienes viajan con dólares. La entrada a las Pirámides de Giza cuesta unos 11 dólares. El Templo de Karnak cuesta 12,50 dólares. El Valle de los Reyes cuesta 16 dólares. Un Luxor Pass incluye la mayoría de los sitios del Alto Egipto por 130 dólares durante cinco días.

Dos destinos que ganan terreno entre los que aman viajar

Georgia es el destino que más consenso genera entre quienes lo visitan y más sorpresa genera entre quienes todavía no fueron. Los baños de azufre de Tiflis cuestan 4 dólares para la entrada pública, y la región vinícola de Kajetia, ofrece visitas guiadas con sommelier y almuerzo por entre 90 y 120 dólares.

Guatemala cierra el listado americano con solidez. El quetzal se mantuvo estable y los precios prácticamente no se movieron, lo que la convierte en la propuesta de valor más consistente de Centroamérica. Las ruinas de Tikal, engullidas por la selva, las cooperativas de tejidos alrededor del lago Atitlán y una cultura alimentaria basada en el maíz, el cacao y el pepián merecen mucha más atención internacional. El acuerdo CA-4 permite viajar 90 días por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua con una sola entrada.

También están en la lista Laos, Gambia, Albania, Sri Lanka, Nueva Zelanda y Omán.

image

El mundo, en 2026, tiene la cancha más pareja que en otros años para quienes viajan con dólares. La pregunta no es si podés ir. Es por dónde querés empezar.

--------------------------------

Más contenido en Urgente24

Netflix estrenó la miniserie que la crítica no para de aplaudir

Sicario digital: Quiénes son y por qué se volvieron clave para los cárteles

La Peña de Morfi en crisis: La cifra descomunal que le pidieron a Telefe para tomar el mando

De árbol a milanesa: La madera que causa furor por ser comestible