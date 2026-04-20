CEO de Apple dejará el cargo tras un salto del 1000%: ¿Quién es su sucesor?

image A sus 50 años, es el miembro más joven del equipo ejecutivo. Esta ventaja de edad asegura a los inversores la posibilidad de un mandato a largo plazo, brindando estabilidad a los mercados financieros.

"Asumo este rol con humildad y prometo liderar con los valores que han definido a este lugar", expresó Ternus en el comunicado oficial emitido a primera hora de hoy.

El cerebro detrás del hardware más exitoso

El nombramiento de Ternus implica el regreso al poder de un perfil con vínculo directo y profundo con el desarrollo de hardware. Esta es un área vital donde Apple ha recibido presiones para volver a sus raíces innovadoras.

image El futuro que requiere Apple.

Durante su gestión en ingeniería, Ternus fue la pieza clave en la creación de dispositivos que hoy dominan el mercado de consumo masivo mundial.

Lideró el diseño de múltiples generaciones de iPad .

Fue fundamental en el desarrollo y éxito de los AirPods .

Comandó el reciente lanzamiento de la MacBook Neo, el modelo más económico presentado el mes pasado.

Cook definió a su sucesor con una frase contundente: "Tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad".

Los números de Cook: De 1 a 4 billones

El legado que deja Tim Cook es, desde la perspectiva financiera, inigualable en la historia del capitalismo moderno.

Bajo su liderazgo, la compañía fue la primera en cruzar las barreras de valoración de 1, 2, 3 y 4 billones de dólares en la bolsa de Wall Street, según datos del portal financiero Bloomberg. Su gran acierto fue diversificar los ingresos más allá del iPhone. Transformó a la marca en un gigante de los servicios, impulsando plataformas como Apple Music, TV+ y Apple Pay.

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Esta división de servicios experimentó un crecimiento brutal bajo su mandato: pasó de generar 20.000 millones de dólares a más de 100.000 millones, garantizando un margen de beneficio promedio del 75%. Además, independizó a la empresa creando sus propios procesadores.

Tropiezos: Vision Pro y la batalla de la IA

A pesar del éxito financiero masivo, la gestión saliente no estuvo exenta de críticas y proyectos que no lograron la penetración de mercado esperada.

El caso más resonante es el de las gafas Vision Pro. La gran apuesta por la realidad mixta sigue siendo un producto de nicho que no logró enamorar al consumidor promedio debido a su alto costo. El otro gran desafío que hereda Ternus es el retraso en el campo de la Inteligencia Artificial. La empresa se vio obligada a posponer actualizaciones cruciales de Siri.

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Esta demora permitió que competidores directos, impulsados por herramientas como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google, tomaran una ventaja perceptiva en la carrera por la IA generativa en dispositivos móviles.

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