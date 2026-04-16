En C5N se cansaron del quilombo y esta vez el sacudón pegó directo en Duro de Domar, donde una periodista filosa, de perfil cada vez más político y siempre metida en alguna polémica, quedó afuera tras semanas de cruces, gritos y peleas al aire. Lo que más preocupaba es que ya no parecía parte del show sino un problema interno.
LOS TENÍA A TODOS HARTOS
C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es
En C5N se pudrieron: afuera una periodista filosa y polémica después de meses de cruces, internas y fuego cruzado al aire. ¿La reubican o no hay vuelta atrás?
Quién quedó afuera de C5N y por qué se fue de Duro de Domar
Después de varios días de versiones cruzadas, finalmente se confirmó que Mariana Brey quedó afuera de Duro de Domar, el programa donde había logrado hacerse conocida como una de las voces más filosas y disruptivas del panel.
La información la dio Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), donde habló de salida pero no de una ruptura total con el canal: "Fue la salida, no quiero decir despido porque todavía está negociando con el canal las posibilidades de reinsertarse a otro programa". Es decir, el vínculo con C5N sigue en pie, pero su etapa en ese ciclo ya terminó.
El dato toma relevancia si se tiene en cuenta que Brey no era una panelista más dentro del esquema. Desde que llegó en 2022, era un contrapunto permanente dentro de un programa con una línea editorial bastante definida. Ese lugar, que aportó muchos momentos de discusiones y peleas, fue lo que también generó bastante hartazgo.
Según detalló Lussich, la salida se hizo efectiva esta semana, luego de "tantas polémicas e idas y vueltas con sus colegas y en las redes, en donde ella comenzó a mostrar un perfil ligado al periodismo político", el cual empezaron a notar tanto la audiencia como la interna del canal.
Adrián Pallares, también desde Intrusos, sostuvo que "es una pérdida enorme para Duro de Domar", dado que más allá de los conflictos, la periodista generaba contenido y discusión, dos elementos clave en este tipo de formatos.
Cruces al aire, redes y política: el conflicto que terminó con Mariana Brey afuera
Para entender el trasfondo de esta salida, hay que mirar el recorrido de los últimos meses. Brey protagonizó varios cruces al aire, especialmente con Pablo Duggan, el conductor de Duro de Domar, que fueron escalando en intensidad al punto de pasar de las diferencias editoriales a choques más personales.
A eso se sumó una fuerte exposición en redes sociales, en la que sus posicionamientos empezaron a tomar un tono cada vez más definido. En ese sentido, uno de los episodios que más resonó fue su enfrentamiento con Malena Pichot, que se instaló rápidamente en las redes y otros programas.
"A todas las personas que relativizan la dictadura las voy a insultar, siempre. Cualquier persona que empiece con 'la historia completa', los voy a insultar y todos tienen que hacerlo", había lanzado la comediante después de que Brey compartiera y defendiera el video del Gobierno sobre la "historia completa" del 24 de marzo.
Brey, por su parte, le respondió en televisión por Puro Show (El Trece) con el mismo nivel de firmeza: "Con feministas así, ¿sabés cómo crecemos? Es como una contradicción, ¿no?". Y profundizó con una crítica más directa (luego de ser llamada "gato anabolizado" por Pichot): "Se ponen la bandera del feminismo, pero después te atacan... como si decirle gato a una mujer hoy fuera un agravio. Por favor, chicas, el retroceso es enorme".
En esa misma línea, también cuestionó las formas en que debatía públicamente la conductora de Futurock: "Creo que es cobarde, cualquier persona que se maneja de esa manera a través de Twitter... y que después personalmente te saluda cordialmente".
Y el cruce terminó de escalar cuando Brey reafirmó su mirada sobre el pasado: "Unos hablan de la historia que quieren hablar y otros hablamos de la historia completa. La dictadura no volvió ni va a volver. No vemos en la calle un Falcon verde. Esto es una fantasía".
Lejos de bajar el tono, Pichot redobló la apuesta en otra entrevista y defendió el insulto personal que le había dirigido antes: "Yo le dije 'gato anabolizado', que es alguien que vende su dignidad por dinero, y la dignidad no está en la vagina".
Por ahora, todavía no se sabe si Brey seguirá en C5N o no. Se sabe a ciencia cierta que no estará más en Duro de Domar, pero está viendo si consigue reubicarse en otro programa. De todos modos, queda claro que cuando una figura empieza a aportar más conflictos que valor dentro del formato, la televisión suele actuar rápido.
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