Hipotecas no bancarias y cuotas sin interés: Lo que dejó la declaración de la escribana de Adorni

Por ese inmueble obtuvo US$100 mil a pagar en 24 cuotas a una tasa anual del 11% también de parte de particulares: la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio, acreedoras del 85% y 15% del crédito, respectivamente.

Adorni había informado que esas 2 mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.

A ese monto, que se depositó en un banco Galicia, Adorni sumó US$20 mil propios para adquirir la casa del country, en noviembre de 2024.

El fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.

Tras la declaración de Nechevenko el juez federal Ariel Lijo dictó un procedimiento en 3 sedes de la inmobiliaria Rucci para secuestrar la documentación de la operación del departamento de Caballito.

Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, dialogó con los medios presentes.

“Eso pregúntenle a él”, respondió cuando se la consultó sobre el origen del dinero con el que Manuel Adorni compró el departamento del barrio porteño de Caballito y la casa en el country Indio Cua Golf Club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2041962294842736993&partner=&hide_thread=false La ley obliga a los escribanos como “sujetos obligados” a requerir el origen de los fondos de toda operación en la que intervienen. Con lo cual ella debe tener en su poder el certificado de la procedencia de dichos fondos! https://t.co/HrvJWF7hRg — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 8, 2026

También aseguró que no hubo "ninguna irregularidad" en la adquisición de las propiedades. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.

Cuando le consultaron acerca de sus 7 visitas a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

Según los registros oficiales, entre julio de 2024 y septiembre de 2025 Nechevenko ingresó 7 veces a la Casa Rosada.

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