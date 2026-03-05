¿A quién no le gusta viajar? Y encima, ¿pagar barato? ¿Conocer otras culturas? ¿Probar comidas que nunca imaginaste? Si la respuesta es "a mí me gusta", seguí leyendo, porque en 2026 hay una lista de destinos donde el dólar —o el peso convertido a dólar— te hace sentir millonario por primera vez en mucho tiempo.
¡SE PUEDE!
Destinos regalados: Cómo viajar barato este 2026
Si tu sueño es viajar pero el presupuesto aprieta, hay países donde el dólar rinde como nunca. Trenes baratos, comida por pocos dólares y hoteles accesibles.
La lógica es simple: cuando la moneda local se devalúa frente al dólar, el turista que llega con billetes verdes gana. Y hay países donde esa ecuación hoy está más a favor que nunca. No son destinos de segunda categoría ni lugares a los que ir "resignado". Son joyas que, por distintas razones económicas, están regalando experiencias que en otras latitudes costarían una fortuna.
Vinos en Rumania y playas en Senegal
Rumania arranca fuerte. Con un tipo de cambio de 1 USD = 4,31 RON y una caída del leu de alrededor del 10% frente al dólar en el último año, Transilvania deja de ser solo el escenario de leyendas vampíricas para revelarse como "la última región vinícola asequible de Europa", con pueblos sajones medievales, propiedades boutique y variedades de uva autóctonas a precios que no tienen lógica con la calidad que ofrecen.
Kirguistán es otro nivel. Campamentos de yurtas con diseño de arquitecto, tres comidas incluidas, sauna y vistas que, sin exagerar, avergonzarían a la mayoría de las postales alpinas, todo por entre 80 y 160 dólares la noche. Además, estadounidenses, canadienses y ciudadanos de la UE entran sin visa por 60 días.
Senegal es el destino africano que todavía no explotó turísticamente pero que ya tiene todo para hacerlo. Playas de primer nivel, una escena musical vibrante y una gastronomía que sorprende. Un plato de thiéboudienne —el plato nacional de pescado y arroz inscrito por la UNESCO— cuesta alrededor de un dólar en lugares emblemáticos de Dakar como Chez Loutcha. La isla de Gorée está a 15 dólares en ferry de ida y vuelta. Mientras que hacer surf en la isla de Ngor no cuesta ni un solo centavo.
Turquía sigue siendo una de las grandes historias monetarias del turismo mundial. La lira no para de caer y, aunque la inflación bajó de un pico del 75% en 2024 a menos del 31%, la base de costos en el terreno finalmente se está estabilizando mientras la lira sigue cayendo a favor del visitante extranjero. Esto ya no es solo favorable: es urgente.
Comer por menos de 5 dólares
India suma un argumento más a su ya legendaria relación precio-experiencia. Con la rupia en mínimos, las visitas a templos son gratuitas o casi; viajar en tren a través del subcontinente cuesta una fracción de lo que costarían distancias equivalentes en Europa, y los restaurantes locales sirven thalis extraordinarios por entre 2 y 5 dólares.
Serbia, por su parte, es la sorpresa europea. Belgrado se consolidó como una de las capitales culturales más atractivas del continente, pero a aproximadamente la mitad del precio de París o Berlín. Hoteles por menos de 100 dólares aparecen con facilidad. El único matiz: el dinar se fortaleció desde 112 por dólar a 99 en el último año, lo que reduce modestamente la ventaja cambiaria, aunque sigue siendo notable.
Vietnam es el clásico que no defrauda. Con un presupuesto diario de entre 100 y 150 dólares se pueden adquirir experiencias que costarían el triple en ciudades europeas comparables. Y el acceso mejoró: entrada sin visado de 45 días para estadounidenses y británicos sin intervalo entre visitas, más una visa electrónica de 90 días disponible por 25 dólares.
Egipto es historia pura a precio de saldo. La devaluación del 38% de la libra en marzo de 2024 transformó un destino ya accesible en una ganga para quienes viajan con dólares. La entrada a las Pirámides de Giza cuesta unos 11 dólares. El Templo de Karnak cuesta 12,50 dólares. El Valle de los Reyes cuesta 16 dólares. Un Luxor Pass incluye la mayoría de los sitios del Alto Egipto por 130 dólares durante cinco días.
Dos destinos que ganan terreno entre los que aman viajar
Georgia es el destino que más consenso genera entre quienes lo visitan y más sorpresa genera entre quienes todavía no fueron. Los baños de azufre de Tiflis cuestan 4 dólares para la entrada pública, y la región vinícola de Kajetia, ofrece visitas guiadas con sommelier y almuerzo por entre 90 y 120 dólares.
Guatemala cierra el listado americano con solidez. El quetzal se mantuvo estable y los precios prácticamente no se movieron, lo que la convierte en la propuesta de valor más consistente de Centroamérica. Las ruinas de Tikal, engullidas por la selva, las cooperativas de tejidos alrededor del lago Atitlán y una cultura alimentaria basada en el maíz, el cacao y el pepián merecen mucha más atención internacional. El acuerdo CA-4 permite viajar 90 días por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua con una sola entrada.
También están en la lista Laos, Gambia, Albania, Sri Lanka, Nueva Zelanda y Omán.
El mundo, en 2026, tiene la cancha más pareja que en otros años para quienes viajan con dólares. La pregunta no es si podés ir. Es por dónde querés empezar.
