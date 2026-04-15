"Mentiroso serial": Javier Milei atacó a periodista de Infobae por fuentes oficiales

El hecho de citar fuentes anónimas de Casa Rosada despertó la furia presidencial, y pocas horas después, Milei reaccionó en X de manera agresiva como cuando se trata de atacar a periodistas: "Esta basura inmunda asquerosa sigue citando fuentes de Casa Rosada mientras que nadie de peso habla con él… Un mentiroso serial…"

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Ahora bien, ¿puede el propio Presidente asegurar quién habla o no habla con un periodista en cada rincón del poder? El Gobierno tiene varios niveles, asesores, funcionarios y operadores, así que si bien puede haber cierto control de quiénes en las más altas esferas hablan con quién, la idea de un control total de la información interna es, cuando menos, discutible.

Qué publicó Nacho Girón sobre Adorni y por qué el Gobierno lo desmiente

El conflicto parte de las citas que Girón viene sosteniendo hace días, tanto en sus notas como en sus intervenciones en vivo. Durante la cobertura del evento, dijo: "Yo sostengo un poco lo que te cuentan en Casa Rosada, que tiene que ver con esta situación de sostenerlo día a día, semana a semana...", definición que está en línea directa con lo que publicó el 4 de abril en su nota titulada "El futuro de Adorni es ‘semana a semana’: el plan de supervivencia para resistir y mostrarlo activo", donde incluyó citas textuales atribuidas a fuentes del Gobierno:

"En Casa Rosada estamos hartos de Manuel Adorni".

"Javier y Karina lo van a sostener todo lo necesario".

"Esto es semana a semana".

Las fuentes, como ocurre habitualmente en el periodismo político, son anónimas pero están caracterizadas: "funcionarios de primerísimo nivel", "un despacho en Balcarce 50", "el riñón político". Es decir, es una práctica extendida en la cobertura de poder, donde muchas veces la información relevante solo circula "off the record".

Acá es donde aparece lo más incómodo para el discurso oficial, porque una cosa es negar el contenido (decir que no hay internas o que Adorni está firme) y otra distinta es descalificar el método directamente, como si toda fuente que no se identifica fuera falsa por definición.

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Y ahí es donde el planteo de Milei arma debate. No hay forma pública de demostrar que esas fuentes no existen, como tampoco la hay de comprobarlas. Pero eso no invalida automáticamente el trabajo periodístico. De hecho, gran parte de la información política relevante en Argentina, y en cualquier país, se construye de esa manera.

Además, mientras el Presidente muestra respaldo público a Adorni, llevándolo a eventos y exhibiéndolo en primera línea, eso no necesariamente contradice que internamente existan tensiones o discusiones sobre su continuidad.

En definitiva, el poder quiere controlar el relato y el periodismo trabaja, muchas veces, con lo que el poder no quiere mostrar. Y en el medio queda el lector tratando de entender quién dice la verdad y quién miente. Porque al final del día, ¿quién define la verdad cuando la información nace en off y el poder la niega en público?

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