Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

La Ford Territory vuelve a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no solo por su diseño o equipamiento, sino por una pregunta que pica fuerte en el bolsillo, ¿cuánto cuesta realmente subirse a este SUV en 2026?
Según los valores oficiales informados por la marca, el modelo arranca en $48.110.210 para la versión de entrada y escala hasta superar los $56 millones en sus variantes más equipadas. En concreto, la lista de precios vigente para abril queda así:
- Ford Territory SEL: $48.110.210
- Ford Territory Trend Híbrida: $51.400.580
- Ford Territory Titanium: $56.032.510
Estos números posicionan a la Territory dentro del segmento de los SUV compactos/medianos, compitiendo directamente con pesos pesados como Jeep Compass o Toyota Corolla Cross, en una franja donde el confort y la tecnología ya no son opcionales, son obligatorios.
Ford Territory, precios vs competencia: ¿Es cara o está bien posicionada?
Cuando se pone bajo la lupa el segmento, la Territory juega una carta donde ofrece más tamaño y equipamiento que varios rivales, pero con precios que, si bien elevados, no se disparan tanto frente a sus competidores directos.
En dimensiones, con sus 4,68 metros de largo, se acerca más a un SUV mediano que a uno compacto tradicional. Esto le da ventaja en espacio interior y presencia, dos factores clave para quienes buscan un vehículo familiar o con cierto aire “premium” sin saltar a categorías más caras.
Sin embargo, con una inflación persistente y costos en alza, muchos usuarios empiezan a preguntarse si este tipo de vehículos sigue siendo accesible o si pasó a ser un lujo aspiracional.
Ford Territory, precios y motor: Qué ofrece por lo que cuesta
La versión base, la SEL, viene equipada con un motor 1.8 litros EcoBoost de cuatro cilindros que entrega 185 caballos de fuerza y un torque de 320 Nm. Está acoplado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera.
La velocidad máxima ronda los 180 km/h, mientras que el enfoque general del vehículo apunta a la comodidad.
Ford Territory, precios y equipamiento: ¿Vale lo que cuesta?
Donde la Territory saca pecho es en el equipamiento. Incluso desde la versión base, el nivel tecnológico es alto y apunta a un usuario que quiere todo servido en bandeja.
Entre los puntos más destacados:
- Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con sistema SYNC
- Tablero digital
- Conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay
- Climatizador con salidas traseras
- Encendido remoto y acceso sin llave
Además, suma detalles que elevan la experiencia, como el selector de marchas rotativo, el freno de mano eléctrico con Auto-Hold y la posibilidad de gestionar funciones del vehículo desde el celular.
En versiones más altas, como la Titanium, el equipamiento escala con asistentes de conducción más avanzados y terminaciones más refinadas.
Ford Territory y seguridad: Qué tan equipada está
En seguridad, la Territory no se queda atrás y propone un paquete bastante completo dividido en tres niveles.
Por un lado, la seguridad activa, con frenos ABS, control de estabilidad, asistencia al frenado y monitoreo de presión de neumáticos.
Por otro, la seguridad pasiva, con múltiples airbags (frontales, laterales y de cortina), anclajes ISOFIX y cinturones con pretensores.
Y finalmente, el sistema Ford Co-Pilot 360°, que incluye:
- Alerta de punto ciego
- Frenado automático
- Asistente de arranque en pendiente
- Cámara trasera
- Sensores de estacionamiento
Ford Territory y ventas: Cómo le está yendo en Argentina
Más allá de sus atributos, el mercado manda. Según datos de ACARA, en marzo de 2026 se patentaron 1.380 unidades de la Territory, lo que representa una caída del 11% respecto a febrero y un descenso del 17% interanual.
En el acumulado del año, suma 5.808 unidades, números que muestran que sigue siendo relevante, pero que también reflejan un mercado más frío y selectivo.
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