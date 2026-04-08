Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

Sin embargo, con una inflación persistente y costos en alza, muchos usuarios empiezan a preguntarse si este tipo de vehículos sigue siendo accesible o si pasó a ser un lujo aspiracional.

Ford Territory, precios y motor: Qué ofrece por lo que cuesta

La versión base, la SEL, viene equipada con un motor 1.8 litros EcoBoost de cuatro cilindros que entrega 185 caballos de fuerza y un torque de 320 Nm. Está acoplado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera.

La velocidad máxima ronda los 180 km/h, mientras que el enfoque general del vehículo apunta a la comodidad.

Ford Territory, precios y equipamiento: ¿Vale lo que cuesta?

Donde la Territory saca pecho es en el equipamiento. Incluso desde la versión base, el nivel tecnológico es alto y apunta a un usuario que quiere todo servido en bandeja.

Entre los puntos más destacados:

Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con sistema SYNC

con sistema SYNC Tablero digital

Conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay

Climatizador con salidas traseras

Encendido remoto y acceso sin llave

Además, suma detalles que elevan la experiencia, como el selector de marchas rotativo, el freno de mano eléctrico con Auto-Hold y la posibilidad de gestionar funciones del vehículo desde el celular.

En versiones más altas, como la Titanium, el equipamiento escala con asistentes de conducción más avanzados y terminaciones más refinadas.

ford territory 2

Ford Territory y seguridad: Qué tan equipada está

En seguridad, la Territory no se queda atrás y propone un paquete bastante completo dividido en tres niveles.

Por un lado, la seguridad activa, con frenos ABS, control de estabilidad, asistencia al frenado y monitoreo de presión de neumáticos.

Por otro, la seguridad pasiva, con múltiples airbags (frontales, laterales y de cortina), anclajes ISOFIX y cinturones con pretensores.

Y finalmente, el sistema Ford Co-Pilot 360°, que incluye:

Alerta de punto ciego

Frenado automático

Asistente de arranque en pendiente

Cámara trasera

Sensores de estacionamiento

Ford Territory y ventas: Cómo le está yendo en Argentina

Más allá de sus atributos, el mercado manda. Según datos de ACARA, en marzo de 2026 se patentaron 1.380 unidades de la Territory, lo que representa una caída del 11% respecto a febrero y un descenso del 17% interanual.

En el acumulado del año, suma 5.808 unidades, números que muestran que sigue siendo relevante, pero que también reflejan un mercado más frío y selectivo.

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