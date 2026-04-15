Respiran Caputo / Milei: Ya están más cerca los US$1.000 millones del FMI

El comunicado del staff del organismo internacional puntualizó además que “la Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía”. Además, subrayó que por primera vez en seis años, las empresas pudieron “repatriar dividendos”.

En cuanto a los objetivos de política económica, el staff del FMI remarcó: “El ancla principal seguirá siendo el equilibrio financiero en caja, consistente con un superávit primario de 1,4 por ciento del PBI este año, sustentado por un control estricto del gasto, aunque preservando márgenes para la asistencia social focalizada”. También se prevé que “reformas graduales en el sistema tributario, previsional y fiscal aumenten la calidad y sostenibilidad del ancla fiscal”.

Respecto al plano monetario, el comunicado indicó que “las operaciones se seguirán reforzando, con medidas inmediatas para contener la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”.

El organismo reiteró que la política monetaria “se mantendrá restrictiva para apoyar el proceso de desinflación subyacente”, y que habrá “bandas cambiarias ampliadas y mayor transparencia a través de la publicación de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los objetivos monetarios”.

Luis Caputo: "La relación con el Fondo es soñada"

Antes de que el FMI informe sobre el acuerdo técnico, Luis Caputo habló con la prensa en Washington luego de reunirse con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva.

"Fue una primera aproximación. Tenemos una reunión más formal el viernes. Pero ahora estamos en una reunión más particular. Hablamos de diferentes cosas. De tres, cuatro cosas, pero ningún tema que valga la pena mencionar”, dijo Caputo a dos medios argentinos, según publicó Clarín.

Consultado sobre los temas de conversación, el ministro señaló: “Cosas entre nosotros, cuestiones institucionales, del mundo.Le conté sobre cómo están viniendo inversiones con el RIGI, la explicación de la inflación, pero es una charla más general, de contexto internacional y local”.

Y también dijo que hablaron de la segunda revisión del programa con el FMI. “Estamos muy bien”, aseguró. “Siempre hablamos con ella (por Georgieva) y los equipos están muy conectados. La relación con el Fondo es soñada, realmente única, a todo nivel, a nivel de equipos, a nivel más alto, realmente soñada”.

En medio de la tormenta de la inflación, respiran Milei / Caputo

El "mal dato" -admitido por el propio Milei- de la inflación de marzo dejó en una situación delicada al Gobierno, que perdió su caballito de batalla (la desinflación) y, sobre todo, expone aún más al ministro de Economía, Luis Caputo (incluso ya se circularon versiones periodísticas sobre tensiones entre el Presidente y su funcionario, algo que Urgente24 no puede confirmar).

Luego de que el INdEC informara que el IPC de marzo fue 3,4%, Caputo voló a Estados Unidos para negociar con el FMI este desembolso de US$1.000 millones, que el Gobierno necesita desesperadamente.

Ahora, Toto Caputo puede darle una buena noticia a Javier Milei, aunque todos daban por descontado que el FMI aprobaría el desembolso, dado el respaldo de la Casa Blanca (como es sabido, USA es el socio más pesado del Fondo).

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