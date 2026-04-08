Tras dejar en offside a Caputo, ahora Sandra Pettovello expone a Lugones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2041857056320160152&partner=&hide_thread=false Competencias institucionales: Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud pic.twitter.com/wINQYC6h1P — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 8, 2026

"Competencias institucionales: Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud", remarcó la propia Pettovello en un tuit en el que adjuntó el comunicado de su ministerio.

El mensaje generó suspicacias entre los usuarios de la red X. "Algo huele mal en Dinamarca", respondió uno de ellos. "Para nada. Es solo aclaratorio porque se genera confusión", contestó la ministra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2041893441487954225&partner=&hide_thread=false Para nada. Es solo aclaratorio porque se genera confusión. — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 8, 2026

Pero el señalamiento de Pettovello surge cuando se agrava la situación tanto del PAMI como de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las deudas que acumulan con los prestadores, lo que redunda en perjuicios para los beneficiarios.

Tal como informó Urgente24, la orden del ministerio de Caputo es pisar pagos, por lo que la obra social de los jubilados acumularía deudas por arriba de los $500 millones, lo que complica el acceso a la salud, con servicios cortados, cobros indebidos y derivaciones al sistema público.

Por su parte, la ANDIS, que quedó en la mira por la trama de corrupción por la está procesado su extitular Diego Spagnuolo, también mantiene deudas con prestadores. Días atrás, dirigentes de la Conferencia Episcopal fueron recibidos por funcionarios que se comprometieron a regularizar las deudas que mantienen con las obras destinadas a atender a personas con discapacidad.

En ese marco, es que Pettovello, que llegó a conducir el megaministerio que integran, entre otras oficinas, Trabajo, Educación y Desarrollo Social por su amistad con el Presidente, salió a preservarse marcando distancia de esas dependencias, como lo había hecho con la polémica de los créditos.

Leandro Massaccesi fue despedido como jefe de Gabinete de Capital Humano cuando su nombre apareció en la lista de funcionarios que habían accedido a millonarios créditos hipotecarios del Banco Nación.

El propio Massaccesi dejó en claro en un tuit que su desplazamiento fue producto de que la toma de ese préstamo, que defendió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040426182697508876&partner=&hide_thread=false A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. — Leandro Massaccesi (@leandromass) April 4, 2026

No obstante, la ministra mandó a decir que el motivo fue la "pérdida de la confianza" en el echado exfuncionario. Sugirió algo de eso luego con un misterioso mensaje.

Ahora también aclara que no hay una cuestión política en el comunicado que emitió este miércoles. Parece todo lo contrario.

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